«Авангард» переподписал контракт с самым дорогим игроком лиги. Он пропускает сезон из-за травмы

Владимир Ткачев продлил договор с родным клубом.

Тяжелая травма Владимира Ткачева (разрыв ахилла) перед началом этого сезона стала одной из главных причин слабого старта «Авангарда». Долгое время омский клуб не попадал в первую восьмерку, а изменения в составе «Авангарда» происходили чуть ли не каждый день. Ростер омичей изменился почти наполовину, Сергея Звягина на посту главного тренера заменил Ги Буше, а Ткачев по-прежнему не появляется на льду. И непонятно, когда это произойдет.

За это время даже доносились слухи, что в омском клубе хотят расстаться с самым высокооплачиваемым хоккеистом лиги (120 миллионов рублей в год), но в это не верилось. Игроков уровня Ткачева в лиге мало, так что разбрасываться ими точно не стали бы. В итоге «Авангард» сократил зарплату Ткачева в нынешнем сезоне до 80 миллионов рублей в год, при этом добавив к сроку контракта еще один год. Теперь соглашение с Ткачевым действует до конца сезона-2029/30, а за каждый последующий сезон он заработает 120 миллионов рублей без учета бонусов.

Логика «Авангарда» объяснима — клубу нужно вписываться в потолок зарплат, ведь платежная ведомость после подписания Маклауда, Серебрякова и других новичков раздулась до неприличных размеров. Ткачев же пока вообще не заявлен на сезон, поэтому «Авангард» и смог зарегистрировать всех новичков до этого. Но и не вносить Ткачева, который должен вернуться в состав до весны, было бы преступлением.

Фото Global Look Press

Агент Владимира Шуми Бабаев заявил, что на данный момент неизвестно, когда Ткачев вернется в строй, и в этом плане решение клуба выглядит еще более благородным. А вот генеральный директор омичей Герман Чистяков более оптимистичен: «Ждем Владимира на льду, тем более что восстановление идет полным ходом и прогноз благоприятный». По нашей информации, возвращение Ткачева реально не ранее чем через месяц, но форсировать готовность игрока никто не будет. Главное — подойти в хорошей форме к плей-офф, который в этом сезоне начнется только в конце марта.

Сейчас «Авангард» выглядит неплохо и без Ткачева, но с возвращением своей главной звезды может превратиться в грозную силу. Многое будет зависеть от основного вратаря Никиты Серебрякова, но с таким подбором игроков (Шарипзянов, Чистяков, Ткачев, Маклауд, Буше, Прохоркин, Якупов и др.) можно претендовать на что-то вполне серьезное.