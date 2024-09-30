В Омске искали клон Хартли, но так и не нашли. Уволят ли Звягина после домашней серии?

Новому главному тренеру «Авангарда» нужно время для исправления ситуации. Но как много?

Культ успешного тренера

Кажется, Омске всегда умели создавать культ личности успешного тренера, чьи преемники непременно сравнивались с ним. В 90-е крайне требовательные болельщики жили наследием отца местного хоккея Леонида Киселева. В середине 2000-е — убивались ностальгией по Валерию Белоусову, подарившему городу золото Суперлиги. В 2010-е — боготворили яркого финна Раймо Сумманена, остановившегося в одной победе от Кубка Гагарина. А после чемпионства в 2021-м — образ идеального коуча «Авангарда» надолго закрепился за Бобом Хартли.

Все омские легенды задавали стандарты работы, которым соответствовали далеко не все их коллеги. Тем не менее, фанаты требовали, чтобы приходящие на пост люди обязательно были похожи на тех, кого еще совсем недавно считали мессией, и в провальные периоды ожидаемо требовали возвращения к тем постулатам, которые когда-то давали результат.

Особенно ярко это начало проявляться после ухода канадца, устроившего стилистическую революцию в КХЛ. Сначала прямого наследника Хартли видели в Дмитрии Рябыкине, который четыре года впитывал философию и систему франкофона. Прошлой же весной аналогичным титулом омичи нарекли Сергея Звягина — еще одного тренера, помогавшего отливать «балашихинское» золото.

«Меня очень смущает текущая ситуация, при которой все отождествляют Сергея Звягина с Хартли. Не бывает двух абсолютно одинаковых людей. Хотя это две личности, которые прекрасно понимают хоккей и очень глубоко разбираются в нюансах. Однако это разные люди. У нас есть полная убежденность, что современный «Авангард» не будет играть в хоккей Хартли. Он будет играть в хоккей Звягина — это будет упор на дисциплинированный, но в то же время красивый атакующий стиль. Период романтики относительно Боба уже наконец-то должен закончиться. Мы находимся на новом этапе развития и должны его принять», — рассказал в апреле в интервью «СЭ» спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга.

Фото ХК «Авангард»

Доверие к Звягину не безгранично

В руководстве сибирского клуба слезы ностальгии быстро смахнули и преступили к построению новой концепции. Правда, рядовой болельщик по-прежнему видел в бывшем тренере вратарей, чья зона ответственности и функционал постепенно начал выходить за рамки первоначальной должности, ученика Хартли, взявшего лучшее от своего наставника.

Вот только канадец был специалистом для России по-настоящему уникальным. Старина Роберт сам часто любил называть себя не тренером, а учителем — и это отличает его от многих коллег. Включая тех, кто работал под его руководством. Рябыкин и Звягин рядом с такой глыбой могли впитать огромное количество знаний и исписать сотни тетрадок, конспектируя тренировки и собрания Хартли. Но далеко не факт, что у них есть те же умение разжевывать нюансы, дотошность, работоспособность и фанатичность, которыми обладает Боб.

Вдобавок ко всему, игровая система и методы канадца сработали в нужное время. Коллега Родион Власов в своем канале отметил один важный момент — на момент приезда в КХЛ Хартли считался в Северной Америке тренером старой формации с архаичными взглядами на хоккей. И если в НХЛ они перестали приносить результат, то в России стали чем-то принципиально новым. Наверняка это прекрасно понимали и в самом «Авангарде», принимая одно из ключевых решений в межсезонье.

Нынешняя команда, где старую модель помнят четыре человека, не пытается играть в «хоккей Хартли». По крайней мере, в попытках полностью его копировать она не замечена. Например, у нападающих отныне нет строгого запрета возвращаться в оборону двигаясь спиной вперед. Вместо слепого ксерокса Звягин пытается культивировать в головах хоккеистов собственную систему. Весь этот процесс требует немалого времени. Только травмы лидеров вкупе с неработающими приобретениями вроде Коула Кэсселса, Даррена Дица и Александра Яремчука всерьез усложняют и затягивают его.

Вполне возможно, еще одна из проблем бывшего голкипера кроется в его ассистентах. Если у франкофона в Балашихе по правую руку был его многолетний надежный единомышленник Жак Клутье, а по левую в разное время — Майк Пелино, Вячеслав Козлов, Константин Шафранов и вполне себе растущий Дмитрий Рябыкин, то Звягину, помимо проявившего себя в большинстве Курьянова, достались в помощники еще совсем молодой тренер Александр Свитов и Андрей Подконицки, чьи основные достижения пока лежат в плоскости чемпионата Словакии.

Однако сейчас больше смущает не столько статусность или объем нынешнего тренерского штаба, сколько его недоукомплектованность. Прошлой весной генеральный менеджер омичей рассказывал, что свободными остаются вакансии тренера вратарей и тренера защитников. Первую достаточно оперативно удалось закрыть Алексеем Жигаревым — молодым и крайне перспективным специалистом, при котором Игорь Бобков провел в Хабаровске один из лучших сезонов в карьере.

Вторая же так и осталась вакантной. За все лето профильный тренер в Омске не появился, а его функционал продолжил забирать на себя Подконицки — именно бывший нападающий в прошлом сезоне отвечал за оборону «ястребов». Для словака, работавшего с защитниками и в национальной сборной, и на клубном уровне, эта зона ответственности была вполне привычный. Но весеннее желание Курьянова передвинуть его на противоположный фронт намекает на то, что его работой были не совсем довольны. И сейчас игра в обороне хромает на обе ноги — больше «Авангарда» (29) на Востоке пропустили не менее кризисная «Магнитка» (30) и «Барыс» (31).

Свежий пресс-релиз, в котором клуб извинился перед болельщиком за слабые результаты и призвал их не рубить с плеча, словно подтверждает оставшийся кредит доверия у Звягина. Весной экстренная смена главного тренера по ходу плей-офф помогла затянуть серию с «Локомотивом», но выглядела крайне резкой для руководителей, которые не хотят прослыть взбалмошными эксцентриками, идущими на поводу у собственных эмоций.

Утверждая в апреле Звягина в должности полноценного главного тренера и давая ему двухлетний контракт, тандем Курьянов — Забуга показывал всем, что по-настоящему верит в свой выбор. От выбранного курса боссы омичей пока не отказываются. Но как бы генеральный менеджер и спортивный директор не продолжали поддерживать своего ставленника, ближайшая домашняя серия станет для него определяющей. Их выдержка и снисхождение могут быть чуть ли не ангельскими. А вот люди из «Газпром нефти», нависающие над ними и нередко спускающие директивы сверху, проигрывать так часто не привыкли.