Капитан «Салавата» Панин в реанимации после матча с «Авангардом». Он терял сознание после силового приема

Жуть.

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин попал в реанимацию после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:2). 39-летний защитник получил травму в игровом эпизоде, на данный момент он остается в больнице.

FONBET чемпионат КХЛ

«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Голы: Ефремов — 4 (бол., Алалыкин, Науменков), 4:56 — 0:1. Василевский — 2 (Сучков, Ефремов), 31:18 — 0:2. Цулыгин — 4 (Набиев, Хафизуллин), 38:55 — 0:3. Башкиров — 5 (Каблуков, Верба), 42:35 — 1:3. Буше — 22 (бол., Спунер, Шарипзянов), 49:03 — 2:3. Ремпал — 21 (п.в., Цулыгин, Тодд), 59:44 — 2:4.

Вратари: Серебряков (57:48 — 59:44) — Самонов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (4+5+13) — 30 (15+10+5).

Судьи: Беляев, Дударов.

29 января. Омск. «G-Drive Арена». 11 271 зритель.

Очень странное столкновение

Несчастный случай произошел в первом периоде: Панин получил травму в борьбе с нападающим «Авангарда» Джованни Фьоре. Капитан уфимцев налетел на соперника на 12-й минуте и спустя некоторое время покинул площадку.

Тяжесть последствий (реанимация и перелом) выглядит немного странно при просмотре эпизода — в динамике кажется, будто Фьоре досталось гораздо сильнее, чем Панину. Григорий с силой влетел в канадца, тот рухнул на лед и некоторое время не мог встать — но в итоге продолжил игру и даже отметился ассистом. А вот капитану уфимцев сильно досталось.

Главный тренер гостей Виктор Козлов подтвердил травму: «У Григория Панина повреждение. Было столкновение. Он сейчас находится в реанимации. Надеюсь, что с ним все нормально», — заявил специалист в послематчевом интервью.

Итог — сломанное ребро

Чуть позднее Козлов рассказал о ситуации подробнее: «У Панина сломано ребро. Он, в принципе, знал, что будет жесткий удар, но проявил характер и пошел туда. Как мы смотрели на видео, Фьоре попал в область ребер. Но, если честно, это доказывает: у нас правильный капитан — он пошел туда, где больно. Тот силовой прием придал уверенности команде», — заявил тренер после матча.

По данным «СЭ», Панин останется в омской больнице еще на некоторое время — команда улетит без него. Повреждение серьезное — капитан уфимцев даже терял сознание.

При этом прогноз все равно хороший: «Насколько я понимаю, когда обычно ребро ломается, есть шанс других повреждений. Но он сейчас под присмотром специалистов. Они все оптимистично настроены. Григорий пришел в сознание. Зная его характер, надеюсь, все будет хорошо», — добавил Козлов.

Сплошные потери

Чем ближе конец регулярки, тем тяжелее становится «Салавату Юлаеву» — один за другим из строя выбывают ключевые игроки. С «Авангардом» не сыграл нападающий Денис Ян — но это еще ладно, он простыл.

А вот отсутствие лучшего игрока лиги прямо сейчас — Джошуа Ливо — уже серьезнее. Канадец получил сотрясение мозга в недавнем матче с «Ак Барсом» и тоже не прилетел в Омск. По словам Козлова, сроки восстановления неизвестны. То же самое можно теперь сказать и про Панина.

Напомним также про Глеба Кузьмина: нападающий уфимцев в середине сентября получил компрессионный перелом грудного позвонка во время матча с «Авангардом» и с тех пор восстанавливается. Кузьмин осторожно приступил к тренировкам только в конце декабря, о полноценном возвращении пока не сообщалось.

Панин в этом сезоне принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ — на его счету 2 заброшенные шайбы и 5 ассистов. «Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции, команда набрала 67 очков в 50 встречах.