Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:15

Капитан «Салавата» Панин в реанимации после матча с «Авангардом». Он терял сознание после силового приема

Капитан «Салавата» Панин оказался в реанимации после матча с «Авангардом»
Артем Белинин
Корреспондент
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин в матче против «Авангарда» (4:2) 29 января.
Фото ХК «Салават Юлаев»
Telegram Дзен
Жуть.

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин попал в реанимацию после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:2). 39-летний защитник получил травму в игровом эпизоде, на данный момент он остается в больнице.

FONBET чемпионат КХЛ
«Авангард» (Омск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы: Ефремов — 4 (бол., Алалыкин, Науменков), 4:56 — 0:1. Василевский — 2 (Сучков, Ефремов), 31:18 — 0:2. Цулыгин — 4 (Набиев, Хафизуллин), 38:55 — 0:3. Башкиров — 5 (Каблуков, Верба), 42:35 — 1:3. Буше — 22 (бол., Спунер, Шарипзянов), 49:03 — 2:3. Ремпал — 21 (п.в., Цулыгин, Тодд), 59:44 — 2:4.
Вратари: Серебряков (57:48 — 59:44) — Самонов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 22 (4+5+13) — 30 (15+10+5).
Судьи: Беляев, Дударов.
29 января. Омск. «G-Drive Арена». 11 271 зритель.

Очень странное столкновение

Несчастный случай произошел в первом периоде: Панин получил травму в борьбе с нападающим «Авангарда» Джованни Фьоре. Капитан уфимцев налетел на соперника на 12-й минуте и спустя некоторое время покинул площадку.

Тяжесть последствий (реанимация и перелом) выглядит немного странно при просмотре эпизода — в динамике кажется, будто Фьоре досталось гораздо сильнее, чем Панину. Григорий с силой влетел в канадца, тот рухнул на лед и некоторое время не мог встать — но в итоге продолжил игру и даже отметился ассистом. А вот капитану уфимцев сильно досталось.

Главный тренер гостей Виктор Козлов подтвердил травму: «У Григория Панина повреждение. Было столкновение. Он сейчас находится в реанимации. Надеюсь, что с ним все нормально», — заявил специалист в послематчевом интервью.

Итог — сломанное ребро

Чуть позднее Козлов рассказал о ситуации подробнее: «У Панина сломано ребро. Он, в принципе, знал, что будет жесткий удар, но проявил характер и пошел туда. Как мы смотрели на видео, Фьоре попал в область ребер. Но, если честно, это доказывает: у нас правильный капитан — он пошел туда, где больно. Тот силовой прием придал уверенности команде», — заявил тренер после матча.

По данным «СЭ», Панин останется в омской больнице еще на некоторое время — команда улетит без него. Повреждение серьезное — капитан уфимцев даже терял сознание.

При этом прогноз все равно хороший: «Насколько я понимаю, когда обычно ребро ломается, есть шанс других повреждений. Но он сейчас под присмотром специалистов. Они все оптимистично настроены. Григорий пришел в сознание. Зная его характер, надеюсь, все будет хорошо», — добавил Козлов.

Сплошные потери

Чем ближе конец регулярки, тем тяжелее становится «Салавату Юлаеву» — один за другим из строя выбывают ключевые игроки. С «Авангардом» не сыграл нападающий Денис Ян — но это еще ладно, он простыл.

А вот отсутствие лучшего игрока лиги прямо сейчас — Джошуа Ливо — уже серьезнее. Канадец получил сотрясение мозга в недавнем матче с «Ак Барсом» и тоже не прилетел в Омск. По словам Козлова, сроки восстановления неизвестны. То же самое можно теперь сказать и про Панина.

Джош Ливо. «Сначала поборемся за Кубок Гагарина, а потом — за Ливо». Интервью гендиректора «Салавата Юлаева»

Напомним также про Глеба Кузьмина: нападающий уфимцев в середине сентября получил компрессионный перелом грудного позвонка во время матча с «Авангардом» и с тех пор восстанавливается. Кузьмин осторожно приступил к тренировкам только в конце декабря, о полноценном возвращении пока не сообщалось.

Панин в этом сезоне принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ — на его счету 2 заброшенные шайбы и 5 ассистов. «Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции, команда набрала 67 очков в 50 встречах.

Григорий Панин
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
Читайте также
«Спартак» закрывает две сделки, «Зенит» потратит еще 20 млн. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 января
Молодежная сборная России пропустит Евро-2027 и Олимпиаду-2028
СК показал кадры с места убийства сотрудников лесничества в Калужской области
Кокорин оскорбил РПЛ в интервью Смолову
Украина без американских выплат и срыв поставок оружия. Что пишут СМИ
Владелец «Волгонефть-239» заявил о намеренной посадке танкера на мель
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя