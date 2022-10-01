Уровень НХЛ, билеты по 6000 и «Сибирь» вместо «Вегаса». Как открывали лучшую хоккейную арену страны

Четыре года назад «Авангард» лишился дома, играл в финалах и выигрывал кубок в подмосковной Балашихе. 1 октября он, наконец, вернулся в Омск.

Хоккей

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Мерфи — 4 (бол., Пьянов, Бутузов), 10:41 — 0:1. Береглазов — 5 (бол., Грицюк), 39:17 — 1:1. Буше — 5 (бол., Ярош, Толчинский), 49:28 — 2:1.

Вратари: Демченко — Красоткин.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 27 (9+9+9) — 16 (3+7+6).

Судьи: Беляев, Гашилов.

1 октября. Омск. «G-Drive Арена». 11767 зрителей.

Кассы в день игры не работали

О том, что 1 октября в Омске будет особенный день, которого ждали долгие четыре года, далекому от хоккея человеку можно было легко понять по куче наружной рекламы, пестрившей практически на всех крупных улицах города. Но стоило ли «Авангарду» вообще рекламировать это событие, если еще задолго до него было понятно, что омское новоселье точно не сможет принять всех желающих? Ответ напрашивается сам собой.

Ажиотаж вокруг билетов на открытие «G-Drive Арены», кажется, начался сразу после того, как клуб объявил о долгожданной репатриации из Балашихи, и точно не ограничивался пределами Омской области. Поэтому местным маркетологам явно пришлось поломать голову над билетной программой для дебютного матча в истории очередного детища «Газпром нефти». Справедливо распределить билеты между многотысячной толпой болельщиков — задача архисложная. Но в «Авангарде» нашли выход и использовали опыт футбольного ЧМ, решив устроить лотерею на покупку билетов среди лиц, подавших заявку на официальном сайте. И мало кого из желающих отпугнули не самые приятные цены, варьировавшиеся в диапазоне от 790 до 5990 рублей. Оттого и попасть на долгожданный хоккей через кассы можно было даже не пытаться — в день игры они вообще не работали. Тем не менее особо отчаянные пытались купить проходки с рук на подходе к главному объекту пятилетия.

Домашняя арена «Авангарда». ХК «Авангард»

«Любимое место на арене — баня»

Какие впечатления оставил новый городской «центр притяжения»? Непосредственно чаша арены, рассчитанная на 12 тысяч зрителей, получилась очень даже похожей на энхаэловские. Правда, как правильно заметил Арсений Грицюк, омские трибуны идут достаточно круто вверх, что открывает довольно необычный обзор на площадку, в то время как на североамериканских дворцах они идут вглубь:

«Я помню, как еще маленьким ходил на старую арену. Когда впервые приехали на новую, ребята минут пятнадцать ходили по раздевалке, смотрели бани, массажные кабинеты. Когда на лед вышли, то вообще — вау! Любимое место на арене? Конечно, баня!

У нас была экскурсия по дворцу, и ребята, поигравшие в Северной Америке, говорили, что это уровень, идентичный НХЛ. Два года назад я был на арене в Эдмонтоне и могу сказать, что в плане раздевалок наша как минимум не уступает. Единственное, что энхаэловские стадионы уходят пошире, а у нас — наверх".

Окончательно американский след в омской арене был найден в первом перерыве, когда к журналистам в сопровождении генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова и помощника президента РФ Игоря Левитина вышел председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. Босс сибиряков рассказал, что за идеал перед началом строительства он взял «Ти-Мобайл Арену» в Вегасе и отчасти вдохновлялся «Мерседес-Ареной» в Берлине. А ведь в розовом мире именно матчем с «Голден Найтс» «Авангард» должен был открывать новый дом. Однако жизнь и политическая ситуация заставили омичей устроить новоселье со своим ближайшим соседом из Новосибирска.

Интересно было посмотреть и на то, будут ли люди, заставшие при жизни снесенную «Арену Омск», сравнивать младшую сестру со старшей. И уже во время утренней экскурсии местные журналисты пришли к выводу, что холлы нового стадиона точно стали шире, просторнее и светлее. Только, по словам пресс-секретаря строительства, отвечавшей на все дотошные вопросы прессы, у омских болельщиков было всего два по-настоящему глобальных запроса: расширенная парковка и ... продажа пива на стадионе. Как человек, приехавший на матч на такси, первым пунктом я особо не интересовался. А вот пиво точно оказалось там, где и должно быть. Причем по вполне приемлемым для массовых сооружений ценам (300 рублей за 0.5 литра).

По-настоящему роскошным получился и большой клубный магазин, отдельные филиалы которого равномерно были раскиданы по всей арене, дабы не увеличивать и без того бескрайние очереди на кассах. Причем «Авангард» настолько заморочился, что специально к открытию выпустил лимитированную коллекцию одежды с символикой арены.

Что до недостатков, то в Омске не удалось избежать типичной русской истории с доделкой незначительных работ в технических помещениях и ретушированием мелких белых пятен в день заселения. Например, по территории то и дело шныряли туда-сюда восточные гости в ярких жилетах, а сотрудники арены вплоть до открытия дверей наводили марафет. Но не «Авангард» первый — не «Авангард» последний. Да и если подумать: какой стадион в России сдавался сразу на сто процентов готовым? Убираем все эти замечания — и на выходе получаем действительно лучшую крытую арену страны.

Плакат болельщиков «Авангарда» на матче с «Сибирью». ХК «Авангард»

Проиграть «Авангард» не имел права

Серьезные нарекания вызвали лишь всеми «любимые» перила в первых рядах (проходы перед ними считаются местом эвакуации), которые навязаны ГОСТом и правилами безопасности. О том, что они дико мешают обзору, было понятно еще во время тестового матча «Омских Ястребов» и «Сибирских Снайперов». Однако здесь вины клуба нет, а уже совсем скоро «Ястребы» планируют заменить их громоздкие металлические конструкции аккуратными стеклянными панелями.

Впрочем, все это меркло по сравнению с тем, что ждало болельщиков в холлах и чаше стадиона, где все пахло новизной. Работа с болельщиками, активности, световые шоу, фудкорт — все было на том же высоком уровне, который «Авангард» задал еще в Балашихе. Не получалось до 40-й минуты матча только одно — забить первую шайбу на новой арене и взорвать практически полный 12-тысячник.

Хозяева вошли в новый дом несколько ошарашенными. В первом периоде не покидало ощущение, что забитые трибуны и статус игры давят на команду Дмитрия Рябыкина, которая начала по-настоящему прижимать «Сибирь» лишь во второй половине второго периода. И новоселье вполне могло омрачиться, не отмени видеотренеры омичей вторую шайбу гостей за десять минут до исторического гола Алексея Береглазова.

Имели ли «Ястребы» право проиграть в такой день? Само собой, нет. Но, кажется, победный гол Рида Буше, который залетел шальным рикошетом от конька Дениса Александрова, свалился им с подачи госпожи удачи, которая не позволила соседям из Новосибирска испортить идеальный день омичей.