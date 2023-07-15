«Авангард» больше не будет фаворитом? Команда стала намного слабее

Алексей Шевченко оценивает селекцию омичей.

«Авангард» совершил очередное приобретение. Клуб заплатил «Динамо», отдал права на защитника Артема Кулакова (в этом году он дебютировал в ECHL, не являясь драфтованным игроком) и получил форварда Ивана Игумнова. Смутил не сам трансфер, а цена вопроса, ведь силовому форварду (89 очков в 377 матчах) дали 65 миллионов за два года. И куда им еще Игумнов-то, ведь казалось, что позиции для таких хоккеистов закрыты?

Все это немного напоминает последний год в Балашихе, когда клуб неожиданно захотел быть более мощным и совершил ряд странных трансферов. Команда внезапно стала очень большой, должна была стать и жесткой, если бы Боб Хартли позволял показывать таким игрокам свои лучшие качества, а он наоборот заставлял их играть в хоккей, причем, в свой, достаточно специфический, а это изначально было обречено на провал.

Но тогда хотя бы объясняли идеологию. Мол, наши большие будут топтать соперников, позволяя более маленьким и техничным забивать. Сейчас же про такое никто не говорит. Впечатление, что берут всех, не имея никакого плана действий, лишь бы сформировать состав.

Очень сильно повлияла неразбериха в административном штабе. Рашид Хабибулин, добравшись до должности генерального менеджера, натворил дел, поссорившись с лидерами команды. Александр Крылов вместо того, чтобы быстро исправить ошибку, дал задание своей «группе поддержки» повлиять на общественное мнение, выставив виноватыми игроков и агентов, а потом неожиданно ушел, потеряв всякий интерес к клубу.

Владимир Ткачев. Фото ХК «Авангард»

Антону Курьянову пришлось исправлять ситуацию, но слишком многое уже было порушено. Повезло с неожиданной стороны. Один из лидеров команды Владимир Ткачев, собравшийся продолжить карьеру за океаном, до сих пор не получил никакого внятного предложения из НХЛ и, говорят, уже договорился с омским клубом, что присоединится к команде на турнире в Омске. Осталось всего две недели, у североамериканских клубов еще есть возможность сделать какое-то выгодное предложение нападающему, но шансы невелики.

Так что у омичей может сохраниться первое мощное звено: Ткачев — Корбен Найт — Рид Буше. Хоть что-то. Но дальше — проблемы. Если изучать список новичков команды, то пока у клуба только одно довольно приличное приобретение. Защитник Роман Абросимов очень неплохо показал себя в «Витязе». И на этом все.

У болельщиков справедливо возникают вопросы, а кто будет во втором и третьем звеньях, ведь надеяться только на одну тройку, пусть и очень мощную, тяжело. Ответа же ни у кого нет. В центре второго звена, видимо, будет Валентин Пьянов, но он выступал в «Сибири» и хотя существенно добавил после своего первого отъезда из «Авангарда», но не настолько, чтобы претендовать на такую мощную зарплату (45 миллионов) и на роль лидера серьезного клуба. Рядом, видимо, будет Игорь Гераськин из «Северстали». Тоже весьма спорное приобретение, которое обошлось клубу в весьма солидную сумму, включая контракт. За спиной у Гераськина неплохое время в «Северстали». Да и то стабильностью он похвастаться не мог, а давление в Череповце совсем не такое, как в Омске. Но кого ставить на край этого условного звена, непонятно. Игорь Мартынов? Дмитрий Соколов, Кирилл Панюков? Тут уж придется всерьез поломать голову.

Не сказать, что в обороне большой выбор. Хотя там топ-6 набирается. Вопрос — какого качества? Есть капитан Дамир Шарипзянов, которому явно переплатили, как игроку узкой роли. Пришел Либор Шулак для игры большинстве, остался Семен Чистяков, который заслужил больше времени и ответственности. Рядом с ними будет играть медленный Богдан Киселевич и Зият Пайгин. Есть молодые Михаил Гуляев, а также Кирилл Спиценко и остальные будут создавать конкуренцию.

Капитан «Авангарда» защитник Дамир Шарипзянов. Фото ХК «Авангард»

С вратарями тоже не все понятно. Василий Демченко провел феноменальный сезон, но у него нет сменщика, придется снова проводить 55 матчей, как в прошлом сезоне? А если травма? (Тьфу-тьфу-тьфу).

«Авангард» пока выглядит существенно слабей своих основных конкурентов по конференции. Даже «Сибирь» и «Нефтехимик» более укомплектованные. А через год будет еще трудней, ведь у Найта и Буше заканчиваются контракты.