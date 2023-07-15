«Авангард» больше не будет фаворитом? Команда стала намного слабее

Сегодня, 10:30
«Авангард» совершил очередное приобретение. Клуб заплатил «Динамо», отдал права на защитника Артема Кулакова (в этом году он дебютировал в ECHL, не являясь драфтованным игроком) и получил форварда Ивана Игумнова. Смутил не сам трансфер, а цена вопроса, ведь силовому форварду (89 очков в 377 матчах) дали 65 миллионов за два года. И куда им еще Игумнов-то, ведь казалось, что позиции для таких хоккеистов закрыты?
Все это немного напоминает последний год в Балашихе, когда клуб неожиданно захотел быть более мощным и совершил ряд странных трансферов. Команда внезапно стала очень большой, должна была стать и жесткой, если бы Боб Хартли позволял показывать таким игрокам свои лучшие качества, а он наоборот заставлял их играть в хоккей, причем, в свой, достаточно специфический, а это изначально было обречено на провал.
Но тогда хотя бы объясняли идеологию. Мол, наши большие будут топтать соперников, позволяя более маленьким и техничным забивать. Сейчас же про такое никто не говорит. Впечатление, что берут всех, не имея никакого плана действий, лишь бы сформировать состав.
Очень сильно повлияла неразбериха в административном штабе. Рашид Хабибулин, добравшись до должности генерального менеджера, натворил дел, поссорившись с лидерами команды. Александр Крылов вместо того, чтобы быстро исправить ошибку, дал задание своей «группе поддержки» повлиять на общественное мнение, выставив виноватыми игроков и агентов, а потом неожиданно ушел, потеряв всякий интерес к клубу.
Антону Курьянову пришлось исправлять ситуацию, но слишком многое уже было порушено. Повезло с неожиданной стороны. Один из лидеров команды Владимир Ткачев, собравшийся продолжить карьеру за океаном, до сих пор не получил никакого внятного предложения из НХЛ и, говорят, уже договорился с омским клубом, что присоединится к команде на турнире в Омске. Осталось всего две недели, у североамериканских клубов еще есть возможность сделать какое-то выгодное предложение нападающему, но шансы невелики.
Так что у омичей может сохраниться первое мощное звено: Ткачев — Корбен Найт — Рид Буше. Хоть что-то. Но дальше — проблемы. Если изучать список новичков команды, то пока у клуба только одно довольно приличное приобретение. Защитник Роман Абросимов очень неплохо показал себя в «Витязе». И на этом все.
У болельщиков справедливо возникают вопросы, а кто будет во втором и третьем звеньях, ведь надеяться только на одну тройку, пусть и очень мощную, тяжело. Ответа же ни у кого нет. В центре второго звена, видимо, будет Валентин Пьянов, но он выступал в «Сибири» и хотя существенно добавил после своего первого отъезда из «Авангарда», но не настолько, чтобы претендовать на такую мощную зарплату (45 миллионов) и на роль лидера серьезного клуба. Рядом, видимо, будет Игорь Гераськин из «Северстали». Тоже весьма спорное приобретение, которое обошлось клубу в весьма солидную сумму, включая контракт. За спиной у Гераськина неплохое время в «Северстали». Да и то стабильностью он похвастаться не мог, а давление в Череповце совсем не такое, как в Омске. Но кого ставить на край этого условного звена, непонятно. Игорь Мартынов? Дмитрий Соколов, Кирилл Панюков? Тут уж придется всерьез поломать голову.
Не сказать, что в обороне большой выбор. Хотя там топ-6 набирается. Вопрос — какого качества? Есть капитан Дамир Шарипзянов, которому явно переплатили, как игроку узкой роли. Пришел Либор Шулак для игры большинстве, остался Семен Чистяков, который заслужил больше времени и ответственности. Рядом с ними будет играть медленный Богдан Киселевич и Зият Пайгин. Есть молодые Михаил Гуляев, а также Кирилл Спиценко и остальные будут создавать конкуренцию.
С вратарями тоже не все понятно. Василий Демченко провел феноменальный сезон, но у него нет сменщика, придется снова проводить 55 матчей, как в прошлом сезоне? А если травма? (Тьфу-тьфу-тьфу).
«Авангард» пока выглядит существенно слабей своих основных конкурентов по конференции. Даже «Сибирь» и «Нефтехимик» более укомплектованные. А через год будет еще трудней, ведь у Найта и Буше заканчиваются контракты.