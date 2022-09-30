«Автомобилист» наконец-то оправдывает бюджет. Разобрал мощный «Ак Барс» и готов стать грандом

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

«Автомобилист» крупно переиграл «Ак Барс» на своем льду — 5:2. И пусть официально в хоккее крупным счетом считается разрыв в пять шайб, иначе результат встречи и не назовешь. Команда из Екатеринбурга полностью переигрывала соперника, не давала поднять головы, но так и не воспользовалась своим главным козырем — большинством. Первые три шайбы к 30-й минуте казанцы пропустили, играя в равных составах. А ведь именно действия в численном неравенстве были основным фактором успешного выступления в сезоне. Так нам казалось, да и спорить тут нечего. У команды Николая Заварухина 19 шайб при игре в неравных составах, с фантастическим процентом реализации — 32,8. В хоккее уже 25 процентов является гроссмейстерским показателем, с которым обычно тренеры ходят, высоко подняв голову. Но уральцы словно решили всем доказать, что у них в запасе есть другие аргументы. Все комбинации были на загляденье, но первые три можно пересматривать и пересматривать.

А что же фаворит сезона? С чем приехали к сопернику казанцы? Ни с чем. И хотя Олег Знарок вернул привычные сочетания, ничего у его игроков не получалось. Тренер разочаровал. Стал говорить, что у соперника было больше времени на отдых, согласился с версией, предложенной журналистом, что в Уфе команда отдала много сил. Неужели он не понимает, что в нынешнем сезоне, когда нет пауз и возможности перевести дух, а ты постоянно жалуешься на отсутствие пауз, это погубит команду? У «Ак Барса» уже 1 октября встреча с «Амуром». Когда дух-то переводить? Отметим и то, что в первом месяце сезона лидеры клуба совсем не прогрессируют, не выглядят все лучше и лучше, как ожидалось. У Вячеслава Войнова — «минус 4», Вадима Шипачева и Александра Радулова и видно не было, Данис Зарипов один раз не попал в пустые ворота, но кроме этого и вспомнить нечего. И тренер постоянно выдумывает отговорки и нервничает. Сентябрь для «Ак Барса» закончился плохо.

Отъезд

Нападающий Матвей Петров досрочно завершил пребывание в тренировочном лагере «Эдмонтона» и отправился в лигу Онтарио, где проведет ближайший сезон. Еще один потерянный год, шаг назад в развитии. Ошибок было уже достаточно для парня, которому в марте исполнилось 19 лет. Например, после сезона-2020/21 он решил отправиться за океан, хотя дома ему все говорили, что делать этого не стоит. Габариты не те, мастерство проявлялось только на уровне МХЛ. «Спартак» к тому времени уже включал в свою систему «Крылья Советов», где выступал Матвей, и хоккеист точно бы получил шанс во взрослом хоккее. Уговорить не получилось, но Петров все-таки провел сезон в Сетуни, так как из-за пандемии за океаном все стало слишком сложно. Тут и драфт состоялся, на котором Петров был оценен весьма скромно. «Эдмонтон» выбрал хоккеиста только в шестом раунде, под 180-м номером. Это провал, с такими показателями можно ехать в Америку, только проявив себя дома, но Петров, вместо того чтобы играть среди взрослых, потратил время на лигу Онтарио. Да, набрал 100 очков в регулярном чемпионате и плей-офф, но эту статистику всерьез воспринимать нельзя.

Матвей в тренировочном лагере «Нефтяников» в сентябре еще что-то показывал, но когда давали шанс в выставочных матчах, выглядел очень блекло. Не успевал, ошибался, никак не мог попасть в ритм, получал нелепые удаления. И накануне клуб принял решение отправить игрока в «Норт-Бей». Проводить еще один сезон в юниорке — это удар по будущему. Петров будет топтаться на месте, а через год его вытеснят более молодые из тренировочного лагеря. Да, у Матвея контракт новичка с «Эдмонтоном», однако эти соглашения не надо переоценивать. Правильно бы проситься в аренду, но Петров еще раньше совершил главную карьерную ошибку, связавшись не с тем агентом. А парень-то очень талантливый, жаль, если он не выберется.

Андрей Николишин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Назначение

Андрей Николишин стал президентом Федерации хоккея Москвы. Можно было бы поздравить с назначением, только та ли эта работа, на которой реально можно что-то сделать? Вы, например, были в курсе, что Николишин сменил Сергея Менделеева? То есть вы знаете, кто это такой? А он ведь работал руководителем 11 лет! Если бы в спортивных структурах все было так просто, то мы бы порадовались за Николишина и были бы уверены, что он многое исправит и сделает лучше. Более или менее плотно общаюсь с ним последние пару лет и подтверждаю, что его мысли абсолютно правильные — правда, уж слишком прогрессивные, учитывая ситуацию.

Что он может сделать на посту? Строить катки? В Москве это очень тяжело. Лицензировать тренеров? Этим надо заниматься на федеральном уровне. Прекратит практику, когда молодых ребят заставляют приходить на подкатки и дополнительные тренировки? Невозможно. Привлечет детей, чьи родители не в состоянии купить форму? Слишком дорого. Новый президент заявил, что «будет держаться намеченного курса», но мы ничего про этот курс не знаем. Кроме того, руководитель хочет, чтобы «хоккей стал самым популярным, массовым, востребованным и успешным видом спорта в столице». Но как это сделать? Да, чемпионат Москвы среди юниоров — очень интересный турнир, особенно среди команд выпускного года. Но кто всерьез, кроме родителей и агентов, за ним следит? Радует только то, что федерацию возглавил человек, который понимает, что и как устроено в этом виде спорта. Он не посторонний, то есть точно не будет делать глупых шагов. Но ведь этого мало.