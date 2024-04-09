Уральская аномалия. «Автомобилист» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Магнитки» на последних секундах

Счет в серии стал 2-2.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Четвертый матч

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:3 (2:3, 1:0, 2:0)

Голы: Гребенкин — 3 (Гераськин, Минулин), 2:18 — 0:1. Петунин — 2 (бол., Пресс, Джонсон), 5:07 — 0:2. Юров — 4 (Петунин, Пресс), 7:20 — 0:3. Да Коста — 5 (Голышев, Хрипунов), 8:20 — 1:3. Кизимов — 3 (Мэйсек, Волк), 18:42 — 2:3. Голышев — 7, 37:34 — 3:3. Хрипунов — 3 (Мэйсек), 59:53 — 4:3. Голышев — 8 (п.в., Макеев), 59:59 — 5:3.

Вратари: Галкин (Аликин, 5:07) — Набоков (59:53 — 59:59).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 24 (13+5+6) — 41 (13+12+16).

Судьи: Беляев, Юдаков.

9 апреля. Екатеринбург. «Уралец».

Счет в серии: 2-2

Такой невероятный сценарий четвертого матча изначально предугадать было невозможно. Абсолютно некубковый по своему содержанию первый период игры в Екатеринбурге оказался богатым эмоциями и заброшенными шайбами. Логическому объяснению этот мимолетный праздник жизни совершенно не поддавался и воспринимался как чистая аномалия. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин перед игрой решил удивить и сделал ставку в воротах на Владимира Галкина. Всего через пять с небольшим минут с начала встречи специалист пожалел о своем решении, при счете 0:2 вернув в дело Евгения Аликина.

«Металлург» забил даже в большинстве, что в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина само по себе почти музейная редкость. Это обстоятельство еще раз подчеркнуло уникальный характер матча — такого количества атак с ходу с численным преимуществом и в любительском хоккее не часто увидишь. Оборонительные капканы в средней зоне были словно сметены могучим ураганом. Аликин продержался «сухим» всего 133 секунды, но на его команде это печальное событие не сказалось. Уже через минуту Стефан Да Коста забил и поднял «Автомобилист» в погоню.

Команды могли уйти на первый перерыв при счете 3:3, будь хозяева чуть удачливее. Этот период стал, вероятно, самым зрелищным в нынешнем плей-офф. Глаз от происходящего было не оторвать. Забивать с такой частотой на протяжении всей игры невозможно. Зато количество ярких атак и голевых моментов по-прежнему оставалось астрономическим для этого времени года. Удалось забить только проводящему лучший отрезок в карьере Анатолию Голышеву. Отыграться с 0:3 в кубковом матче — это мощное проявление характера, чего за екатеринбуржцами не водилось много лет.

Обе команды стали действовать попроще и повнимательнее в третьем периоде. Игра от этого скучнее стала лишь немного — моменты периодически возникали как в одной зоне атаки, так и в другой. Не хотелось, чтобы эта игра заканчивалась в основное время. Но драматичная ошибка Игоря Гераськина в чужой зоне привела к контратаке, в которой Степан Хрипунов оформил блестящий камбэк «Автомобилиста».