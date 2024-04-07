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Сегодня, 18:20

Шикарный хоккей на Урале! «Автомобилист» смог спастись в концовке, но в овертайме «Магнитка» была лучше

«Металлург» обыграл «Автомобилист» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Эпизод хоккейного матча «Автомобилист» — «Металлург»
«Автомобилист» — «Металлург».
Фото ХК «Автомобилист»
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Команда Андрея Разина повела в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2-1.

КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Третий матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Пресс — 3 (Юров, Маклюков), 10:45 — 0:1. Хрипунов — 2 (Обидин, Бывальцев), 11:56 — 1:1. Силантьев — 3 (Канцеров), 42:24 — 1:2. Романцев — 3 (Трямкин, Да Коста), 59:12 — 2:2. Джонсон — 4 (Карпов, Акользин), 62:36 — 2:3.
Вратари: Аликин (57:57 — 59:12) — Набоков.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 36 (9+7+17+3) — 31 (12+10+7+2).
Судьи: Белов, Оскирко.
7 апреля. Екатеринбург. «Уралец».
Счет в серии: 1-2

Третий матч серии «Металлурга» и «Автомобилиста» дал надежду на то, что противостояние уральских клубов получится не таким скучным, как это могло показаться после двух матчей в Магнитогорске. Достаточно насыщенной сегодня получилась уже середина первого периода, когда команды сумели обменяться голами.

Сначала гости, сумевшие провести несколько неплохих позиционных атак, сумели воплотить игровое преимущество в шайбу шведского короля ювелирных набросов Робина Пресса. А всего через минуту хозяева оперативно ответили проходом Андрея Обидина и успешным добиванием от Степана Хрипунова. Примечательно, что для «Автомобилиста» этот гол стал только первым, забитым в равных составах в этой серии.

Следующий эмоциональный взрыв случился в КРК «Уралец» только на старте третьей двадцатиминутки, когда одно из главных открытий этого плей-офф Дмитрий Силантьев шикарно обыграл Обидина и отправил шайбу под перекладину, сотворив настоящий шедевр. А ведь в «Магнитке» Разина воспитанник зеленоградского хоккея, отыгравший прошлый сезон в «Рязани», закрепился только после прохождения просмотра этим летом.

Получив зыбкое преимущество, магнитогорцы стали играть с большей оглядкой на собственные ворота и оборону. «Сталевары» не только встречали нападающих соперника откатом «1-4» в средней зоне, но и переводили атаки с численным преимуществом в позиционные, грамотно убивая время через контроль по периметру.

Яркой и ударной концовкой «Автомобилист» точно заслужил овертайм. Хозяева разбазарили большинство, подаренное Ореховым на 55-й минуте, но великолепно сыграли с пустыми воротами и все-таки добились его благодаря классной передаче на пятак Стефана Да Косты и подставлению сверкающего в этом противостоянии Данила Романцева. Четвертый центр екатеринбуржцев долго не мог отличиться этой весной, но в полуфинале его наконец-то прорвало так, что он сумел забросить абсолютно в каждом матче серии.

Вот только эта спасительная шайба на характере никак не отменяет того, что итоговая победа «Магнитки» получилась абсолютно по делу. После неоднозначного первого периода гости сумели прибавить по ходу встречи и смотрелись в атаке отнюдь не менее опасно, чем хозяева.

Причем победу парням с Южного Урала в дополнительное время принесли Максим Карпов и Люк Джонсон — два нападающих, от которых в Магнитогорске меньше всего ждали чудес. Первый только этим вечером впервые в этой серии вылез из запаса, а второй был заметен в плей-офф лишь благодаря привычно сильной игре на точке вбрасывания (61,2%). Кстати, отдавший гениальный голевой пас 91-й номер заменил Максима Мухаметова, чье пятиминутное удаление стоило команде Разина победы в прошлой встрече.

И как тут не вспомнить, что в прошлом сезоне команда Заварухина проиграла «Металлургу» два домашних овертайма в первом раунде? Причем один из них — в седьмом матче. Сегодня гол американского центра наверняка навеял «Автомобилисту» неприятные флешбэки. Впрочем, теперь екатеринбуржцы выглядят куда более крепкой командой, которая умеет держать удар. Разве кто-то скажет, что в этой серии победитель ясен?

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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