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Сегодня, 21:15

В КХЛ прервалась самая длинная серия поражений в этом сезоне. «Амур» победил впервые за 14 матчей

«Амур» прервал 14-матчевую серию из поражений в КХЛ
Роман Кольцов
Корреспондент
Вратарь «Амура» Виктор Кобозев сыграл на ноль в матче с «Барысом» (3:0).
Фото ХК «Амур»
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А молодой вратарь сыграл на ноль.

«Амур» прервал серию из 14 поражений подряд в FONBET чемпионате КХЛ. В матче против «Барыса» хабаровчане одержали победу впервые за почти полтора месяца.

FONBET Чемпионат КХЛ
«Барыс» — «Амур» — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Гальченюк — 7 (буллит), 22:24 — 0:1. Гальченюк — 8 (Барулин, Бродхерст), 27:53 — 0:2. О. Ли — 3 (Коротких), 54:12 — 0:3.
Вратари: Бояркин — Кобозев.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 28 (6+7+15) — 35 (13+13+9).
Судьи: Гофман, Сидоренко.
22 ноября. Астана. «Барыс-Арена».

Как прошла игра

Главным героем встречи стал американский нападающий Алекс Гальченюк, который оформил дубль. В концовке матча Олег Ли забросил третью шайбу гостей (55-я минута).

Сухой матч провел 20-летний голкипер хабаровчан Виктор Кобозев, который справился с 28 бросками.

Нападающий &laquo;Амура&raquo; Алекс Бродхерст. 358 минут и 28 секунд. «Амур» рекордно долго мучился без голов, но прервал засуху в матче с «Авангардом»

«Амур» победил впервые с 13 октября («тигры» обыграли «Ладу» 2:0), прервав самую длинную серию поражений в этом сезоне.

«Сработали как команда. Вратарь хорошо сыграл, можем поздравить его с первым «сухарем» в карьере в КХЛ. Мне понравилась именно командная работа, отработали от начала до конца. Никто не выпадал и концентрация была все 60 минут», — цитирует пресс-служба КХЛ исполняющего обязанности главного тренера «Амура» Виктора Костюченка.

Недавно хабаровчане прервали еще одну неудачную серию

5 ноября «Амур» сначала побил антирекорд «Спартака» по продолжительности безголевой серии за всю историю лиги, а затем все же забил. Это произошло в матче против «Авангарда» (1:2).

Омичи дважды отличились во втором периоде усилиями Семена Чистякова и Николая Прохоркина. «Тигры» сподобились на одну шайбу в третьем периоде. Евгений Грачев прервал рекордную безголевую серию в истории КХЛ на отметке 358 минут и 28 секунд.

Как «Амур» выступает в этом сезоне

После 29 игр команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 15 очков. Хабаровчане пока одержали лишь шесть побед, переиграв «Барыс» (5:1), «Авангард» (3:2 Б), «Витязь» (3:2), «Ак Барс» (2:1), «Ладу» (2:0) и еще раз «Барыс» (3:0).

В конце октября с поста главного тренера уволили Андрея Мартемьянова. Временно исполняющим обязанности стал Виктор Костюченок.

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