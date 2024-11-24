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Сегодня, 18:45

Из изгоев — в герои. Серебряков помог победить «Авангарду» в первом матче после обмена из СКА

«Авангард» в овертайме победил «Барыс» в дебютном матче Серебрякова
Егор Сергеев
Вратарь Никита Серебряков дебютировал за «Авангард» в матче с «Барысом» (3:2 ОТ) 24 ноября.
Фото ХК «Авангард»
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Омичи вырвали победу в концовке и испортили праздник «Барысу».

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«Барыс» (Астана) — «Авангард» (Омск) — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Николишин — 2 (Сетдиков), 6:16 — 1:0. Бекетаев — 3 (Бутенко), 38:05 — 2:0. Прохоркин — 3 (Якупов, Игумнов), 46:50 — 2:1. Прохоркин — 4 (Шарипзянов), 59:22 — 2:2. Кэсселс — 1 (Гуляев), 61:13 — 2:3.
Вратари: Шутов — Серебряков.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 25 (7+14+4+0) — 44 (12+19+9+4).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
24 ноября. Астана. «Барыс-Арена». 11626 зрителей.

Омский «Авангард» на выезде обыграл «Барыс» из Астаны — 3:2 ОТ. Гостям удалось сравнять счет за несколько секунд до финальной сирены (Прохоркин, 59:22), в овертайме отличился Коул Кэсселс.

Дебют Серебрякова

Одним из главных событий встречи стал дебют экс-голкипера СКА Никиты Серебрякова за «Авангард». Вратарь перешел к омичам 21 ноября — в рамках обмена на своего коллегу Станислава Бережного. Никита заключил контракт до сезона-2026/27.

Вратарь СКА Никита Серебряков. Обмен-блокбастер между СКА и «Авангардом»: Ротенберг наконец отпускает Серебрякова!

Сезоном ранее он перешел в СКА из «Адмирала» в качестве главного претендента на место первого номера. Однако в начале нынешнего сезона после слухов об обмене в ЦСКА был усажен в запас, тренировался отдельно от команды и больше не выходил на лед в составе петербуржцев.

Сразу после обмена «ястребы» не стали долго ждать и спустя три дня поставили Серебрякова в старт. Впрочем, поначалу он впечатлил не сильно — пропустил после второго броска по своим воротам уже в первом периоде. Кстати, отличился бывший нападающий «Авангарда» Иван Николишин, начинавший текущий сезон в составе омского клуба.

Но дальше Серебряков выступил достойно — несмотря на еще одну пропущенную шайбу во втором периоде (Бекетаев, 38:05), по итогам матча Никита отразил 23 из 25 бросков. Хотя до соперника из «Барыса», Андрея Шутова с его 41 отраженным из 44, все равно оказалось далеко. Шутов позднее был признан третьей звездой матча.

Однако главные спасения матча остались именно за Серебряковым. В концовке третьего периода при счете 1:2 Никита дважды выручил после опасных контратак хозяев, а затем «Авангард» сравнял счет.

Испорченный день рождения «Барыса»

Встреча с «Авангардом» была особенной для астанинского клуба — «Барыс» отмечал 25-летие. Коллектив подготовил несколько активностей для болельщиков в честь праздника, в том числе пригласил выступить известного казахстанского певца КайратаНуртаса. Как итог, все билеты на игру были распроданы — с аншлагом «Барыс» в этом сезоне сталкивается впервые.

По итогам встречи «Авангард» набрал 26 очков и вышел на 8-е место в Восточной конференции, впервые за долгое время оказавшись в зоне плей-офф. «Барыс» располагается на 11-й строчке, в его активе 21 балл.

Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Барыс

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