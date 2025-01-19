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Сегодня, 18:45

Сын олимпийского чемпиона Кошечкина дебютировал в КХЛ! Отстоял на ноль в первом же матче

Сын олимпийского чемпиона Кошечкина дебютировал в КХЛ
Артем Белинин
Корреспондент
Максим Майоров.
Фото КХЛ
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Когда-то мог сыграть против отца.

FONBET Чемпионат КХЛ
«Барыс» (Астана) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Радулов — 15 (Береглазов), 20:46 — 0:1. Фрэз — 7 (бол., Рафиков, Алексеев), 25:27 — 0:2. Радулов — 16 (бол., Никулин, Гернат), 38:09 — 0:3.
Вратари: Бояркин — Майоров.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 20 (9+7+4) — 33 (10+14+9).
Судьи: Метальников, Спирин.
19 января. Астана. Барыс-Арена. 6210 зрителей.

Сын известного российского вратаря Василия Кошечкина Максим Майоров дебютировал в КХЛ. 20-летний голкипер «Локомотива» впервые вышел на лед в матче регулярного чемпионата против «Барыса» и отстоял на ноль.

Долгий путь в основу

Максим пошел по стопам отца — легендарного Кошечкина, олимпийского чемпиона и лидера КХЛ по количеству матчей среди голкиперов — и тоже стал вратарем. Начинал он, как и Василий, в тольяттинской «Ладе».

Но надолго Майоров там не задержался — отыграл за «Ладью» в МХЛ всего сезон. Зато он получился неплохим — при 93% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,16. В 2022 году 17-летний Майоров привлек внимание ярославских скаутов и переехал в «Локомотив». Но с попаданием в основу не срасталось — с того момента и вплоть до сезона-2024/25 развиваться пришлось все так же в МХЛ.

Там Максим выступал с переменным успехом и не всегда был основным вратарем. Относительно мощные сезоны сменялись не такими впечатляющими, а лучшим по статистике стал чемпионат-2023/24, в котором Майоров за 15 встреч отразил 93,7% бросков и набил коэффициент полезности 1,46. Но в плей-офф он не сыграл ни разу.

Однако спустя два с половиной года Майоров наконец добрался до основы — в «Локомотиве» проблемы с вратарями из-за травмы Даниила Исаева, поэтому на игру с «Барысом» в рамку поставили именно Максима. И он не сплоховал — отстоял на ноль (встреча закончилась победой ярославцев 3:0), отразил 20 бросков и стал второй звездой матча!

Дебют мог быть красивым

На самом деле в истории дебюта Майорова есть грустная подоплека. Дело в том, что он мог случиться на два года раньше и еще красивее. 6 января 2023 года Максим впервые попал в заявку «Локомотива» на матч с «Металлургом», в котором играет его отец. Но на лед не вышел — историческому матчу отца против сына помешал тренер «Локо» Игорь Никитин, заявивший тогда, что «хоккей — это не шоу-бизнес».

Несмотря на победу «Металлурга» 3:2, Василий расстроился. «Мы этого ждали, но не сложилось. Это был бы очень приятный момент», — говорил Кошечкин в интервью «СЭ».

А Никитин объяснял, что сам факт попадания в заявку уже был реверансом в сторону легендарного голкипера. «Это знак уважения к Василию, он много сделал и для «Металлурга», и для российского хоккея, хороший пример для подрастающего поколения. Дай бог, чтобы его сын смог добиться таких же результатов. Здесь было чисто в плане уважения к Василию», — заявил тренер после матча.

Василий Кошечкин. Кошечкин завершил карьеру. Его рекорды продержатся несколько лет

Противостояния с отцом действительно не получилось, а жаль — на это было бы интересно посмотреть. Кстати, по данным КХЛ, Майоров выше отца на сантиметр (201 против 200). А фамилию Кошечкин не стал брать (Майоров — девичья фамилия матери), чтобы избегать ненужного давления.

Второй такой возможности не будет — в том же году Василий завершил карьеру. Но теперь публика будет внимательно наблюдать за его наследником и следить, получится ли из него наследник вообще. Начало — сухой матч и звание второй звезды — точно неплохое!

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Василий Кошечкин
КХЛ
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
Максим Майоров (вратарь)
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