Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

4 сентября, 23:30

В КХЛ дебютировал форвард с африканскими корнями. За «Нефтехимик» теперь болеют в Конго

«Нефтехимик» в овертайме обыграл «Барыс» в матче КХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Жоэ Кристофом Муиссу (слева).
Фото ХК «Барыс»
Telegram Дзен
Молодой нападающий Муиссу провел первый матч в лиге против «Барыса».

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ
«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Эллисон — 1 (Батчер, Маклеод), 36:40 — 1:0. Брюквин — 1 (Соколов, Пастухов), 49:36 — 1:1. Ди — 1 (Митякин), 64:00 — 1:2.
Вратари: Маттссон — Долганов.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 29 (6+11+11+1) — 33 (7+9+12+5).
Судьи: Гашилов, Кочетов.
4 сентября. Астана. Барыс-Арена. 6922 зрителя.

«Нефтехимик» в последние годы стабильно заводит в основу молодых игроков и дает им шансы в команде КХЛ. Олег Леонтьев не смотрит в паспорт, а выбирает сильнейших на данный момент. Конечно, не всегда это происходит от хорошей жизни. Нижнекамцы ограничены в селекции и не могут рассчитывать на топ-игроков. Качественная подпитка из МХЛ — один из примеров, как должна работать вертикаль в клубах со скромным бюджетом.

В новом сезоне внимательно следим за Жоэ Кристофом Муиссу — 18-летним дебютантом КХЛ, который провел первый матч в лиге против «Барыса».

Нижнекамцы начали регулярку с волевой победы в овертайме над прямым конкурентом за плей-офф. Муиссу получил 14 смен и провел на льду 10 минут и 21 секунду. За это время форвард успел провести один силовой прием. Результативными действиями Жоэ не отметился, но в то же время сохранил нулевой показатель полезности. Леонтьев наигрывал молодого нападающего еще на предсезонке. Лето Муиссу начал с «Реактором», проявил себя на августовских турнирах и зашел в сезон как форвард команды КХЛ.

Африканские корни

В систему «Нефтехимика» Жоэ Кристоф переехал из Санкт-Петербурга летом 2023 года. Нападающий играл в «Серебряных львах», в сезоне-2022/23 стал вторым бомбардиром команды, но понимал, что путь в КХЛ через питерскую вертикаль предстоит нелегкий. Муиссу вместе с агентом изучали варианты продолжения карьеры в других клубах. Остановились на «Нефтехимике», который предложил пройти просмотр в «Реактор»

— В конце июня я приехал в Нижнекамск. Пару дней до медосмотра погулял по городу. Сходил в парк, изучил достопримечательности. Город понравился — небольшой, но есть все для жизни. Потом поехали на предсезонные сборы. После них сыграли контрольные матчи с «Толпаром», «Молотом» и «Ирбисом». В конце предсезонки я подписал трехсторонний контракт на три года, — говорил Муиссу в интервью сайту МХЛ.

Фото ХК «Барыс»

У Жоэ Кристофа африканские корни. Мама нападающего — русская, а папа приехал в Россию учиться на хирурга из Конго.

— По рассказам мамы, они познакомились в караоке. Не знаю, как все было в деталях, но кто-то из них по-любому хорошо спел, — рассказывал Муиссу.

С хоккеем Жоэ Кристоф связался по счастливой случайности. У Муиссу спортивная семья. Папа профессионально занимался волейболом, мама — лыжным спортом. Вместе с отцом они поехали в секцию футбола, но перепутали поворот и попали в ледовый дворец.

— Папа очень хотел, чтобы я стал футбольным вратарем, а мама хотела, чтобы я занимался плаванием. Она говорила, что это полезно для здоровья. А папе просто нравился футбол. Мы решили: сначала поедем на футбол, а потом на плавание. Футбольная арена находилась справа, а хоккейная — слева. Мы перепутали поворот — так я попал в хоккей. Зашел на арену, и меня пригласили в группу набора. Родители не стали отказываться. Я покатался, мне очень понравилось, продолжил заниматься, — отметил нападающий «Нефтехимика».

Вячеслав Войнов, Евгений Кузнецов, Станислав Галиев. КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024

Путь от МХЛ до дебюта в КХЛ за год

В сезоне-2023/24 Муиссу дебютировал в МХЛ, но феноменальной статистикой не отметился. За 48 матчей регулярного чемпионата набрал 21 (14+7) очко, а за три игры плей-ин против «Стальных лисов» отдал одну голевую передачу. Мало кто мог представить, что первогодник «Реактора» начнет следующий сезон за «Нефтехимик». Однако кадровые проблемы команды Леонтьева и прогресс Муиссу открыли молодому нападающему путь в основу.

Еще в начале августа Жоэ Кристофа отправили в Магнитогорск на турнир команд МХЛ. Форвард показал, что летом не терял времени зря и хорошо подготовился к сезону. «Реактор» выиграл уральский Кубок, а Муиссу набрал больше всех очков. Дальше нападающий присоединился к «Нефтехимику» и с турнира в Уфе начал пробиваться в основной состав, в том числе получая игровое время в большинстве и меньшинстве.

Форвард наделен хорошими габаритами (рост — 191 см), техничен, мобилен и в меру агрессивен на льду. Иногда чрезмерное желание вредило Жоэ Кристофу — это приводило к потерям и необязательным удалениям. Через такие моменты проходит каждый игрок, который перестраивается после молодежного хоккея на взрослый.

— Считаю, что Кристоф может прогрессировать. Он координирован, сбалансирован. Мышление подходит для взрослого уровня. Да, есть детские ошибки, но и у опытных есть такие ошибки. Считаю, что он будет прогрессировать и вольется в наш состав, — говорил Олег Леонтьев на Мемориале Ромазана.

Крепким и фактурным нападающим, как Муиссу, проще пробиться во взрослый хоккей, чем негабаритным творцам, которые разрывают МХЛ. Игровой потенциал Жоэ Кристофа позволит помогать «Нефтехимику» как в атаке, так и в обороне. Таких двусторонних форвардов ценит любой тренер. А еще Муиссу умеет забивать: в этом все убедились в прошлом сезоне МХЛ. В первом матче за нижнекамцев нападающий отыграл в четвертом звене, но не исключено, что Леонтьев повысит его, когда Жоэ еще лучше адаптируется к требованиям тренера. Теперь можно с уверенностью сказать, что за «Нефтехимик» болеют в том числе и в Конго.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Нефтехимик
Читайте также
Дементьева и Афиногенов отметили 20 лет со дня знакомства
Украинского военачальника Гладкого отстранили из-за дочери-пловчихи
Путин дал старт трем новым предприятиям на Дальнем Востоке
Что происходит в «Спартаке» перед закрытием трансферного окна
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Курской области
Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в Курской области
Популярное видео
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Сегодня
Вчера
Неделя