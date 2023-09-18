Невероятное унижение в КХЛ: «Барыс» закинул восемь шайб сопернику за место в плей-офф!

«Нефтехимик» развалился в Астане.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 8:0 (2:0, 1:0, 5:0)

Голы: Лабейт — 2 (Скленичка, Шалапов), 0:13 — 1:0. Ножье — 3 (Бекетаев, Шайхмедденов), 3:48 — 2:0. Барбер — 2 (Лабейт, Данияр), 37:36 — 3:0. Оберг — 3 (Скленичка, Барбер), 43:19 — 4:0. Лабейт — 3 (бол., Скленичка, Шестаков), 46:01 — 5:0. Оберг — 4 (бол., Скленичка, Барбер), 54:16 — 6:0. Логвин — 1, 56:20 — 7:0. Кайыржан — 1 (Омирбеков, Асетов), 57:12 — 8:0.

Вратари: Шутов — Тихомиров (Гарипов, 4:39).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (12+4+11) — 31 (5+10+16).

Судьи: Букин, Сергеев.

18 сентября. Астана. «Барыс-Арена». 5107 зрителей.

Старт сезона выдался одинаково сложным для «Барыса» и «Нефтехимика». Команда Андрея Скабелки проиграла пять первых матчей (правда, три — в овертайме или по буллитам), а нижнекамцы набрали всего три очка в шести играх, пропустив в четырех из них по пять шайб.

Казалось, что очная игра в Астане будет упорной — уже сейчас можно предположить, что команды будут бороться за попадание в кубковую восьмерку. Но в итоге игра закончилась форменным разгромом, старт которому положил гол американского форварда Джозефа Лабейта в первой же смене. Однозначно главный виновный в пропущенной шайбе — Андрей Тихомиров, не сумевший отразить бросок с острого угла.

Не выручил Тихомиров и при втором голе, хотя стоит признать, что вратарь не видел момента броска Нельсона Ножье. Тем не менее вскоре тренерский штаб гостей отправил Тихомирова на скамейку, выпустив ему на замену Эмиля Гарипова.

Во втором периоде нижнекамцам удалось выровнять игру, но после того как гости не реализовали большинство, Райли Барбер в контратаке забросил третью шайбу «Барыса». А в третьей двадцатиминутке началось настоящее уничтожение гостей: четвертый гол забил Понтус Оберг.

Вскоре Лабейт и Оберг оформили по дублю, а под занавес встречи нижнекамцы совсем сникли, чем воспользовались молодые Логвин и Омирбеков, забившие дебютные голы в КХЛ.

«Барыс» после победы поднялся в восьмерку, а вот нижнекамцы осели на дне турнирной таблицы. Главная проблема команды Олега Леонтьева — вратарская линия, но и в целом игра «Нефтехимика» оставляет удручающее впечатление. Бравшиеся на роль лидеров Якупов, Дергачев, Клок, Брюквин пока просто проваливаются, а молодежь не готова тащить все на себе. Тем не менее нижнекамцы уже показывали свой характер — в прошлом сезоне они стартовали с 10 поражений подряд (девять их них — в основное время), но в итоге вышли в плей-офф. Вряд ли Леонтьев сдастся и в этот раз.