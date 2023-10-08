Третья отставка сезона за неделю. «Барыс» распрощался со Скабелкой

Второе пришествие белорусского специалиста в Астану получилось провальным. Но виноват в этом не только он.

«Барыс»-2020 у Скабелки был в разы сильнее «Барыса»-2023

Когда Андрей Скабелка летом 2022 года возвращался в Астану, казахстанские болельщики не скрывали своей радости — главный клуб страны вновь возглавил тренер, при котором его все по-настоящему уважали. Однако в конце концов второй заход обернулся тотальный провалом, и в субботу ему не простили пятое поражение подряд, отправив в отставку после пятничных 2:3 с полуразваленным «Витязем».

«Барыс» белоруса образца 2020-го был воистину прекрасен — он финишировал в регулярке вторым в конференции, играючи легко проскочил в пяти матчах «Магнитку» Воробьева и имел все шансы пройти симпатичную «Сибирь» Николая Заварухина. Его победную поступь остановил лишь поглотивший весь мир коронавирус, оставивший открытым вопрос о реальном потенциале той команды. Зато этого результата хватило, чтобы Скабелка отправился на повышение в Ярославль. Поэтому позапрошлым летом руководство клуба легко поддалось ностальгическим ноткам и предложило двухлетний контракт тренеру, так и не сумевшему принести Кубок Гагарина «Локомотиву».

Три года назад в распоряжении Скабелки был по-настоящему ценный материал. В воротах — с ходу покоривший целину канадец Эдди Паскуале. За ним — опытнейший швед Хенрик Карлссон. Запас мастерства обеспечивала великолепная легионерская линейка, состоявшая из будущей звезды «Авангарда» Корбэна Найта, моторного двухстороннего вингера Кертиса Волка, сроднившегося с республикой полузащитника Даррена Дица, честного финского универсала Ииро Пакаринена и одного из лучших домоседов в истории КХЛ Атте Охтамяя. Качественную поддержку им давала неплохая прослойка из местных хоккеистов, куда входили игровички Никита Михайлис и Роман Старченко, а также работяги вроде Антона Сагадеева, Егора Петухова, Аркадия Шестакова, Алексея Маклюкова и Павла Акользина.

Вот только возвращался он в клуб с уже совершенно иным подбором. Казахстанские воспитанники и натурализованные россияне к этому моменту начали разбредаться по топ-клубам. Во вратарской бригаде не оказалось человека, способного в одиночку выигрывать матчи для команды. Качество легионеров серьезно просело. А с центральной осью команды нельзя было всерьез рассчитывать на попадание в плей-офф в прошлом сезоне. Как итог — последнее место в «Востоке», после которого 52-летнему специалисту дали еще один шанс.

Казалось, летом руководству удалось решить сразу две проблемы. Казахстанцы сумели вернуть Паскуале, которого белорусский коуч забирал с собой в Ярославль, а также угадали с новыми иностранцами. Чешский защитник Давид Скленичка с первого матча принялся следовать графику «очко за игру» и здорово выглядит на чужой синей линии. Габаритный центр Джозеф Лабейт уверенно топчется на пятачке и грызется у бортов. Флегматичный шведский мастер Понтус Оберг, не сумевший стать своим в Челябинске, настрелял уже 9 шайб. А американец с великолепными кистями Райли Барбер и вовсе уступает по набранным очкам в лиге лишь Никите Гусеву и Николаю Голдобину. Именно благодаря им большинство «Барыса» до сих пор входит в тройку лучших.

А вот канадский голкипер и близко не исполняет роль стены, коей он был несколько лет назад. Показательно, что с ним в воротах в конце сентябре казахстанцы взяли всего 1 очко в 5 матчах. И как бы ни была хороша и эффективна первая спецбригада во главе с Барбером, ей не удается забивать больше, чем команда пропускает.

Эдвард Паскуале. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Казахстанские игроки не тянут уровень КХЛ

Понять, во что хотел играть Скабелка, довольно сложно — практически во всех матчах этого сезона его команда выглядела аморфной и бесформенной. Целостное впечатление оставляло лишь большинство, за которым было приятно смотреть. Когда-то Андрею Владимировичу навесили ярлык «системного тренера», чьи взгляды на хоккей во многом совпадают с Петерисом Скудрой и Дмитрием Квартальновым. А ведь у первого он работал помощником в Нижнем Новгороде, а у второго — принимал «Сибирь», с которой выиграл историческую для Новосибирска бронзу.

В общем-то, сам Скабелка никогда не скрывал, что делает ставку на шаблоны в своей и средних зонах, а также на большой объем катания и постоянное движение. Однако в сентябре «Барыс» и близко не выглядел командой, готовой добывать очки за счет динамики и работы. Поэтому, когда Барбер и компания лишались возможности разыгрывать шайбу на чистом льду в равных составах, их магия резко рассеивалась. За спиной же у иностранцев с 37-летним мастером Романом Старченко — кромешная темнота.

В теории «Барыс» наряду с минским «Динамо» должен был стать одним из главных выгодоприобретателей сокращенного лимита на легионеров в РФ и подобрать целый ряд качественных иностранцев, выброшенных на берег. Но еще в прошлом сезоне клуб начал страдать из-за действий «неравнодушной группы болельщиков», развернувшей охоту на игроков с двойным гражданством и дошедшей до прокуратуры республики, а в самом клубе появилось понятие «внутренний лимит». Усилило же курс на казахофикацию столичного клуба неожиданно симпатичное выступление сборной на ЧМ в Риге, где команду, составленную полностью из доморощенных игроков, возглавлял Галым Мамбеталиев — он-то и занял сейчас пост исполняющего обязанности главного тренера команды.

Помимо провальных командных результатов в упрек белорусу ставят и то, что он не развивал местную молодежь. Только если раньше ему и его предшественникам удавалось успешно работать с казахстанским костяком, собранным преимущественно из осколков некогда плодовитой усть-каменогорской школы хоккея, то сейчас же 90% местной молодежи с трудом потянут уровень ВХЛ, не говоря уже о главной команде страны. Когда-то в Суперлиге тяжело было найти команду, в которой нет хоккеистов из «Устинки» или Караганды. Теперь же подавляющую часть импорта из ближнего зарубежья обеспечивает не Казахстан, а Белоруссия.

И пока минское «Динамо» пожинает плоды увеличения хоккейных центров внутри республики, давая своим иностранцам классную подпитку от доморощенных парней, «Барыс» откровенно мучается, глядя на руины двух известных в Союзе школ. Стоит ли говорить, что точно не Скабелка виноват в откровенном развале «Торпедо», «Юности» и массовом исходе оттуда детских тренеров, которые хлынули в российские школы?