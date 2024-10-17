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В посудную лавку ворвались слон, медведь и лось. В «Барысе» устроили настоящий кадровый разгром

Мамбеталиев сменил Буцаева на посту главного тренера «Барыса»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Вячеслав Буцаев и хоккеисты «Барыса».
Фото ХК «Барыс»
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Уволили генерального менеджера, тренера и почти всех легионеров.

В казахстанском профессиональном хоккее опять произошла революция. Правда, все в итоге повернулось так, что даже и непонятно, а нужна ли она была вообще. Под вечер же начали закрадываться сомнения, что она принесет результат.

Коротко о том, что произошло. За три дня до «кровавого четверга» «Барыс» покинул генеральный директор Борис Иванищев. Стало ясно, что главные люди в клубе решились на изменения, захотели разобраться с тем кошмаром, который происходит. Постоянные скандалы, непонятная трансферная политика, чехарда с тренерами и отсутствие результата. Было логично, что директора выгнали.

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На время все успокоилось. Правда, в команде остался генеральный менеджер Олег Болякин, который был напрямую причастен к кошмарному периоду в истории «Барыса», но снимать всех в один день было бы странно. Казалось, что в клубе хоть немного просчитывают последствия кадровых изменений. Нельзя же было все кардинально переворачивать.

Какой там! 17 октября днем начался подлинный кошмар. Генеральным менеджером назначили Нурлана Оразбаева. Человек это довольно известный. Например, он уже третий раз заходит в «Барыс», причем первые два раза были непохожи друг на друга. Как помнится, в свой первый заход Нурлан привел в порядок клуб, команда попала в плей-офф КХЛ, показывала крутой хоккей и была солидным участником турнира.

Потом что-то случилось. Это какие-то внутренние распри в Казахстане, освещать которые нет никаких сил и возможностей. Но на короткий срок Оразбаева из клуба убирали. Вернулся же он совершено другим человеком, при котором не было никаких позитивных изменений, а начались скандалы, пропал результат и репутация у клуба упала ниже плинтуса. Так вот теперь он снова в клубе.

И, видимо, нынешнее появление будет еще более шумным. За короткий период был совершен ряд действий, часть из которых можно было поприветствовать, а часть поставила в тупик.

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Совершенно непонятно, зачем поменяли главного тренера в «Снежных Барсах» — клубе МХЛ. При Александре Истомине команда впервые за все время существования радовала хоккеем и результатами, прямо сейчас является претендентом на прямой выход в Золотой дивизион. Но вместо Истомина поставили Андрея Шаянова, чья квалификация вызывает вопросы. Для меня именно это решение говорит о том, что вряд ли у нового генерального директора есть какой-то план.

Те, кто за МХЛ не следит, немного не понимают, что сделал Оразбаев с клубом КХЛ. С одной стороны, поступил правильно и отправил в отставку Вячеслава Буцаева. Этого тренера и назначать было нельзя. Но Буцаева перевели в помощники, а командой будет руководить Галым Мамбеталиев. При всем моем скепсисе по отношению к Буцаеву, его заменил человек, у которого гораздо ниже квалификация. Да-да, так бывает.

Ну и кадровые решения вообще объяснить не способен никто. Хорошо, допустим, селекция была провальной. Все с этим согласны. Но как при этом можно было выгнать Майкла Маклауда, который не просто выделялся на общем фоне, а блистал? Знаю, многие клубы завидовали такому приобретению «Барыса». И по какой причине пострадал Даниил Апальков, который при скромной зарплате в прошлом сезоне набрал 14 очков, а в этом забросил две шайбы? Больше него голов только у Маклауда.

Что это? Говорить о ставке на игроков казахской сборной — это популизм. То есть на них можно сделать ставку, но это 11-12-е место в Восточной конференции, причем и 11-е место будет считаться успехом.

Кажется, что в «Барысе» не продуманные изменения, а настоящая паника, слишком эмоциональная, чтобы ее анализировать. И сразу вспоминается, что в прошлый раз Оразбаева отправили в отставку из-за слишком странных и подозрительных кадровых решений. Неужели смутное время меняется на еще более мутное?

Надо подождать еще пару дней, но пока есть полное ощущение, что в посудную лавку ворвались слон, медведь и, допустим, лось. При этом хозяин уверяет, что скоро здесь будут торговать лучшим хрусталем. Как-то не верится.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
Вячеслав Буцаев
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