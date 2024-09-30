Голевое безумие в КХЛ. «Торпедо» Ларионова отгрузило 10 шайб в Астане

Нижегородцы пришли в себя после плохого старта и побеждают в четырех матчах подряд.

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«Барыс» (Астана) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:10 (1:2, 0:5, 0:3)

Голы: Кагарлицкий — 1 (Артамонов, Летунов), 9:43 — 0:1. Артамонов — 6 (Фирстов), 12:23 — 0:2. Бурдасов — 1 (Маклауд, Панюков), 14:42 — 1:2. Орлов — 1 (Кагарлицкий, Филлипс), 28:29 — 1:3. Абрамов — 5 (Конюшков, Филлипс), 32:45 — 1:4. Линч — 4 (Кирсанов), 33:40 — 1:5. Шавин — 1 (Артамонов, Летунов), 34:33 — 1:6. Почивалов — 4 (мен., Томпсон, Шавин), 39:43 — 1:7. Гончарук — 4 (бол., Филлипс, Конюшков), 47:52 — 1:8. Фирстов — 4 (Орлов, Летунов), 53:42 — 1:9. Свечников — 2 (Шавин, Почивалов), 54:58 — 1:10.

Вратари: Бояркин (Маттссон, 33:40) — Бочаров.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 27 (8+9+10) — 37 (13+18+6).

Судьи: Бирин, Бондарь.

Астана. «Барыс-Арена». 4691 зритель

Отставка главного тренера Дэвида Немировски не исправила тяжелое положение «Барыса». Пришедший на смену Вячеслав Буцаев начал работу в клубе с натужной победы над «Сочи» — 1:0. Дальнейший отрезок команда из Астаны завалила, а сегодня получила разгромное поражение от «Торпедо», пропустив 10 шайб. День, когда первой долгожданной шайбой за «Барыс» отметился звездный новичок Антон Бурдасов, в Казахстане хотят поскорее забыть.

Сенсацию дня устроило «Торпедо» Игоря Ларионова. Нижегородцы завершали тяжелый дальневосточный выезд, и слабо верилось, что на заключительный матч поездки у команды останется столько сил, чтобы так издевательски обыграть «Барыс». Автозаводцы не просто продлили победную серию, но и устроили карнавал голов. Страдания хозяев начались в первом периоде. Дебютной шайбой за «Торпедо» отметился Дмитрий Кагарлицкий, тем самым набрав 500-е, а позднее и 501-е очко в КХЛ. Это удалось только девяти хоккеистам за всю историю лиги.

Шайба Бурдасова, сократившего отрыв, только отсрочила мучительный приговор команде Буцаева. Настоящее голевое безумие творилось на льду во втором периоде. За 12 минут нижегородцы отгрузили «Барысу» пять шайб и отправили на скамейку основного вратаря Никиту Бояркина. Не особо помог хозяевам выход Юхана Маттссона: швед пропустил через 53 секунды после появления на льду. Особенно выделялось у «Торпедо» ведущее звено Летунова. Максим по итогам матча оформил ассистентский хет-трик, а 18-летний Никита Артамонов также набрал 3 (1+2) очка.

Фото ХК «Торпедо»

Десять голов «Торпедо» организовали десять разных хоккеистов. Это однозначно порадовало Игоря Ларионова. С дальневосточного выезда (Владивосток — Амур — Астана) команда возвращается с максимумом очков. Регулярку автозаводцы начали неважно, но к концу сентября преобразились. Назвать это разовым всплеском язык не повернется. Пускай «Амур» и «Барыс» сейчас переживают не лучшие времена, убедительные и результативные победы дают понять, что «Торпедо» пришло в себя после пробуксовки на старте чемпионата. Эпизодами вернулась та самая вдохновенная команда, которая очаровала КХЛ два года назад после назначения Ларионова.

А что «Барыс»? Все понимали, что увольнением Немировски гнетущее положение не изменить. Буцаев одномоментно не исправит проблемы, которые тянули клуб ко дну. За три матча с новым тренером «Барыс» забросил только две шайбы — и это в играх с аутсайдерами и середняками Западной конференции. Проблемы клуба сходятся не только на фигуре тренера: в ответе за провальный старт чемпионата также генменеджер Олег Болякин и, конечно, сами хоккеисты. Чтобы «Барысу» спасти сезон, требуются решительные действия руководства по составу. Обмен, расторжение, перевод в фарм-клуб — что угодно, лишь бы расшевелить болото, в котором погрязла команда.