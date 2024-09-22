Выясняем причины провала «Барыса» на старте сезона.

«Барыс» приехал в Балашиху и вполне мог рассчитывать на то, чтобы взять два очка. Команда Павла Десяткова «Витязь» тоже строится, не все гладко, есть сложности. На деле три тысячи зрителей на арене имени Ляпкина увидели, как одна команда издевается над другой. Такое ощущение, что проблемы команды из Астаны только растут, а не уменьшаются.

Смотришь хоккей «Барыса» и не понимаешь, чего хоккеисты делают на льду. При этом очевидно, что не хватает жесткой руки. Слишком легко попросить Немировски кричать, но проблема ли тренера в том, что команда не показывает результат?

Не может функционировать клуб, где не все отделы работают отлично. Я уверен, что тренер придумывает нормальный план на игру, учитывает сильные и слабые стороны соперника, но такое ощущение, что хоккеисты его не слушают. Точнее считают, что они настолько крутые, что сами разберутся. Не все, но многие.

В такой момент в дело должен вступить административный штаб. Чаще всего к хоккеистам спускается генеральный менеджер и дает понять, что его не устраивает происходящее. Не обязательно словами, кстати. Можно и делами. Штрафовать сейчас практически невозможно, все контракты гарантированные, а методов лишить части договора нет. Тогда нужно кого-то переводить в запас, а с кем-то и расставаться.

Но в «Барысе» нет человека, способного на такое. Назначать в клуб генеральным менеджером Олега Болякина — посмеяться над всей лигой. По каким критериям его назначили в клуб — непонятно. Видимо, там какие-то местные интриги, в которых мы просто не разбираемся. Да и не хотим разбираться.

В итоге очевидно же, что легионеры чувствуют себя превосходно, у них даже в мыслях нет, что они обязаны отрабатывать свои деньги. Не все. Очевидно, что Майкл Маклауд старается. У него не все получается по разным причинам, но обвинить парня в том, что он не отдается, рука не поднимается.

Но каким образом в клубе оказался Уэйд Эллисон? Еще летом, когда стало известно, что клуб подписывает этого легионера, многие российские игроки, выступающие за океаном, пожимали плечами. Мол, он-то как сумел себе найти контракт. Никаких позитивных характеристик о нем не было, как в спортивном, так и в бытовом плане, но «Барыс» все равно подписывает хоккеиста.

Фото ХК «Барыс»

Уже давно в нормальных клубах никто не верит агентам, нарезкам и статистическим сайтам. Чтобы обезопасить себя от ошибки, наводится очень много справок. Так, в одном большом клубе про потенциального новичка узнавали столь подробно, что добрались до одноклубников по молодежной команде, чтобы понять, не зря ли они тратят деньги. Или, например, Алексей Волков из «Трактора» смотрит матчи, потом созванивается со своими знакомыми скаутами, выясняет все досконально и лишь дальше начинает работу по возможному приглашению. Ничего такого в «Барысе» не происходит.

Беда Немировски и в том, что сам он достаточно мягкий. Канадец, что тут говорить. Причем с легионерами он всегда нормально разговаривал, когда работал с «Торпедо», но тогда могло достаться российским ребятам. А сейчас и плюнуть не в кого. На легионеров надежда, русские взрослые ребята своим мастерством должны помочь, кроме того, они знают нюансы КХЛ, на молодых казахов голос не поднять.

Если в «Барысе» сейчас примут решение о смене тренера, то на сезоне можно ставить точку. Лучше начать воспитательную работу с этим коллективом, может быть, признать, что с некоторыми иностранцами не угадали. И, конечно, нужно еще чуть времени, чтобы сыграться. Но времени уже не найти ни при каких обстоятельствах. Надо выкручиваться прямо сейчас.

Но для этого следует спуститься в раздевалку. Только вот надо найти подходящего человека.