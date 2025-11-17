Видео
17 ноября, 20:30

Еще одна шоковая отставка в КХЛ. Канадский тренер Гру просто сбежал из Челябинска

Гру покинул пост главного тренера «Трактора»
Михаил Зислис
Обозреватель
Бенуа Гру.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бенуа никто не собирался увольнять, да и положение команды в таблице было далеко от критического.

Расставание Бенуа Гру с «Трактором» поначалу стало шоком в информационном пространстве. Не имея возможности оперативно проверить первоначальные сведения, можно было предположить, что главного тренера убрали решением сверху. Например, под воздействием эмоций на фоне крупного поражения от «Автомобилиста». Позднее выяснилось, что ничего подобного и близко не было. Гру по непонятной причине сдался сам и в понедельник сообщил о своем решении руководству. Наверное, сказал что-то типа: «I am tired, I am leaving» («Я устал, я ухожу»).

В данной ситуации решение канадского тренера кажется совершенно непонятным поступком. Обычно в спортивном мире люди всегда бьются до конца. Впереди еще больше половины регулярного чемпионата, команда идет в зоне плей-офф, и ставить крест на сезоне уже сейчас рано. «Трактор» с самого начала сезона действует с перепадами, но пока ничего критичного не произошло. До дедлайна еще больше двух месяцев, и ситуацию можно исправить как на площадке, так и на трансферном рынке. Это рабочая ситуация в любой лиге мира.

Джош Ливо, Крис Дригер и&nbsp;Михаил Григоренко.«Трактор» набрал звезд, но и потерял столько же. Смогут ли челябинцы претендовать на Кубок Гагарина?

После того как Гру прошлой весной дошел до финала Кубка Гагарина, в Челябинске он стал чуть ли не национальным героем. Его уважали, обожали и ценили все — от обычных болельщиков до первых лиц региона. За минувший сезон канадский тренер заслужил исключительно слова благодарности и занял достойное место в истории клуба. Сейчас же ситуация выглядит однозначно — Гру проявил слабость и решил сбежать в самый ответственный момент.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Возможно, сам канадский специалист сможет лучше объяснить свое решение позже, когда ситуация станет спокойнее. В любом случае это его выбор. Удивительно только читать вброшенные через других людей претензии о том, что для него в Челябинске что-то не сделали. Не пригласи его генеральный менеджер Алексей Волков в «Трактор» в 2024 году, о Гру никто в России не узнал бы. Именно на Урале он достиг наивысшей точки в своей тренерской карьере. Работа канадца была оценена по достоинству. С его мнением всегда считались и часто шли навстречу. В межсезонье Марио Рише в тренерский штаб пригласили с подачи Гру. Зарплата у него тоже стала выше.

Более того, по информации «СЭ», еще в начале сезона руководство клуба было готово обсуждать с Гру вопрос о продлении контракта на улучшенных условиях. Сейчас после демарша специалиста вся ответственность перекладывается на плечи менеджмента. Ему необходимо оперативно найти преемника на пост главного тренера, решить насущный вопрос с вратарской бригадой и произвести корректировки в составе.

Алексей Кудашов.За что Кудашова убрали из «Динамо»? Похоже, смена тренера не решит проблему клуба

Горевать об уходе Гру у руководства нет времени. Жизнь продолжается, и общение с несколькими свободными специалистами уже началось. Между проявленным интересом и достижением договоренности дистанция больше. Но сейчас терять время нельзя. Возможно, уже в ближайшие дни стоит ждать интересных новостей. Однако следующие два матча «Трактор» должен провести под руководством Рафаэля Рише в роли временно исполняющего обязанности главного тренера.

49

  • Пан Юзеф

    Какое отношение это имеет к Гру, который довел "Трактор" до финала КГ? Часто "Трактор" играл в финале?

    18.11.2025

  • Марко Петкович

    Ну и все. Обычное кумовство, обычная коррупция и тд.Что и требовалось доказать.

    18.11.2025

  • Топотун

    Челяба это не Флорида !

    17.11.2025

  • Oleg Krymov

    Или ФК Динамо, там тоже место освободилось.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Пан Прокурор, будучи уволенным, он станет еще бесполезнее. Там он тем более не сможет голосовать. А здесь Гру мог бы получить российский паспорт, как Малком и Клаудиньо.

    17.11.2025

  • Эрик Рыжий

    Я сделал все, что мог. Я ухожу ©

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да вообще лучший!

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да полно уже кивать на наследие-то. Чего же у Заварухина ничего не получается, если он такой крутой тренер? Чего Лео Беенхаккер, получив наследие Михелса, обос...ся? Воробьев выиграл КГ по делу, кстати. Полностью как тренер переиграл Квартальнова. Полностью. Хоть я и не выношу Воробьева.

    17.11.2025

  • IQ-87%

    Самое главное и важное -как мы помним-что уровень тянет -в любом месте- Роман Борисовичь -остальное шелуха

    17.11.2025

  • Chegevara.

    Любому мало мальски разбирающемуся в хоккее понятно будет, что за контракты отвечает генеральный менеджер. В сухом остатке. Защита: Кэмпфер закончил, Блажиевский ушёл, Телегину, пока в зачёт этот сезон не идёт, при всем уважении к Гроссу, он атакующий защитник, на одном Дронов не уедешь... Вывод: защита объективно слабее чем в прошлом сезоне, отсюда Трактор одна из самых пропускающих команд. Вратарь, тут я думаю и так все понятно, вместо харизматичного Фукале, подтормаживающий Дригер, который так себя и не нашел после травмы. Вывод вратарская позиция то же стала слабее Нападение. Маниакальное желание Волкова набрать громил в нападение, комплекс и тупое копирование прошлогоднего Локомотива, видимо не понятна суть, что у Никитина играла система. Плюс уход Шабанова, вместо него Никоновы, Коршков, Сафин и т. д Вывод: в нападении то же потеряли. И чего все ждали? В сухом остатке спасибо Гру, за молодняк: Федосеев, Юсупов, Агламзянов, Низамеев, Рыков, Горбунов - будущее

    17.11.2025

  • Женек10

    сужу по делам, а ты по национальности. Мне этот Гру и в б...й не впился, но если он довёл команду до финала КГ, значит, норм тренер воробей с ММг кубок взял, он хороший тренер ? или его уровень был в ска, ЦСКА, а там все таки было наследие Кинэна?

    17.11.2025

  • freak

    Еееееее, прикольно))

    17.11.2025

  • freak

    Я больше за Пипканена! Вроде грамотный специалист, думающий...

    17.11.2025

  • Chegevara.

    Так читаешь комментарии к новости, 90% или люди далёкие от хоккея, или хайпятся, либо болезные, какие попадаются...

    17.11.2025

  • Chegevara.

    Скорее солями обдолбался, клоун какой то

    17.11.2025

  • planet-satgate

    Ждём его теперь в ХК Динамо, или лучше ФК Спартак

    17.11.2025

  • planet-satgate

    XYЙHЯ, другого иноземца найдут, которого напоят, накормят, насыпят дипломат денег и подарят клюху. Однако что у этого привозного или забугорного Чека на уме, известно только ему одному. По этому давайте другого ищите и ставьте, главное перехватить на таможне успейте.

    17.11.2025

  • Автогол

    Кудашева могут пригласить

    17.11.2025

  • npokypop_6apcyk

    Ушёл - и правильно. Нахрен эти иностранцы нужны? Если у человека нет паспорта РФ, значит он не может пойти на выборы и проголосовать за Владимира Владимировича Путина. А если человек не может пойти на выборы и проголосовать за Владимира Владимировича Путина, он бесполезен для страны.

    17.11.2025

  • Неравнодушный Ден

    Прошлый сезон - заслуга команды Трактор, главного тренера которой звали Бенуа Гру, а не Заварухин! Заварухина назначили уже по ходу позапрошлого сезона вместо Гатиатулина, и по окончании которого не продлили (хоть, безусловно, и довольно спорно). После этого состав команды изменился?! Конечно изменился: пришла целая группа новых игроков, часть ушла. И к прошлому сезону их готовили тренеры во главе с Гру, а не Заварухин. Как и далее по ходу всего сезона. То, что в этом сезоне уровень и качество игры команды упали - факт. Виноват ли в этом только главный тренер? Я лично не уверен. Но я и не нахожусь внутри команды, чтобы знать точно и оценивать.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Да, в НХЛ берут своих. Только успехов Гру это никак не отменяет. И мне похер, кто приведет "Динамо" к Кубку Гагарина, Иванов, Пипканен или Джонсон. Лишь бы победа была. Честная.

    17.11.2025

  • Dexterous

    Гру сбежал и оставил миньонов в суровой Челябе. «Гадкий я» - часть 4.

    17.11.2025

  • Марко Петкович

    Еще раз. Ты поспоришь, с тем что в НХЛ нет темы что берут своих? То есть нет там непотизма? И там жду тренеров любых, вообще пофигу какое у них гражданство и тд? Сколько там тренеров из европы было? Даже не из РФ. Просто из Европы?

    17.11.2025

  • Марко Петкович

    Представляюешь, это нжно сейчас в коммента обьяснять) Насколько юзе ры не следят за хоккеем

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    И как он выдержал, каковы его успехи? А кто из действующих российских тренеров мог бы трнировать клуб НХЛ? Заварухин что ли? Он что-то выиграл в КХЛ? Может, Великий тренер Ротенберг?

    17.11.2025

  • VVSh71

    это или бот или м.у.д.а.к

    17.11.2025

  • Марко Петкович

    Он как раз бы выдержал. Но ты сам прекрасно понимаешь, что в НХЛ тупой непотизм. Там берут только своих, или ты с этим поспоришь? Почему там нет тренеров наших? Думаешь по причине что не соотвествуют?

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ага, а про Заварухина 2 года назад писали, что он "воспользовался трудом Гатиятулина". Слушай, таких болтунов как ты можно на любой скамейке найти. В платочках сидят, семки лузгают, болты болтают. Помню, как ты Ротенберга нахваливал. Так что не лезь, ты в хоккее ноль.

    17.11.2025

  • Ceown

    О какой НХЛ идёт речь??? Даже работу в АХЛ -нужно заслужить. Будет прозябать в юниорских лигах, где его будут узнавать только пара местных пенсионеров и школьников приходящих на игры колхозной лиги.

    17.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    какая чепуэа.... выводить в финалы... читай выше коммент. за сезон не построишь команду . тому же Хартли , Никитину, Белялетдинову понадобилось несколько сезонов. а ваш гру просто воспользовался наработками Заварухина. второй сезон показал, что это обычный тренеришка- шлак...слинявший после 15!!! поражений.

    17.11.2025

  • Владимир

    Засранная это Рига,начиная от жд вокзала.

    17.11.2025

  • mdgrun

    Шоковая отставка? Должен огорчить автора, она может быть шокирующей.

    17.11.2025

  • Nastasya Zanzibarova

    Мазуте никакие тренеры не помогут!!!

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Я сужу по делам, а ты по национальности. Мне этот Гру и в б...й не впился, но если он довёл команду до финала КГ, значит, норм тренер.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    За достижения, которые у него имеются, а именно за финал Кубка Гагарина.

    17.11.2025

  • Марко Петкович

    Ну ты в любом случае будешь отмазывать паспортиста. Это я понимаю, вопросов нет

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    И где Заварухин? Не выдержал уровень КХЛ?

    17.11.2025

  • 804alex

    Наверно в контракте такого побега не прописано. Значит Гру не мужик, нарушил контракт. Или конкретная угроза над ним зависла.

    17.11.2025

  • Excalibur

    Подождите, это еще только начало )))

    17.11.2025

  • Марко Петкович

    Тем более. Не понимаю тогда совсем, за что Гру котировать и тд) Ееще раз попробую говорить, что паспортист - это не победа всего и не панацея. Из-за его паспорта.

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Что значит не тянет уровень? А Никитин в ЦСКА тянет уровень? А Ларионов в СКА тянет? Кудашов вот уволен, он тянул? Гру не сбежал, он ушел. И причины могут быть разные, вплоть до болезни. Вам мешает рассуждать объективно ненависть к иностранцам. Если Гру дошел до финала в этом году, а в текущем сезоне команда далеко не аутсайдер, значит, тянет уровень.

    17.11.2025

  • бэтмен

    Это была команда Заварухина. А Гру ничего не сделал, при нем игра команды с каждым матчем была только хуже.

    17.11.2025

  • Марко Петкович

    Один раз получилось. А чего сейчас убежал? Явно же не может строить какую-то систему. Просто в прошлом сезоне удалось, на хайпе. А тут трусиливо силился. Или что? Он выше уровнем КХЛ? Не тянет уровня явно Ему только в АХЛ или НХЛ что-то тренировать. Где бей-беги основа В КХЛ не выдерживает И это его проблема. И проблема Трактора, которого руководство полагается на наспорт, типа паспортный физрук лушче будет

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Такие тренеры нужны, чтобы выводить команды в финал Кубка Гагарина, что как раз удалось сделать Гру в сезоне 2024/25.

    17.11.2025

  • Pol Pol

    От тудо нормальные то бегут, (ну кому есть куда бежать) .... со страшной силой, любой дурак знает, что Челяба, пусть вроди и хоккейная, но сверхмеры засраная область в РФ .... либо самая, либо в призёрах, это уж точно .... все "Маяки", от тудо родом ! Вот ему, тока и нужен был ... повод, что б свалить. Весь Урал .... запоганен, особливо Южный. Призраки группы Дятлова, там по сию пору, по лесу бегають и всем лесникам - грибникам, приветы передают .... А в самой Челябе, что ни день, то новый метеорит !

    17.11.2025

  • бэтмен

    Этот канадец - второсортный шлак! Прошлый сезон - это заслуга Заварухина, что построил команду, способную бороться за медали. А в этом сезоне Гру тупо развалил всё что до него создали. С таким составом уж точно не такая игра должна была быть.

    17.11.2025

  • Марко Петкович

    Очередной тренер не выдержал уровня КХЛ Что еще нужно? Пусть идет в свои лиги канадские-американские АХЛ,НХЛ и прочее Самый главный вопрос - зачем такие тренеры нужны? Еще в очередно раз напоминанием всем - что это шабашники, они приезжают только из-за денег Тренеры, вратари, игроки.... Это из-за того, что по паспорту берут. Как бу не жалко абсолютно Логично, что этим завершилось

    17.11.2025

  • Денис Федоров

    ГРУ ушел, как мужик, не поддерживая политику Савина и Волкова, которые облажались в трансферах. Бену только спасибо за прекрасный сезон и качественную работу. Проплаченный зислиз не испортит впечатление от его работы

    17.11.2025

  • Sn0w

    Видимо не просто так он в матче в Омске вместо жевачки жевал зубочистку...

    17.11.2025

    КХЛ
    ХК Трактор
    Бенуа Гру
