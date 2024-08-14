Александр Радулов: биография звезды КХЛ и двукратного чемпиона мира

Карьера одной из лучших игроков России.

Александр Радулов

Дата рождения: 5 июля 1986 года

Место рождения: Нижний Тагил, РСФСР

Рост: 186 см

Вид спорта: хоккей

Амплуа: нападающий

Команда: «Локомотив» Ярославль

Детство и семья

Александр Радулов родился в Нижнем Тагиле (Свердловская область), там же начал заниматься хоккеем. Старший брат Радулова Игорь также стал профессиональным игроком, он выступал в составе ряда российских клубов, включая магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Спартак», а также «Чикаго Блэкхокс» в НХЛ. Отец игроков Валерий играл за тагильский «Спутник», а после завершения карьеры стал работать тренером и менеджером.

В детстве Александр и Игорь Радуловы учились в спортивном интернате в Ярославле.

Начало карьеры в России

В 16 лет Радулов присоединился ко второму составу московского «Динамо». В сезоне-2003/04 Александр выступал на правах аренды за клуб высшей лиги ТХК из Твери. За эту команду форвард провел 42 матча, набрал 31 (15+16) очко и при этом получил 102 штрафные минуты.

«В какой-то степени я азартный человек. Нет, в казино я не играю — боже упаси, а в хоккее — очень не люблю проигрывать, поэтому меня аж злость берет, когда упускаем момент. Очень переживаю, когда меня нет на площадке, когда ребята без меня бьются. Наверное, мне надо быть чуточку спокойнее. Более дисциплинированным, четче выполнять тренерскую установку. Еще хотел бы меньше разговаривать с судьями. Люблю поспорить, но это незачем. Я эмоционален. Но в то же время, был бы я чуть поспокойнее, может, и не играл бы уже в хоккей. Так что экспрессивность — моя фишка», — говорил 17-летний Радулов в интервью «Совспорту».

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Переезд в Америку и дебют в НХЛ

В 2004 году Радулов переехал в Северную Америку и начал выступать в канадском клубе «Квебек Ремпартс» из юниорской лиги Квебека. Тогда же игрока на драфте выбрал клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — в первом раунде под 15-м номером.

В сезоне-2004/05 Александр набрал 75 (32+43) очков в 65 матчах регулярки и 11 (6+5) очков в 13 играх плей-офф, а в сезоне-2005/06 — 152 (61+91) очка в 62 матчах регулярки и 55 (21+34) очков в 23 играх плей-офф. Нападающий стал единственным в истории россиянином, который был признан игроком года в Канадской хоккейной лиге. Результативная игра Радулова во втором сезоне помогла «Ремпартс» выиграть Мемориальный Кубок.

В 20 лет Радулов дебютировал в НХЛ. В сезоне-2006/07 в составе «Нэшвилла» россиянин отметился 37 (18+19) очками в 64 матчах регулярки и 4 (3+1) в четырех играх плей-офф, а в сезоне-2007/08 — 58 (26+32) в 81 матче регулярки и 4 (2+2) в шести играх плей-офф.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Возвращение в Россию

В 2008 году Радулов подписал контракт с уфимским клубом «Салават Юлаев», несмотря на действовавшее соглашение с «Нэшвиллом». Этот шаг вызвал негативную реакцию американского клуба и привел к напряжению в отношениях НХЛ и КХЛ, однако ИИХФ не стала наказывать игрока и российский клуб. Впоследствии лиги заключили меморандум об уважении контрактов.

В составе уфимцев Радулов провел четыре сезона. Наиболее успешным стал сезон-2010/11: «Салават» выиграл Кубок Гагарина, форвард стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с 80 (20+60) очками в 54 матчах и затем — плей-офф с 18 (3+15) очками в 21 игре.

В сезоне-2011/12 «Салават» вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде. Радулов снова стал лучшим бомбардиром регулярки — 63 (25+38) очка в 50 матчах, а после досрочного завершения плей-офф отправился в США, чтобы доиграть сезон в «Нэшвилле» и отработать незакрытые контрактные обязательства. Нападающий вышел на лед в девяти матчах регулярного чемпионата и восьми в Кубке Стэнли, но затем руководство клуба отстранило его за нарушение внутрикомандных правил из-за позднего возвращения в отель. Позже «Предаторз» отказались от услуг хоккеиста.

Следующие четыре года Александр провел в ЦСКА. В сезоне-2014/15 форвард стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и плей-офф — он набрал соответственно 71 (24+47) очко в 46 матчах и 21 (8+13) в 16. Наивысшим достижением армейцев в Кубке Гагарина за этот период стал финал-2016, в котором столичная команда уступила магнитогорскому «Металлургу» (3-4). В том сезоне нападающий набрал 65 (23+42) очков в 53 матчах регулярки и 16 (4+12) в 20 играх плей-офф.

Фото Global Look Press

Вторая попытка в НХЛ

В 2016 году Радулов вернулся в Северную Америку с мечтой завоевать Кубок Стэнли и подписал годичный контракт с клубом «Монреаль Канадиенс». Клубы не спешили подписывать с ним долгосрочное соглашение с учетом скандального расставания с «Нэшвиллом».

«Мной интересовалось пять-шесть команд. Все переговоры были в тот момент, когда я улетал сразу после плей-офф. Мы заранее договорились о том, что после финальной серии за Кубок Гагарина я приеду, чтобы поговорить. Клубы НХЛ можно было понять. Они хотели видеть меня, лично общаться. Я давно не играл в Северной Америке, стал другим. Все пытались понять, насколько лично я сам заинтересован в игре за океаном. Думаю, что для «Монреаля» это стало определяющим моментом. Предложение ЦСКА действительно было очень хорошее. И честно скажу, что в плане финансов я проиграл. Но деньги не стояли для меня на первом месте в вопросе переговоров. Я мечтал уехать в НХЛ», — сказал Радулов в интервью «СЭ».

Также форвард вернулся к своей известной фразе «Русский колхоз» после матча «Салавата» и «Ак Барса» в 2012 году из-за плохой подготовки льда в Уфе: «По молодости [сказал], но сам никогда так не считал. Да, это не Америка, но и сравнивать наши страны нельзя. Я очень благодарен ЦСКА и Дмитрию Квартальнову. Мы провели два шикарных сезона, были близки к победе и не можем себя упрекнуть в том, что проиграли. Но теперь у меня другой путь».

В регулярном чемпионате Александр набрал 54 (18+36) очка в 76 матчах, а в плей-офф — 7 (2+5) очков в шести матчах. Россиянин своим эмоциональным поведением на льду заслужил от одноклубников прозвище — сравнение с персонажем мультфильмов.

«Он постоянно болтает. Веселый парень. Не всегда понятно, что Радулов говорит, он еще и плюется постоянно. Парни зовут его Тасманским Дьяволом, он большой оригинал. Но он очень здорово подошел нашей команде, и нам реально повезло заполучить такого игрока», — рассказывал об игроке форвард «Монреаля» Пол Байрон.

Фото Global Look Press

Сам Радулов в интервью «СЭ» сказал: «Тасманский Дьявол? Да вы посмотрите на меня. Ха-ха. Мне как-то подошли и сказали, что у меня такое прозвище. Я просто пожал плечами — «Окей». А что я могу поделать, если люди меня так называют. Про это даже в газете написали. Не обращайте внимание».

Летом 2017 года Радулов заключил пятилетнее соглашение с клубом «Даллас Старз». Вместе с техасским клубом россиянин трижды выходил в плей-офф НХЛ. В сезоне-2019/20 Александр был близок к завоеванию Кубка Стэнли: «Даллас» в плей-офф после пандемии коронавируса дошел до финала, но уступил «Тампе» (2-4). Тогда форвард набрал 34 (15+19) очка в 60 матчах регулярки и 18 (8+10) в 27 играх Кубка Стэнли.

Далее Радулов провел два смазанных сезона. В первом он сыграл всего 11 матчей в регулярном чемпионате с 12 (4+8) очками, во втором — в 71 игре набрал 22 (4+18) очка при показателе полезности «минус 20», а в плей-офф сыграл всего три матча без баллов за результативность.

Фото Global Look Press

Переезд в Россию

После ухода из «Далласа» 36-летний Радулов присоединился к «Ак Барсу». В сезоне-2022/23 Александр дошел с казанцами до финала Кубка Гагарина, набрал 57 (25+32) очков в 62 матчах регулярного чемпионата и 19 (10+9) очков в 24 играх плей-офф. В решающей серии «барсы» уступили ЦСКА.

В сезоне-2022/23 нападающий отметился 40 (16+24) очками в 58 матчах регулярки и 4 (1+3) — в четырех играх плей-офф. Неудачное выступление казанцев в Кубке Гагарина привело к обновлению команды.

Летом 2024 года Радулов перешел в «Локомотив».

Фото Global Look Press

Карьера в сборной России

В 2004 году Радулов выиграл юниорский чемпионат мира, а в 2005 и 2006 годах — серебряные медали молодежного чемпионата мира.

В 2007 году Александр был вызван в национальную команду на домашний чемпионат мира, на котором россияне заняли третье место. В следующем году Россия с Радуловым в составе выиграла ЧМ-2008 в Квебеке и завоевала золото чемпионата мира впервые за 15 лет.

Успешным для Александра и сборной стал ЧМ-2009. Нападающий набрал 10 (4+6) очков в девяти матчах и забросил победную шайбу в финальной игре с Канадой, а Россия второй раз подряд взяла золото после матча с «кленовыми».

Радулов сыграл за сборную на двух Олимпиадах — в Ванкувере-2010 и Сочи-2014. Оба турнира закончились провалом — россияне уступали в четвертьфинале Канаде (3:7) и Финляндии (1:3) соответственно. На Играх-2010 у нападающего было 2 (1+1) очка в 4 матчах, в 2014-м — 6 (3+3) в 5.

После золотого дубля Радулов еще дважды принимал участие в чемпионате мира, но в 2011 и 2013 году медалей не завоевал (у сборной — четвертое и шестое место).

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сколько зарабатывает Радулов

Зарплата Радулова за один сезон в «Локомотиве» составит 70 миллионов рублей — на 20 миллионов меньше его годового оклада в предыдущем году в «Ак Барсе» (данные — проекта «СЭ» о зарплатах игроков КХЛ).

В «Монреале» годовая зарплата форварда составляла 5,75 миллиона долларов, в «Далласе» — 6,25 миллиона в среднем за сезон.

Достижения

Командные

Чемпион мира (2008, 2009)

Обладатель Кубка Гагарина (2011)

Обладатель Кубка континента (2009/10, 2014/15, 2015/16)

Личные

Лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ (2010/11, 2011/12, 2014/15)

Лучший бомбардир плей-офф КХЛ (2010, 2015)

Обладатель приза «Золотая клюшка» самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ (2009/10, 2010/11, 2014/15)

Обладатель приза «Золотой шлем» лучшим игрокам сезона КХЛ (2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16)

Александр Радулов и Анна Бокий. Фото Соцсети

Личная жизнь

В 2015 году Радулов женился на гимнастке, четырехкратной чемпионке мира Дарье Дмитриевой. У пары родился сын. Спустя два года после свадьбы супруги развелись.

«Я не хочу много говорить об этом. У меня есть сын Макар, которого я очень сильно люблю, а ворошить прошлое не стоит. Любой момент в жизни — это урок, из которого ты делаешь выводы. Ничего уже не вернуть, не исправить. Все виноваты. Это вопрос «химии». Ну так бывает, что тут поделаешь. На самом деле, обычная житейская ситуация. Я очень благодарен Даше за сына, за то время, что мы были вместе, но сейчас наши пути разошлись», — говорил Радулов в интервью «СЭ» в 2018 году.

В 2022 году Радулов женился на модели Анне Бокий, она родила ему двух сыновей.

Соцсети