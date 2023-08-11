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Сегодня, 14:00

Биография Даниса Зарипова: карьера пятикратного обладателя Кубка Гагарина

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеист Данис Зарипов с Кубком Гагарина
Данис Зарипов с Кубком Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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История жизни и карьеры трехкратного чемпиона мира.

Данис Зиннурович Зарипов
Дата рождения: 26 марта 1981
Место рождения: Челябинск, СССР
Рост: 184 см
Вес: 89 кг
Вид спорта: хоккей

Детские годы и юность

Будущий пятикратный обладатель Кубка Гагарина появился на свет в семье рабочих. Родители Зарипова всю жизнь трудились на заводе. А сам Данис, по словам его мамы, интересовался хоккеем с самых ранних лет — уже держал клюшку в руках, толком не научившись ходить.

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«Ложась спать, всегда клал шайбу под подушку, поэтому — да, хоккей был с детства моим видом спорта, моим любимым делом. Я везде и всегда ходил с клюшкой, гулять, даже в магазин за хлебом ходил с клюшкой, только в школу не пускали с ней», — рассказал Данис в интервью «СЭ».

Родители поддерживали будущего чемпиона, который с семи лет посвятил себя хоккею, вплоть до того, как он подписал свой первый профессиональный контракт и начал самостоятельную жизнь.

Хоккеист Данис Зарипов атакует воргота Мратина Брошу
Данис Зарипов атакует воргота Мратина Брошу.
Фото Василий Александров

Клубная карьера

С 15 лет хоккеист начал играть в челябинском клубе «Челмет» (который на тот момент назывался «Мечел»). Затем Зарипов некоторое время провел в чебаркульской «Звезде» и клубе Западной хоккейной лиги (WHL) «Свифт Каррент Бронкос». И уже в 2001 году нападающий оказался в «Ак Барсе» — главном клубе своей биографии.

Заиграть Данис смог далеко не сразу — лишь в сезоне-2005/06 ему удалось проявить себя. Его звено с Алексеем Морозовым и Сергеем Зиновьевым помогало команде набирать важнейшие очки, а он сам стал вторым бомбардиром, набрав 62 (32+30) балла за результативность в 53 матчах.

В составе «Ак Барса» Зарипов выступал с 2001 по 2013 год и завоевал несколько медалей чемпионата России, в том числе золотую в 2007 году, а также дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Однако после 11 сезонов в казанском клубе Данис принял решение перейти в «Металлург». По словам его агента, присутствие в магнитогорском клубе друга хоккеиста Сергея Мозякина оказало влияние на его решение.

Сергей Мозякин и&nbsp;Данис Зарипов. «Всегда хотели играть в тройке с Данисом. И такой момент произошел». Мозякин — о карьере Зарипова

«Мы учитывали множество факторов. Понимали, что «Магнитка» ставит перед собой высокие цели. Плюс в этой команде выступает добрый друг Даниса — Сергей Мозякин. Убеждены, что новый этап в карьере Зарипова будет столь же интересным, как предыдущие», — заявил «СЭ» агент Юрий Николаев.

Вместе с 'Металлургом" Зарипов дважды завоевал Кубок Гагарина. И по словам Мозякина, вклад Даниса был основательным.

«Когда приехал Данис, что-то и получилось. В команду пришел человек, который выиграл два Кубка Гагарина. Он научил нас, как добираться до кубка», — заявил «СЭ» Мозякин.

В 2017 году Зарипов принял решение вернуться в «Ак Барс» и выступал за казанский клуб вплоть до окончания карьеры в 2023 году.. Данис стал первым и на данный момент единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

Зарипов также был капитаном «Ак Барса» и рекордсменом клуба по количеству набранных очков.

Данис Зарипов в матче за сборную России на Олимпиаде-2010
Данис Зарипов в матче за сборную России на Олимпиаде-2010.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Карьера в сборной России

После успехов в сезоне-2005/06 хоккеист получил приглашение в сборную России и выступил на чемпионате мира-2006. Хотя как кандидата в национальную команду его рассматривали еще в 2003 году.

2016 год. Данис Зарипов с&nbsp;Кубком Гагарина. «Хоккей уже не тот, что раньше. Не понимаю, как его смотрят». Легенда КХЛ Зарипов — о современной игре, пяти кубках и жизненных идеалах

Вместе с российской сборной Зарипов трижды становился чемпионом мира (2008, 2009, 2014), по разу завоевывал серебро (2015) и бронзу (2007) мирового первенства.

Допинговый скандал

В 2017 году хоккеист попал в крайне неприятную ситуацию — одна из его допинг-проб дала положительный результат почти сразу после подписания контракта с «Ак Барсом». В образцах Зарипова нашли сразу два запрещенных вещества — псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Первое снижает потребность во сне и повышает концентрацию внимания, а второе помогает маскировать использование допинга.

Зарипов в итоге расторг соглашение с «Ак Барсом» по взаимному согласию. Однако в ноябре того же года суд постановил, что хоккеист не принимал запрещенные вещества намеренно, а стал жертвой ошибки. Таким образом, его двухлетняя дисквалификация была сокращена до полугода. А уже в конце месяца он смог вернуться на лед.

Хоккеист Данис Зарипов
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Завершение карьеры

По ходу сезона-2022/23 хоккеист в возрасте 41 года объявил о завершении карьеры. Свой последний матч он провел 24 февраля 2023 года против «Металлурга» (3:6). «Ак Барс» принял решение вывести номер Зарипова из обращения — Данис стал единственным в истории клуба, кто удостоился подобной чести.

Данис Зарипов. Зарипов — все. Почему легендарный игрок закончил с хоккеем посреди сезона?

Легендарный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов тепло отозвался об игроке с уникальной биографией.

«Слова благодарности Зарипову, который долгие годы играл за нас. Это легенда, он много сделал для Татарстана и всей страны, спасибо ему за это», — заявил тренер «СЭ».

«Как бы я ни оттягивал это время, все-таки с возрастом болячки и другие ситуации не позволяют набрать оптимальную форму. Болезни, травмы, паузы в чемпионате подвели меня к мысли: «Данис, все, стоп, хватит». Всегда говорил, что как только пойму, что некомпетентен на льду, не могу помочь команде выигрывать и давать результат, который от меня ждут, то закончу», — так объяснил «СЭ» свое решение сам Зарипов.

Прощальный матч

9 августа 2023 года в Казани прошел прощальный матч хоккеиста. В игре приняли участие Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Сергей Мозякин, Василий Кошечкин и многие другие известные хоккеисты. В первом периоде встречи Зарипов играл за команду звезд «Ак Барса», во втором — России. Тренерами стали два главных специалиста его клубной карьеры — Зинэтула Билялетдинов и Илья Воробьев. Победу одержали «Звезды России», а сам Данис забросил три шайбы в этой встрече.

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После матча Зарипов поделился своими планами на будущее.

«Спать до 11 часов утра и ничего не делать — много ума не надо. На самом деле, есть чем заняться, наконец-то пришло время, которое можно полностью посвятить себе и провести его дома с комфортом, без суеты и спешки. Ты понимаешь, насколько это интересно, только после карьеры», — заявил хоккеист.

Оливер Каски и Данис Зарипов
Оливер Каски и Данис Зарипов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Даниса Зарипова

  • Заслуженный мастер спорта России

  • Шестикратный чемпион России (2006, 2009, 2010, 2014, 2016, 2018)

  • Пятикратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016, 2018)

  • Четырехкратный серебряный (2002, 2007, 2017, 2020) и двукратный бронзовый (2004, 2021) призер чемпионата России

  • Обладатель Кубка европейских чемпионов (2007)

  • Обладатель Континентального кубка (2008)

  • Трехкратный чемпион мира (2008, 2009, 2014)

  • Серебряный (2015) и бронзовый (2007) призер чемпионата мира

  • Заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана

  • Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

  • Орден Почета

Хоккеисты &laquo;Ак&nbsp;Барса&raquo;. Дримтим 2.0. «Ак Барс» снова набрал состав из суперзвезд и идет за Кубком Гагарина

Зарплата

По данным «СЭ», в сезоне-2022/23 хоккеист заработал 10 миллионов рублей. Цифра указана без учета бонусов.

Семья и личная жизнь

Хоккеист трижды вступал в брак. Первую супругу Зарипова зовут Татьяна. В семье родился сын, которого назвали Артур. Он пошел по стопам отца и также стал хоккеистом.

Второй женой Даниса стала девушка по имени Алла. У супругов есть общая дочь, которую зовут Ариана. После расставания бывшая супруга хотела добиться лишения хоккеиста родительских прав.

В 2021 году Зарипов женился в третий раз — его избранницей стала Альбина Ахметова. В январе 2022 года в семье родился сын — мальчика назвали Диас.

Хоккеист Данис Зарипов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Деятельность вне спорта

У хоккеиста, помимо профессиональной спортивной карьеры, есть свой бизнес. Он является совладельцем завода по производству хоккейных клюшек из композитных материалов компании ООО «ЗаряД» в городе Набережные Челны. Также Зарипов открыл в Казани хоккейную школу.

О тренерской карьере Данис не думал, пока продолжал играть в хоккей.

«Такие вопросы мне задают чуть ли не каждый день, но я сейчас не хочу об этом задумываться. Сначала нужно доиграть в хоккей, и пока у меня есть одно направление в жизни, которое я развил, и надеюсь, оно после игровой карьеры даст мне хорошее начало для чего-то нового», — заявил Зарипов в 2021 году.

Социальные сети Даниса Зарипова

Instagram*

* Запрещен в РФ; соцсеть принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Данис Зарипов
Хоккей
КХЛ
Сборная России по хоккею
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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