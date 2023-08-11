Биография Даниса Зарипова: карьера пятикратного обладателя Кубка Гагарина

История жизни и карьеры трехкратного чемпиона мира.

Данис Зиннурович Зарипов

Дата рождения: 26 марта 1981

Место рождения: Челябинск, СССР

Рост: 184 см

Вес: 89 кг

Вид спорта: хоккей

Детские годы и юность

Будущий пятикратный обладатель Кубка Гагарина появился на свет в семье рабочих. Родители Зарипова всю жизнь трудились на заводе. А сам Данис, по словам его мамы, интересовался хоккеем с самых ранних лет — уже держал клюшку в руках, толком не научившись ходить.

«Ложась спать, всегда клал шайбу под подушку, поэтому — да, хоккей был с детства моим видом спорта, моим любимым делом. Я везде и всегда ходил с клюшкой, гулять, даже в магазин за хлебом ходил с клюшкой, только в школу не пускали с ней», — рассказал Данис в интервью «СЭ».

Родители поддерживали будущего чемпиона, который с семи лет посвятил себя хоккею, вплоть до того, как он подписал свой первый профессиональный контракт и начал самостоятельную жизнь.

Данис Зарипов атакует воргота Мратина Брошу. Фото Василий Александров

Клубная карьера

С 15 лет хоккеист начал играть в челябинском клубе «Челмет» (который на тот момент назывался «Мечел»). Затем Зарипов некоторое время провел в чебаркульской «Звезде» и клубе Западной хоккейной лиги (WHL) «Свифт Каррент Бронкос». И уже в 2001 году нападающий оказался в «Ак Барсе» — главном клубе своей биографии.

Заиграть Данис смог далеко не сразу — лишь в сезоне-2005/06 ему удалось проявить себя. Его звено с Алексеем Морозовым и Сергеем Зиновьевым помогало команде набирать важнейшие очки, а он сам стал вторым бомбардиром, набрав 62 (32+30) балла за результативность в 53 матчах.

В составе «Ак Барса» Зарипов выступал с 2001 по 2013 год и завоевал несколько медалей чемпионата России, в том числе золотую в 2007 году, а также дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Однако после 11 сезонов в казанском клубе Данис принял решение перейти в «Металлург». По словам его агента, присутствие в магнитогорском клубе друга хоккеиста Сергея Мозякина оказало влияние на его решение.

«Мы учитывали множество факторов. Понимали, что «Магнитка» ставит перед собой высокие цели. Плюс в этой команде выступает добрый друг Даниса — Сергей Мозякин. Убеждены, что новый этап в карьере Зарипова будет столь же интересным, как предыдущие», — заявил «СЭ» агент Юрий Николаев.

Вместе с 'Металлургом" Зарипов дважды завоевал Кубок Гагарина. И по словам Мозякина, вклад Даниса был основательным.

«Когда приехал Данис, что-то и получилось. В команду пришел человек, который выиграл два Кубка Гагарина. Он научил нас, как добираться до кубка», — заявил «СЭ» Мозякин.

В 2017 году Зарипов принял решение вернуться в «Ак Барс» и выступал за казанский клуб вплоть до окончания карьеры в 2023 году.. Данис стал первым и на данный момент единственным в истории пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

Зарипов также был капитаном «Ак Барса» и рекордсменом клуба по количеству набранных очков.

Данис Зарипов в матче за сборную России на Олимпиаде-2010. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Карьера в сборной России

После успехов в сезоне-2005/06 хоккеист получил приглашение в сборную России и выступил на чемпионате мира-2006. Хотя как кандидата в национальную команду его рассматривали еще в 2003 году.

Вместе с российской сборной Зарипов трижды становился чемпионом мира (2008, 2009, 2014), по разу завоевывал серебро (2015) и бронзу (2007) мирового первенства.

Допинговый скандал

В 2017 году хоккеист попал в крайне неприятную ситуацию — одна из его допинг-проб дала положительный результат почти сразу после подписания контракта с «Ак Барсом». В образцах Зарипова нашли сразу два запрещенных вещества — псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Первое снижает потребность во сне и повышает концентрацию внимания, а второе помогает маскировать использование допинга.

Зарипов в итоге расторг соглашение с «Ак Барсом» по взаимному согласию. Однако в ноябре того же года суд постановил, что хоккеист не принимал запрещенные вещества намеренно, а стал жертвой ошибки. Таким образом, его двухлетняя дисквалификация была сокращена до полугода. А уже в конце месяца он смог вернуться на лед.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Завершение карьеры

По ходу сезона-2022/23 хоккеист в возрасте 41 года объявил о завершении карьеры. Свой последний матч он провел 24 февраля 2023 года против «Металлурга» (3:6). «Ак Барс» принял решение вывести номер Зарипова из обращения — Данис стал единственным в истории клуба, кто удостоился подобной чести.

Легендарный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов тепло отозвался об игроке с уникальной биографией.

«Слова благодарности Зарипову, который долгие годы играл за нас. Это легенда, он много сделал для Татарстана и всей страны, спасибо ему за это», — заявил тренер «СЭ».

«Как бы я ни оттягивал это время, все-таки с возрастом болячки и другие ситуации не позволяют набрать оптимальную форму. Болезни, травмы, паузы в чемпионате подвели меня к мысли: «Данис, все, стоп, хватит». Всегда говорил, что как только пойму, что некомпетентен на льду, не могу помочь команде выигрывать и давать результат, который от меня ждут, то закончу», — так объяснил «СЭ» свое решение сам Зарипов.

Прощальный матч

9 августа 2023 года в Казани прошел прощальный матч хоккеиста. В игре приняли участие Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Сергей Мозякин, Василий Кошечкин и многие другие известные хоккеисты. В первом периоде встречи Зарипов играл за команду звезд «Ак Барса», во втором — России. Тренерами стали два главных специалиста его клубной карьеры — Зинэтула Билялетдинов и Илья Воробьев. Победу одержали «Звезды России», а сам Данис забросил три шайбы в этой встрече.

После матча Зарипов поделился своими планами на будущее.

«Спать до 11 часов утра и ничего не делать — много ума не надо. На самом деле, есть чем заняться, наконец-то пришло время, которое можно полностью посвятить себе и провести его дома с комфортом, без суеты и спешки. Ты понимаешь, насколько это интересно, только после карьеры», — заявил хоккеист.

Оливер Каски и Данис Зарипов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения Даниса Зарипова

Заслуженный мастер спорта России

Шестикратный чемпион России (2006, 2009, 2010, 2014, 2016, 2018)

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016, 2018)

Четырехкратный серебряный (2002, 2007, 2017, 2020) и двукратный бронзовый (2004, 2021) призер чемпионата России

Обладатель Кубка европейских чемпионов (2007)

Обладатель Континентального кубка (2008)

Трехкратный чемпион мира (2008, 2009, 2014)

Серебряный (2015) и бронзовый (2007) призер чемпионата мира

Заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Орден Почета

Зарплата

По данным «СЭ», в сезоне-2022/23 хоккеист заработал 10 миллионов рублей. Цифра указана без учета бонусов.

Семья и личная жизнь

Хоккеист трижды вступал в брак. Первую супругу Зарипова зовут Татьяна. В семье родился сын, которого назвали Артур. Он пошел по стопам отца и также стал хоккеистом.

Второй женой Даниса стала девушка по имени Алла. У супругов есть общая дочь, которую зовут Ариана. После расставания бывшая супруга хотела добиться лишения хоккеиста родительских прав.

В 2021 году Зарипов женился в третий раз — его избранницей стала Альбина Ахметова. В январе 2022 года в семье родился сын — мальчика назвали Диас.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Деятельность вне спорта

У хоккеиста, помимо профессиональной спортивной карьеры, есть свой бизнес. Он является совладельцем завода по производству хоккейных клюшек из композитных материалов компании ООО «ЗаряД» в городе Набережные Челны. Также Зарипов открыл в Казани хоккейную школу.

О тренерской карьере Данис не думал, пока продолжал играть в хоккей.

«Такие вопросы мне задают чуть ли не каждый день, но я сейчас не хочу об этом задумываться. Сначала нужно доиграть в хоккей, и пока у меня есть одно направление в жизни, которое я развил, и надеюсь, оно после игровой карьеры даст мне хорошее начало для чего-то нового», — заявил Зарипов в 2021 году.

Социальные сети Даниса Зарипова

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