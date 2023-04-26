Хартли вернется в «Авангард»? Похоже, ему сделали астрономическое предложение

Сегодня, 21:20
Возвращение Боба Хартли на пост главного тренера «Авангарда» кажется без пяти минут решенным делом. Это была бы крайне интересная история с прицелом на следующий сезон. Канадца за время его работы в России обожали и ненавидели в равной степени. Он всегда вызывал эмоции своей манерой держаться на публике. В его приезде в Омск сейчас не может быть ни одного отрицательного момента. Хартли — мощная и харизматичная фигура, которая всегда находится в цене. Особенно для нынешней КХЛ.
Боба всем миром уговаривали почти полгода и, наконец, сделали астрономическое предложение, от которого сложно будет отказаться, находясь в здравом уме и трезвой памяти. По слухам, речь идет о сумме в районе 200 миллионов рублей за сезон. Ранее он получал 130 миллионов, не считая бонусов.
Однако сейчас дело не только в больших цифрах на банковском счете. Прекрасно зная, как щепетильно относятся к деньгам люди с западным менталитетом, считать хапугой Хартли с его запросами у меня рука не поднимется. Это тренер, которому всегда нужен результат. Даже в товарищеских играх и матчах с аутсайдерами. Годичный контракт свидетельствует именно о том, что Хартли возвращают под конкретную задачу.
Остающиеся пять процентов сомнений относительно его назначения у меня связаны с личностью канадского специалиста. Для достижения больших целей нужны сильные игроки — это аксиома. Заниматься перестройкой состава и массовым привлечением молодежи в КХЛ, для которых нынешний «Авангард» уже созрел, «тренер Роберт» точно не будет. У него есть здоровые амбиции и заслуженная репутация. Какой смысл рисковать ею на старости лет?
Фраза бывшего нападающего «Авангарда» Алексея Потапова, сравнившего методы работы канадца с ГУЛАГом, удачно пошла в народ. Хартли готов вкалывать с утра до ночи. В этом нет сомнений. Но ему нужны мастера, с которыми в команде прямо сейчас большая проблема. Омский клуб пока не может порадовать мощной селекцией. Серьезных потерь явно больше, чем хороших приобретений.
Предстоящий перевод Антона Курьянова с тренерской скамейки в кресло менеджера выглядит как сомнительная затея. Хартли вдобавок ко всему придется работать с новыми помощниками вместо привычных Жака Клутье и Дмитрия Рябыкина. Стратегия «Авангарда» в текущем моменте слишком сырая и не совсем понятная. Прикрывать собой полуголого короля — крайне сомнительная затея для опытнейшего Хартли. Но если канадец пойдет до конца, то как минимум получит уважение, а откровенно скучно с ним никогда и не было. Боб, решайся!