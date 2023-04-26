Хартли вернется в «Авангард»? Похоже, ему сделали астрономическое предложение

Повторить успех 2021 года ему будет очень непросто.

Возвращение Боба Хартли на пост главного тренера «Авангарда» кажется без пяти минут решенным делом. Это была бы крайне интересная история с прицелом на следующий сезон. Канадца за время его работы в России обожали и ненавидели в равной степени. Он всегда вызывал эмоции своей манерой держаться на публике. В его приезде в Омск сейчас не может быть ни одного отрицательного момента. Хартли — мощная и харизматичная фигура, которая всегда находится в цене. Особенно для нынешней КХЛ.

Боба всем миром уговаривали почти полгода и, наконец, сделали астрономическое предложение, от которого сложно будет отказаться, находясь в здравом уме и трезвой памяти. По слухам, речь идет о сумме в районе 200 миллионов рублей за сезон. Ранее он получал 130 миллионов, не считая бонусов.

Однако сейчас дело не только в больших цифрах на банковском счете. Прекрасно зная, как щепетильно относятся к деньгам люди с западным менталитетом, считать хапугой Хартли с его запросами у меня рука не поднимется. Это тренер, которому всегда нужен результат. Даже в товарищеских играх и матчах с аутсайдерами. Годичный контракт свидетельствует именно о том, что Хартли возвращают под конкретную задачу.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Остающиеся пять процентов сомнений относительно его назначения у меня связаны с личностью канадского специалиста. Для достижения больших целей нужны сильные игроки — это аксиома. Заниматься перестройкой состава и массовым привлечением молодежи в КХЛ, для которых нынешний «Авангард» уже созрел, «тренер Роберт» точно не будет. У него есть здоровые амбиции и заслуженная репутация. Какой смысл рисковать ею на старости лет?

Фраза бывшего нападающего «Авангарда» Алексея Потапова, сравнившего методы работы канадца с ГУЛАГом, удачно пошла в народ. Хартли готов вкалывать с утра до ночи. В этом нет сомнений. Но ему нужны мастера, с которыми в команде прямо сейчас большая проблема. Омский клуб пока не может порадовать мощной селекцией. Серьезных потерь явно больше, чем хороших приобретений.

Предстоящий перевод Антона Курьянова с тренерской скамейки в кресло менеджера выглядит как сомнительная затея. Хартли вдобавок ко всему придется работать с новыми помощниками вместо привычных Жака Клутье и Дмитрия Рябыкина. Стратегия «Авангарда» в текущем моменте слишком сырая и не совсем понятная. Прикрывать собой полуголого короля — крайне сомнительная затея для опытнейшего Хартли. Но если канадец пойдет до конца, то как минимум получит уважение, а откровенно скучно с ним никогда и не было. Боб, решайся!