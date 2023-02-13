Матч имени легенд. «Спартак» отпразднует 85-летие братьев Майоровых

На дерби с «Динамо» красно-белые будут чествовать Бориса Майорова, отпраздновавшего 85-летие, и вспоминать его брата-близнеца Евгения.

Борису Майорову 11 февраля исполнилось 85. Кто-то считает, что «уже 85», кто-то — что «только 85». Кто ближе к истине, судить не нам, но дата действительно знаменательная. Легенду советского и мирового хоккея с прошедшим праздником поздравляли и коллеги, и другие звезды спорта, произнеся и написав множество приятных слов и вспомнив ворох интересных историй.

Когда недавно не стало великого футболиста Пеле, многие тоже делились своими воспоминаниями, и большинство подчеркивало, что никогда не видели игры Короля футбола вживую, и лишь немногие — что-то больше нарезки лучших моментов. С легендарной тройкой братьев Майоровых и Вячеслава Старшинова история, наверное, похожая — ударное звено московского «Спартака» прекратило существовать больше полувека назад. И тем ценнее моменты, когда мы можем вместе вспомнить, как это было.

Евгений и Борис Майоровы. ХК «Спартак»

Шайбу! Шайбу!

А между тем на протяжении всех 60-х Борис и Евгений Майоровы, как и их партнер по звену Старшинов были суперзвездами советского хоккея. В годы, когда он уже перестал быть экзотической забавой из Канады и уже утвердился в статусе одного из самых популярных видов спорта на шестой части суши.

Братьям Майоровым предначертано было стать спартаковцами хотя бы потому, что они появились на свет в Сокольниках. Более красно-белого района в Москве вряд ли сыщешь. Спортивные таланты Евгений и Борис проявляли с детства. При этом они вполне могли и не стать хоккеистами. В 50-е, на которые пришлось детство Майоровых, еще можно было блистать на разных аренах. Вспомните Льва Яшина, бравшего медали хоккейного чемпионата мира, или Всеволода Боброва, одинаково хорошо чувствовавшего себя и на поле, и на льду.

Майоровы тоже параллельно гоняли мяч и шайбу. И если Евгений дорос до дубля «Спартака», то Борис даже сыграл два матча в основном составе красно-белых, уже будучи в хоккее игроком сборной СССР. Если верить спортивной мифологии, в тех встречах против «Пахтакора» и «Кайрата» спартаковские болельщики при виде Майорова придумали легендарную кричалку «Шайбу! Шайбу!»

Евгений Майоров. Олег Неелов, Фото архив «СЭ»

Но в итоге оба брата выбрали хоккей, чем, по некоторым свидетельствам, несказанно огорчили Николая Старостина. Впрочем, патриарх красно-белых с годами мог убедиться, что место Майоровых именно на льду. Они, пожалуй, были даже не лидерами «Спартака». Они и были «Спартаком».

Многие, особенно не заставшие тех лет в советском хоккее, привыкли считать безраздельным гегемоном чемпионатов СССР исключительно ЦСКА. Но в 1962-м «Спартак», который перед этим почти полтора десятка лет даже не попадал в призеры, выиграл невероятную по накалу борьбу на финише и впервые стал чемпионом. А к середине десятилетия красно-белые уже были как минимум не слабее армейцев! Ведомые тройкой Майоровых и Старшинова, спартаковцы девять лет подряд заканчивали чемпионат страны в призах и трижды брали золото.

Борис Майоров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Праздничное дерби

Майоровы были важнейшей частью и сборной СССР, в 60-е выигрывавшей титул за титулом. Например, в послужном списке Бориса — два олимпийских золота и шесть побед на чемпионатах мира. И очень жаль, что регулярные встречи с канадскими профи начались несколькими годами позже того, как братья завершили карьеру. Было бы очень интересно посмотреть на спартаковскую тройку в борьбе с лучшими представителями НХЛ.

Хотя оба они и за пределами площадки нашли себя. Евгений в 1968-м взял серебро со «Спартаком» уже в качестве старшего тренера, несколько лет возглавлял клубную спортшколу. Но большинство из нас помнит его как одного из лучших отечественных телекомментаторов своего поколения. Как недавно отметил в интервью Роман Скворцов, репортажи Евгения Александровича и сейчас, много лет спустя, звучат вполне современно.

Попробовал свои силы в этом амплуа и Борис, но значительно позже. Он, перестав быть действующим игроком, стал отличным тренером — работал в родном «Спартаке», юношеской, второй и главной сборных СССР. А затем много лет трудился в федерации хоккея на разных должностях. Это направление Майоров не оставляет и сейчас — в 85 лет он возглавляет клубный совет ветеранов, поддерживает коллег, всегда на связи с руководством клуба. И очень редко пропускает матчи «Спартака».

Перефразируя известную песню, предвосхитим ближайшую домашнюю игру красно-белых, которая пройдет завтра, такими строками: «Хоккейный матч «Спартак» — «Динамо», и рукоплещет стадион». Встречи двух столичных команд давно стали классикой, и такая игра отлично подойдет для того, чтобы поздравить Бориса Майорова с 85-м днем рождения, а также почтить память его брата Евгения. Для этого на арене «Мегаспорт» в этот вечер соберется немало известных людей. Кстати, прощальный матч Бориса Майорова был тоже против «Динамо» — 10 ноября 1969 года.

Для всех болельщиков это будет настоящее путешествие в прошлое — торжественные поздравления, подарки имениннику, небольшая выставка в его честь. Также на игру приглашены воспитанники академий как хоккейного, так и футбольного «Спартака» — ощутить легендарный спартаковский дух. И за какую бы команду вы ни болели, пропускать такой вечер нельзя ни в коем случае. Увидимся на хоккее!