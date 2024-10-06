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Сегодня, 13:00

ЦСКА приглашает отметить юбилей Бориса Михайлова

6 октября Борису Михайлову исполнилось 80 лет
Борис Михайлов.
Фото ПХК ЦСКА
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Болельщиков ждут на «ЦСКА Арене» во вторник, 8 октября.

Отменил в Уфе историческую ничью

Сегодня, 6 октября, легенда отечественного и мирового хоккея Борис Михайлов отметил 80-летний юбилей. Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, десятикратный чемпион страны, герой эпохальных Суперсерий-1972, 1974, 1975/76 против канадских профессионалов, победитель Кубка Вызова-1979, первый лауреат «Золотой клюшки» для лучшего игрока Европы, капитан ЦСКА и сборной СССР, главный бомбардир советского хоккея, а также чемпионатов мира и Олимпийских игр. Наконец, тренер, под руководством которого сборная России завоевала свой первый титул — золото чемпионата мира-1993 в Мюнхене. Все эти регалии не отражают калибр личности юбиляра.

8 октября перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» пройдет торжественное чествование Михайлова. На лед выйдут почетные гости-ветераны, руководители армейского хоккейного клуба, учащиеся Хоккейной школы ЦСКА. А команда сыграет в специально сшитой по случаю торжества форме. В свитере похожего дизайна выходил на лед прославленный капитан ЦСКА. В фойе арены болельщиков ждут разнообразные активности. Они смогут приобрести красочный буклет, выпущенный по случаю торжества. А также принять участие в викторине на знание биографии Михайлова.

К слову, он успел четырежды сыграть против «Салавата Юлаева», в конце 70-х сражавшегося за место в элитной лиге чемпионата страны. Все эти матчи завершились победой чемпиона. Однако болельщики со стажем в Уфе помнят визит ЦСКА. В середине ноября 1978 года московские армейцы провели две спаренные встречи с «Салаватом Юлаевом». Первая завершилась разгромом хозяев 10:2. А через день они уперлись. До 54-й минуты сохранялось равновесие 1:1. Почетную историческую ничью для хоккейной Уфы отменил... Михайлов, забив победный гол — 2:1.

Борис Михайлов. «Харламов на площадке умел все. Еще и на трибуну успевал смотреть». Борису Михайлову — 80!

Первый бомбардир

Новичка ЦСКА Михайлова напутствовал знаменитый Константин Локтев, завершивший в 1967-м игровую карьеру. Он передал Борису свою «семерку». Этот номер украшал свитер Михайлова на протяжении всей карьеры в армейской команде. А в сборной он взял 13-й. Многие шарахаются от чертовой дюжины. Михайлов же, лишенный предрассудков, любил это число. Даже квартиру выбрал на 13-м этаже.

В конце октября 1968 года родилась тройка Михайлов — Владимир Петров — Валерий Харламов, доминировавшая в 70-х. «Ювелир» Харламов слыл солистом, Петров — классическим центральным нападающим, причем двусторонним. Михайлов же брал на себя львиную долю черновой работы, бесстрашно лез в самую горячую точку льда — на пятачок. И забивал больше всех. Великий Анатолий Тарасов отмечал, что Михайлов стал едва ли не первым нападающим, который охотно навязывал силовую борьбу в зоне атаки, несмотря на не самые подходящие для этого габариты. Клюшку он выбирал подлиннее и потяжелее. И забирал большинство нейтральных шайб.

— Я не мог похвастать дриблингом, как у Харламова, мощным щелчком, как у Петрова, но из звена не выпадал, — признался юбиляр.

Когда Михайлов выходил на лед, вратари начинали нервничать. Для него не существовало непробиваемых голкиперов. Его два быстрых гола-близнеца в четвертом матче Суперсерии-1972 (5:3), забитых с пятачка в канадском стиле, посеяли панику у «Кленовых листьев». Концовка той игры прошла под неодобрительное «у-у-у» арены в Ванкувере.

Борис Михайлов в 1973 году
Борис Михайлов в 1973 году.
Фото Олег Неелов

Первый лауреат «Золотой клюшки»

Как-то Александр Мальцев, игравший в ведущей армейской тройке в клубной Суперсерии-1975/76, а также на чемпионате мира-1976 в польском Катовице, заявил Михайлову и Петрову: «Если от вас уберут Харламова — вы без него не сыграете». Знаменитый динамовец ошибся.

После первого матча Кубка Вызова-1979 Валерий выбыл из-за травмы паха. Но и без Легенды №17 тройка Петрова не уронила планку. А капитан Михайлов стал единственным в той серии, кто забил по голу в каждой из трех игр. Именно он распечатал ворота популярного за океаном Джерри Чиверса в решающем матче броском от бокового борта, положив начало разгрому сборной НХЛ со счетом 6:0.

1979 год. Валерий Васильев и Борис Михайлов с Кубком Вызова. «Теперь Кубок Стэнли — безделушка для неудачников». 40 лет величайшей победе советского хоккея над НХЛ

— В моем арсенале не было щелчка, над моим броском посмеивались, говорили, что не могу добросить шайбу от синей линии до ворот, — признавался Михайлов. Тем не менее он заставлял капитулировать самых надежных вратарей. Словно гипнотизировал их.

После чемпионата мира-1978 в Праге, где наши вернули титул, Михайлова и Владислава Третьяка наградили орденом Ленина. До них из хоккеистов подобной чести удостоился в далеком 1957-м только Всеволод Бобров, «Гагарин шайбы на Руси».

После Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде, где сборная СССР сенсационно уступила молодой американской команде, Виктор Тихонов расформировал звено Петрова. В тройке с Михайловым и Харламовым стал выходить юный Владимир Крутов. Уроки мастерства и мужества капитана он усвоил на пять с плюсом.

Борис Михайлов
Борис Михайлов.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Добыл первый титул для сборной России

В середине 80-х Михайлов вернулся в ЦСКА помощником Тихонова. Как раз в это время в чемпионскую команду влились Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Гусаров, Валерий Каменский, а чуть позднее Павел Буре и Сергей Зубов, сделавшие большую карьеру по обе стороны океана.

После неудачи на чемпионате мира-1992 в Праге и Братиславе Михайлов возглавил национальную сборную. И в Мюнхене-1993 вернул чемпионство. Несмотря на поражения от шведов и канадцев на первом этапе. В молодую сборную России мало кто верил, но она в полуфинале и финале взяла реванш у своих обидчиков. Волевую победу со счетом 7:4 над «Кленовыми листьями», ведомыми тренером Майком Кинэном, Борис Петрович назвал «Чудо номер два». Как известно, «Чудо номер один» — триумф американцев в Лейк-Плэсиде на ОИ-1980.

Пауза без медалей на мировых первенствах затянулась на девять лет. В 2002-м сборная Михайлова, усиленная всего тремя игроками из НХЛ (Дмитрием Калининым, Романом Ляшенко, Максимом Афиногеновым), завоевала серебро. В плей-офф наши пробились только по разнице шайб. Но в четвертьфинале сняли с пробега чехов с Яромиром Ягром, выигравших три предыдущих чемпионата, в полуфинале — финнов. И лишь досадная помарка не позволила отпраздновать волевую победу в финале над словаками.

Владимир Крикунов, Борис Михайлов, Максим Афиногенов и Александр Овечкин
Владимир Крикунов, Борис Михайлов, Максим Афиногенов и Александр Овечкин.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Вел победную игру с Канадой в Турине

Михайлов мечтал возглавить сборную на Олимпийских играх. Не срослось. В 1996-м его в последний момент пригласили главным тренером российской Dream Team на Кубок мира. Команда лишилась нескольких лидеров, включая Павла Буре. Даже в таких условиях Михайлов вывел сборную в полуфинал супертурнира, где уступил будущим победителям — американцам.

А на Олимпиаде он все-таки поработал, пусть и помощником Владимира Крикунова. В Турине-2006 наши в четвертьфинале победили 2:0 главных фаворитов — канадцев. Увы, в полуфинале и матче за третье место они так и не сумели распечатать ворота финнов (0:4) и чехов (0:3). Впоследствии капитан российской команды Алексей Ковалев публично признался, что в матче с «Кленовыми листьями» игру вел Михайлов. А Крикунов назвал Бориса Петровича «самым честным из нас всех».

Ныне Михайлов — почетный президент и член Наблюдательного совета ПХК ЦСКА. В свои 80 он сохраняет бодрость духа, оптимизм, всегда настроен на позитивную волну. Не пропускает ни одного матча родного ЦСКА. И не устает напоминать современным игрокам: «Мало хотеть — надо мочь».

Виктор Конев

Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
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