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Сегодня, 14:00

Совещание КХЛ по драфту превратилось в балаган. Идея ярмарки юниоров полностью провалилась

Состоялось совещание КХЛ по драфту
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Проект перераспределения талантливых хоккеистов по клубам нужно тщательно прорабатывать.

В КХЛ прошло первое и, вероятно, последнее рабочее заседание по драфту. Не знаю, зачем в лиге настаивают на слове «ярмарка», суть ведь прежняя, даже без смены названия слишком много путаницы.

Но дело не в формулировке. Предложение по драфту было сделано безграмотно и непродуманно. Честно говоря, даже оторопь берет от происходящего. Как такая серьезная организация предлагает такую сырую идею? Это крайне непрофессионально!

Теперь известно, что идею о драфте предложил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий, бывший исполнительный директор СКА. Он убедил, что сама идея полезная, но, получив одобрение у вышестоящих руководителей на внедрение института выбора игроков, совсем не проанализировал ситуацию.

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Нужно определиться с понятиями. Конечно, драфт нужен. Лига последовательно продвигает идею равенства возможностей клубов, и один из инструментов — потолок зарплат. За океаном он тоже существует и хотя не полностью, но уравнивает шансы команд. Однако если что-то работает в Северной Америке, то необязательно будет работать в России.

В нашей стране совершенно другая система подготовки хоккеистов. Финансирование — на клубах, пусть они и сами ничего не зарабатывают, а привлекают государственные средства. Но ведь привлечь деньги со стороны — это половина дела. Надо еще сформировать систему. Так вот у «Локомотива» или СКА это получается, а у «Сибири» или «Сочи» — нет. При нынешней реальности выходит, что у Новосибирска даже не будет мотивации развивать собственные школы, так как талантливого проспекта можно получить просто так.

За последние дни я получил много сообщений от богатых клубов. Они все как один считают, что драфт поломает их систему, не будет смысла содержать академии, не будет смысла вкладываться в детских тренеров, так как твой продукт заберут другие. А компенсация в пять миллионов за игрока в первом раунде кажется странной.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Но накануне и бедные признали, что это им не совсем выгодно. Так, «Куньлунь» совсем не готов платить деньги за молодых, а ведь в планах КХЛ обязать тех, кто выбирает, платить компенсацию. По поводу этой выплаты тоже есть вопросы. На пять миллионов ничего в российском хоккее не купишь, затраты на воспитание хоккеиста выше, а все уйдет на покупку готовых игроков. Или взять Белоруссию. Там, кстати, каждого талантливого игрока знают и стараются его развивать. Им что, надо будет отдать игрока, а потом взять какого-то другого? В чем смысл?

В общем, куда ни ткни — в новом проекте сплошные дыры. Не за что даже зацепиться. Потому и совещание превратилось в балаган, во время которого выступали совсем уж какие-то фрики, которым слово нельзя было давать. Какой-то агент получил слово, но давайте уж агентов не слушать при обсуждении таких серьезных тем.

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Лига должна думать о драфте, но идти к идее турнира равных возможностей другим путем. И методы эти на поверхности. Достаточно жестко ограничить для команд количество игроков в заявке и тех, на кого клубы имеют спортивные права. Моментально на рынок выйдет пара десятков хороших российских хоккеистов. А потом уже и о драфте можно задуматься, тем более клубам он будет выгоден.

Есть и еще один момент, который мешает воплотить идею драфта в нашей стране. В НХЛ могут взять хоть нигерийца из чемпионата Африки, хоть российского игрока из «Атланта», хоть кого-то своего из какого-нибудь «Галифакса». У нас об этом речи не идет. Может быть, когда-нибудь вернется ситуация, что мы сможем конкурировать с НХЛ, но точно не сейчас.

Мораль этой истории в том, что каждое революционное предложение надо продумывать, а не вбрасывать его, нервируя клубы.

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