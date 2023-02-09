Вскрыл нарыв. Молодой хоккеист бросил вызов бывшему клубу

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Нападающий Василий Пономарев дал интервью моему коллеге в «СЭ», в котором немного рассказал о том, как у него закончилось сотрудничество со «Спартаком». Теперь понятно, что он одним из первых подавал сигнал, что в клубе все очень плохо. Мы этого не заметили, так как подобные истории случаются постоянно.
В ноябре 2021 года Василий, находясь в расположении сборной, неожиданно признался, что у него есть «недопонимание» с главным тренером «Спартака» Борисом Мироновым. Тот не видел Василия в составе, постоянно ссылал в «Химик», но возвращая, не давал проявить себя.
Два года назад это казалось типичной проблемой, которая есть во всех клубах. Талантливый парень считает, что ему не доверяют, а тренерский штаб видит такие игровые проблемы, которые мешают хоккеисту закрепиться в основном составе. В иных случаях можно было бы не обратить на это внимания. Но Пономарев был особенным хоккеистом.
Не по годам разумный, начитанный парень всегда понимал, чего хочет добиться. Истории про Пономарева в МХЛ подтверждали это. На корпоративном праздновании Нового года он пригубил водички, а затем досрочно покинул вечеринку и поехал тренироваться. Да-да, вы все правильно прочитали. Отправился отрабатывать какие-то нюансы, так как понимал, что праздников будет еще много, а какие-то моменты без постоянной работы не исправить.
Напомню, как Василий переходил на взрослый уровень. Форвард приехал на переговоры со «Спартаком», когда еще команду возглавлял Олег Знарок. Послушал руководителей, оценил обстановку и предпочел отправиться за океан в юниорскую лигу. В офисе красно-белых так удивились, что даже не знали, как это прокомментировать. В итоге рассказывали, что Василий попросил огромную зарплату, чуть ли не персональную машину, а ему в этом всем отказали, и Пономарев обиделся.
У Василия была совершенно другая версия. О деньгах он вообще не разговаривал, а решение принял исходя из того, что «Спартак» ему предлагал. И услышав, что у тех нет никакого плана по развитию игрока, кроме «начнешь в молодежке, а там посмотрим», понял, что все это несерьезно и тратить время не стоит.
Приехав в Канаду, он с восторгом делился подробностями тренировок в «Шавинигане», когда на занятия приходил бывший арбитр и помогал отрабатывать вбрасывания. Пономарев и тогда проявил себя довольно умным хоккеистом.
А уж что началось после того, как он выступил против руководства клуба! В «Спартаке» рассказывали, что Пономарев слишком большого мнения о себе, у него с таким настроением нет никакого будущего. При этом хоккеист довольно неплохо играл в «Химике», да и в редких матчах за красно-белых показывал, что мало в чем уступает своим конкурентам. Но он посмел заговорить, а в наших клубах этого не любят.
Теперь-то понятно, что в «Спартаке» действительно, мягко говоря, не все гладко. И Василий был прав, когда решил уехать за океан. Он выбрал свой путь, который кажется ему правильным.
Но отметим, что и у Пономарева карьера складывается совсем не так, как он, вероятно, планировал. В фарм-клубе Василий стал если не чеккером, то точно не игроком топ-6. Про вызов в первую команду речи не идет, а в рейтинге проспектов эксперты поставили его только на 15-е место, хотя он, казалось, ближе всех к НХЛ.
Вы сами можете решить, кто же оказался прав.