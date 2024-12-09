«Авангард» уволил тренера, но его тут же подобрали в Ярославле. Каков мотив «Локомотива»

Антон Курьянов присоединится к штабу Игоря Никитина, которого знает еще по игровой карьере в «Авангарде».

За последние годы «Локомотив» избавился от репутации клуба, который меняет тренеров при первой удобной для руководства возможности. Игорь Никитин работает в Ярославле уже четвертый сезон. Весной он довел команду до финала Кубка Гагарина. Выиграть трофей не получилось, но железнодорожники показали лучший результат за 15 лет. Отставка Андрея Скабелки и вера руководства в нового главного тренера оправдалась.

Никитин приехал в Ярославль с давним помощником Дмитрием Юшкевичем. Каждому специалисту важно окружить себя проверенными ассистентами. Сегодня штаб «Локомотива» пополнил еще один давний товарищ Никитина — Антон Курьянов. Они знакомы еще по времени в «Авангарде». Курьянов успел и поиграть вместе с Никитиным, и поработать под его руководством в омском клубе. Пути давних товарищей пересеклись в «Локомотиве». Без работы после увольнения из «Авангарда» Курьянов просидел недолго.

Мотив «Локомотива» пригласить экс-тренера омичей понятен. Не готов поддержать коллег, называющих хоккей ярославцев унылым и усыпляющим, но потенциал команды в атаке очевидно не раскрыт. Железнодорожники ушли на паузу лидерами КХЛ, но по забитым голам занимают только 10-е место. В среднем за матч команд забрасывает 2,64 шайбы. Для сравнения: московское «Динамо», выигравшее регулярку в прошлом сезоне, закончило чемпионат с результативностью 3,16 гола за матч.

Фото ХК «Авангард»

Свежие мысли в атаке «Локомотиву» не помешают. Курьянов поработал в Омске и тренером, и генменеджером, но варка с командой и место на лавке всегда привлекали Антона больше. Большинство «Авангарда» остается вторым в лиге после «Сибири» (25,6%). Курьянов — один из сильнейших специалистов лиги по работе с нападающими. В Омске он получил хороший материал, но наивно думать, что любой дурак поставит большинство, когда на лед выходят Владимир Ткачев, Рид Буше и Корбэн Найт. Даже исполнителям высокого уровня требуется тонкая тренерская настройка.

Подбор форвардов «Локомотива» не уступает «Авангарду», особенно если вспомнить подрастающих Бута, Сурина и Лутцева. Разве что стиль игры вынуждает их действовать рациональнее и прямолинейнее. Недаром в начале материала упомянул о тандеме Никитина с Юшкевичем и давних связях главного тренера с Курьяновым. Раз они хорошо знакомы, то Антон должен получить необходимое доверие, чтобы реализовать свои идеи. Никитин — не тот человек, который пригласил бы тренера на лавку, чтобы тот просто светил модным костюмом. Любой человек в его штабе работает, чтобы сделать команду сильнее.

А сильнее «Локомотив» со своей отлаженной организацией игры станет, когда форварды почувствуют больше свободы в атаке. Приход Курьянова не изменит стиль ярославцев кардинально. Вторую «Северсталь» мы не увидим. Но донастроить нападение, сделав его гибче и более вариативным, новому тренеру по силам. Как бы странно ни звучало, но увольнение из «Авангарда» только приблизило Курьянова к Кубку Гагарина. А главное — Антон снова получил более привлекательную тренерскую должность. Ярославцы с приходом Курьянова станут только сильнее.