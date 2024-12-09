Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:00

«Авангард» уволил тренера, но его тут же подобрали в Ярославле. Каков мотив «Локомотива»

Антон Курьянов вошел в тренерский штаб «Локомотива»
Михаил Скрыль
Корреспондент
Бывший тренер «Авангарда» Антон Курьянов
Антон Курьянов стал тренером «Локомотива».
Фото ХК «Авангард»
Telegram Дзен
Антон Курьянов присоединится к штабу Игоря Никитина, которого знает еще по игровой карьере в «Авангарде».

За последние годы «Локомотив» избавился от репутации клуба, который меняет тренеров при первой удобной для руководства возможности. Игорь Никитин работает в Ярославле уже четвертый сезон. Весной он довел команду до финала Кубка Гагарина. Выиграть трофей не получилось, но железнодорожники показали лучший результат за 15 лет. Отставка Андрея Скабелки и вера руководства в нового главного тренера оправдалась.

Антон Курьянов и&nbsp;Сергей Звягин покинули &laquo;Авангард&raquo;. В «Авангарде» разогнали тренерский штаб. Чем еще удивит омский клуб

Никитин приехал в Ярославль с давним помощником Дмитрием Юшкевичем. Каждому специалисту важно окружить себя проверенными ассистентами. Сегодня штаб «Локомотива» пополнил еще один давний товарищ Никитина — Антон Курьянов. Они знакомы еще по времени в «Авангарде». Курьянов успел и поиграть вместе с Никитиным, и поработать под его руководством в омском клубе. Пути давних товарищей пересеклись в «Локомотиве». Без работы после увольнения из «Авангарда» Курьянов просидел недолго.

Мотив «Локомотива» пригласить экс-тренера омичей понятен. Не готов поддержать коллег, называющих хоккей ярославцев унылым и усыпляющим, но потенциал команды в атаке очевидно не раскрыт. Железнодорожники ушли на паузу лидерами КХЛ, но по забитым голам занимают только 10-е место. В среднем за матч команд забрасывает 2,64 шайбы. Для сравнения: московское «Динамо», выигравшее регулярку в прошлом сезоне, закончило чемпионат с результативностью 3,16 гола за матч.

Бывший тренер «Авангарда» Антон Курьянов
Фото ХК «Авангард»

Свежие мысли в атаке «Локомотиву» не помешают. Курьянов поработал в Омске и тренером, и генменеджером, но варка с командой и место на лавке всегда привлекали Антона больше. Большинство «Авангарда» остается вторым в лиге после «Сибири» (25,6%). Курьянов — один из сильнейших специалистов лиги по работе с нападающими. В Омске он получил хороший материал, но наивно думать, что любой дурак поставит большинство, когда на лед выходят Владимир Ткачев, Рид Буше и Корбэн Найт. Даже исполнителям высокого уровня требуется тонкая тренерская настройка.

Подбор форвардов «Локомотива» не уступает «Авангарду», особенно если вспомнить подрастающих Бута, Сурина и Лутцева. Разве что стиль игры вынуждает их действовать рациональнее и прямолинейнее. Недаром в начале материала упомянул о тандеме Никитина с Юшкевичем и давних связях главного тренера с Курьяновым. Раз они хорошо знакомы, то Антон должен получить необходимое доверие, чтобы реализовать свои идеи. Никитин — не тот человек, который пригласил бы тренера на лавку, чтобы тот просто светил модным костюмом. Любой человек в его штабе работает, чтобы сделать команду сильнее.

Владимир Ткачев, Антон Курьянов и&nbsp;Конор Макдэвид. «Заменить Ткачева некем, Макдэвид к нам не приедет». Курьянов — про травмы звезд «Авангарда», новичков и зарплату Грицюка

А сильнее «Локомотив» со своей отлаженной организацией игры станет, когда форварды почувствуют больше свободы в атаке. Приход Курьянова не изменит стиль ярославцев кардинально. Вторую «Северсталь» мы не увидим. Но донастроить нападение, сделав его гибче и более вариативным, новому тренеру по силам. Как бы странно ни звучало, но увольнение из «Авангарда» только приблизило Курьянова к Кубку Гагарина. А главное — Антон снова получил более привлекательную тренерскую должность. Ярославцы с приходом Курьянова станут только сильнее.

2
Антон Курьянов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
Читайте также
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
Сергей Степашин: «Департамент по судейству должен возглавлять человек не ангажированный»
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Сегодня
Вчера
Неделя