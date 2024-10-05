Гомоляко убрали, Мозякина не поставили. «Магнитка» назначила на должность спортивного директора легенду клуба

Бывший защитник Евгений Бирюков начнет карьеру менеджера.

Евгений Бирюков назначен новым спортивным директором «Металлурга». В клубе приняли довольно сенсационное решение, но если хорошо подумать, то в Магнитогорске ничем не рискуют, а бывший хоккеист получит шанс стать хорошим менеджером. И все данные у него для этого есть.

Конечно, отставка Сергея Гомоляко при этом выглядит не менее странно, ведь с ним несколько месяцев назад клуб стал обладателем Кубка Гагарина, но он не сумел справиться с интригами и сплетнями. Бирюков же от этого защищен, как минимум, первые полгода. Сейчас у него полный кредит доверия, а он еще не сделал никаких шагов, чтобы его за них ругать.

Говорят, что в Магнитогорске всерьез рассматривали кандидатуру Сергея Мозякина, тем более, он соответствовал внутренним требованиям руководства. Очень хорошо играл за команду, выигрывал с ней титулы, считается легендой. Но хотя Мозякин сделал многое для того, чтобы убрать Гомоляко, должность он не получил. Все-таки репутация, мягко говоря, не очень, а на посту руководителя академии он скорее впечатлил полным неумением работать. Никакой системы создано не было, никаких успехов за ним не числилось — сплошные скандалы.

И как тут вовремя был сыгран матч «Металлурга» и «Салавата Юлаева» в Магнитогорске, перед которым прошло чествование Евгения Бирюкова. Теперь-то ясно, что именно в этот день была решена судьба Гомоляко, так как Виктор Рашников нашел ему замену.

Еще раз повторю то, что говорил про Евгения Бирюкова после того, как он завершил карьеру. Хоккеист не испортил отношения ни с кем, к нему всегда относились с уважением, как коллеги, так, например, и журналисты. То есть Бирюков после окончания карьеры мог стать кем угодно. Более того, если бы он остался еще на сезон, то ему бы слова никто не сказал.

Но Евгений выбрал путь тренера. Перспективы у него были неплохие. Правда, на этой должности нужна жесткость, но Бирюков бы рано или поздно научился всем премудростям. Пока же он был неплохим ассистентом. Да, формально в «Салавате Юлаеве» за оборону отвечает Николай Цулыгин, он принимает ключевые решения, но хоккеисты обожали Бирюкова за ценные советы, за какие-то очень полезные замечания и умение говорить так, что сразу все становилось понятно.

Евгений Бирюков и Алексей Жлоба. Фото ХК «Металлург»

Евгений учился, слушал, смотрел, то есть действовал как человек, который видит себя тренером, но при этом прекрасно понимает, что всего и сразу не получишь, нужно время, чтобы понять всю нюансы. И тут звонок из Магнитогорска с шикарным предложением.

Говорят, что Евгений пару дней думал, а потом согласился. И, кажется, он принимает правильное решение. Тренеров много, чтобы стать отличным требуется еще много факторов, среди которых и везение. А тут хорошая возможность и остаться в хоккее, и получить бесценный опыт управленца в солидном клубе. Бирюков вполне точно может представить, какой хоккеист перед ним за одну-две тренировки, плюс он переживает за «Металлург» и не является чужим для этого клуба.

Теперь вопрос лишь в том, как быстро Евгений поймет все сложности новой профессии. Быть генеральным менеджером — это тяжелейший труд, я в этом убедился, наблюдая за работой людей в КХЛ. Подписывать контракты со звездами — это процент от того, что нужно делать помимо этого. Общение с агентами, просмотр хоккеистов системы, стратегия развития. Работы так много, что не удивлюсь, если в первое время Евгений будет ночевать на арене.

Ему повезло с тем, что «Металлург» имеет хорошие финансовые условия, а Гомоляко оставил после себя неплохое наследие. Мне кажется, что Бирюков справится, так как он человек хороший. Правда, эта характеристика на таком посту не имеет никакого значения.