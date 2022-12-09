Чемпионат КХЛ наконец полон интриг и неожиданностей. Этому есть простое объяснение

Обзор дня Алексея Шевченко.

Ситуация

В отношениях между нападающим Сергеем Шумаковым и «Трактором» что-то разладилось. Хоккеист не сыграл против «Автомобилиста» и досрочно вернулся домой. Позже Анвар Гатиятулин заявил, что все решения примут во время паузы. Интригу подогрел и агент Сергея, заявивший, что расставание вполне возможно, так как «тренер не выполнил некоторые условия», хотя нападающий даже согласился на скромный контракт, чтобы выступать за челябинцев.

Что же случилось? Почему клуб, нуждающийся в форвардах, отказывается от острого нападающего? И откуда там вообще конфликт, если Шумаков старался вернуться на свой уровень? Причины проблем глубже. Виноват в истории только сам Сергей, точнее, его агент. Я напомню, что практически половину лета, а также начало осени мы постоянно обсуждали, где же окажется Сергей, какую команду выберет после того, как «Автомобилист» не захотел предлагать ему соглашение. До октября Шумаков не мог найти команду. Финансовые требования были явно завышены, никто не хотел платить просто так. Отметались варианты с «Барысом» и минским «Динамо». В какой-то момент Шумаков чуть ли не уехал в Ярославль, но якобы руководство не дало добро на контракт. Очень долго разговаривал «Витязь», но от предложения в 25 миллионов отмахивались.

Да, в «Автомобилисте» Сергей набрал 25 (10+15) очков в 38 матчах, но команда не попала в плей-офф, а нападающий ничем не запомнился, да и последнюю шайбу он забросил в начале декабря. И был не лучший повод устраивать торги в момент, когда за Шумакова-то особо и не дрались. В Балашихе предлагали не только нормальный контракт, но и первое большинство, а также столько игрового времени, сколько Сергей мог унести. Нет, отвергли, ждали чего-то более выгодного. И в итоге Шумаков пропустил предсезонные сборы, отдельно от всех катался целый месяц и пришел в «Трактор» на меньшие деньги в плохой форме. Потребовалось время, чтобы ее набрать, затем время для адаптации к специфическому челябинскому стилю, но проблемы решить не удалось. У Шумакова всего 4 (2+2) очка в 18 играх — это совсем не те цифры, что от него ждут. Агент Сергея не почувствовал рынок, не осознал, что лето 2022 года не самое лучше время устраивать аукцион. И пострадал только хоккеист.

Пауза

В КХЛ особо подчеркивают, что закончился рекордный отрезок, когда матчи турнира проходили каждый день. Теперь лучший показатель равняется 99 дням (раньше было 69). И есть время подвести какие-то итоги. С радостью можно заявить, что календарь у нас очень крутой. Хорошо, что пропали паузы на Евротур, ведь они только раздражали. Матчи сборной никому не были интересны, там даже не решалась судьба хоккеистов, которые могли попасть на чемпионат мира. В итоге клубы провели почти по 40 игр за три месяца, а дальше нас ждет не менее веселая концовка.

Никто оказался не готов к такому темпу. Спадов не избежала ни одна команда, более того, тренеры и хоккеисты не понимают, когда именно начнутся сложности. Очень много сенсаций. Да, может быть, лидерство СКА и было прогнозируемо, но только потому, что команда использовала 44 хоккеиста, а не у всех есть такие возможности. Но даже эта команда попала в черную полосу, когда потерпела пять поражений в шести матчах. Много неожиданностей. Никто не думал, что так высоко заберутся «Адмирал», «Сибирь» и «Торпедо». Обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» на седьмой позиции, лишь в шести пунктах от девятого. А уж последнее место в конференции «Трактора» — настоящая бомба. За один турнир были резкие преображения. «Спартак» воспрял после смены тренера, а «Амур» внезапно вырвался в восьмерку, хотя с хабаровчанами, казалось, все было ясно к октябрю. Конечно, тренеры ворчат, что график сложный, но единственное, с чем можно согласиться, так это с тем, что во время мирового кризиса нет никакого смысла играть регулярку до 28 февраля. Есть смысл продлить турнир еще на полтора месяца, добавив еще десять матчей. Но самое главное, никто не скажет, кто выиграет кубок. Питерцы могут уступать 0:3 по ходу встречи «Куньлуню». ЦСКА совсем не машина, а на «Металлург» в последние пару недель жалко смотреть. Быстрее бы сезон возобновился, он никогда не был столь интересным.

Матч

Игра между «Авангардом» и «Ак Барсом» стала украшением последнего игрового дня. От матча было не оторваться, а закончился он довольно неожиданно. Хозяева упустили преимущество в две шайбы, а потом и получили в овертайме. Мы, конечно, все порадовались, что увидели шоу. Но потом было время подумать. И ясно, что оба клуба испытывают серьезные проблемы. В плей-офф им пока вообще делать нечего, хотя обе команды туда попадут.

Взять «Авангард». Михаил Кравец заявляет, что у его коллектива было полное преимущество против сильной команды. Но не забывайте, что забрать два очка не получилось. И потому что опять подвела слабая линия — вратарская (бросок Юдина в овертайме голкипер должен был брать), и потому что не реализовали хорошие моменты, и потому что ненадежная оборона допустила две ошибки.

«Ак Барс» выглядел хуже, но победил. Тут не радоваться надо, а печалиться. У казанцев тоже полно неразрешенных проблем. Не надо переоценивать волевую победу. Соперник и не должен был давать им шанса. Гости не заработали два очка, а получили их от соперника. По-прежнему слабая дисциплина, странная игра в меньшинстве, не очень хорошо получается реализация численного преимущества. Говорят, что в Казани решат с новым тренером до Нового года, но определяться нужно прямо сейчас, во время паузы. Потому что потом просто не хватит времени на исправление ситуации. Еще раз повторим, матч порадовал. Но мы не увидели будущего обладателя кубка. Успокаивает лишь то, что в последний игровой день перед паузой никто не выглядел идеально.