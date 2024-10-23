ЦСКА оправился от неудач. Армейцы разгромили тонущий «Амур»

Красно-синие прервали серию из четырех поражений, накидав хабаровчанам семь шайб.

FONBET Чемпионат КХЛ

ЦСКА (Москва) — «Амур» (Хабаровск) — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Голы: Полтапов — 7 (Соркин), 0:14 — 1:0. Афанасьев — 1 (Исхаков, Классон), 7:41 — 2:0. Мамин — 1 (Фатеев, Нестеров), 9:22 — 3:0. Исхаков — 7 (бол., Седов, Афанасьев), 17:55 — 4:0. Афанасьев — 2 (бол., Исхаков, Седов), 38:01 — 5:0. Абрамов — 10 (Соркин), 50:04 — 6:0. Мамин — 2 (Фатеев), 55:10 — 7:0.

Вратари: Просветов — Бобков (Лозебников, 9:22).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (14+10+15) — 23 (10+7+6).

Судьи: Метальников, Степучев.

Москва. «ЦСКА Арена».

ЦСКА прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ разгромом «Амура» (7:0). Хабаровская команда — одно из главных разочарований текущего сезона, хотя летом она серьезно усилилась.

Кто выделился в составе ЦСКА

Армейцы вышли вперед уже спустя 14 секунд после начала матча — Прохор Полтапов забросил седьмую шайбу в сезоне. Куда сильнее голов ждали от пришедшего летом Егора Афанасьева: нападающий вернулся из Северной Америки, где в прошлом сезоне показал хорошую результативность в «Милуоки Адмиралс» — 54 результативных действия в 54 играх АХЛ. Однако в ЦСКА Афанасьев стартовал натужно: до игры с «Амуром» оформил за 12 матчей лишь две голевые передачи и постепенно получал все меньше игрового времени.

Также дублем отметился Максим Мамин: нападающий был одним из лидеров ЦСКА в прошлом сезоне — настрелял 37 результативных баллов в регулярном чемпионате, став лучшим снайпером команды с 19 голами. Однако в текущем чемпионате Максим стартовал слабо — до «Амура» выжал всего два ассиста за 15 игр регулярного чемпионата.

Как ЦСКА выступает в этом сезоне

В матче с «Амуром» армейцы провели огненный первый период — забросили четыре шайбы, после чего добавили еще три гола. Благодаря этой победе москвичи прервали серию из четырех поражений, а также вернулись в топ-5 Западной конференции. Однако коллектив Ильи Воробьева все равно прилично отстает от лидеров: «Локомотив» оторвался уже на девять очков, СКА — на четыре. При этом у ЦСКА всего восемь побед в 19 играх регулярного чемпионата. Ходили слухи, что в команде даже сменят главного тренера — в качестве замены Воробьева называли Сергея Федорова.

«В данный момент я уверен только в том, что перед ЦСКА правильно поставлена задача — завоевать Кубок Гагарина, — анализировал в интервью «СЭ» бывший игрок ЦСКА Борис Михайлов. — Другой цели у нашего клуба быть не может. К сожалению, игра пока далека от идеала. Явно не хватает стабильности. Но ничего, команда новая, еще строится. Нужно потерпеть.

В ЦСКА собраны молодые и очень перспективные хоккеисты. В том числе ребята, которые вернулись из Северной Америки. Они считают себя игроками уровня НХЛ, хотя не каждому удалось там себя проявить. Поэтому сейчас с точки зрения психологии им надо кое-что поменять. Здесь-то не АХЛ, а КХЛ — вторая по силе лига мира!»

«Амур» — одно из главных разочарований КХЛ

Хабаровская команда тоже не впечатляет: набрала 12 очков и расположилась на предпоследней строчке Восточной конференции. Поражение от ЦСКА стало четвертым кряду, хотя летом «Амур» неплохо усилился — привлек пятерых новичков. Самым заметным стал Алекс Гальченюк из СКА. При этом даже в прошлом сезоне клуб финишировал восьмым в конференции и отобрался в плей-офф, где в первом раунде уступил «Металлургу» в шести матчах. Сейчас он находится в шести баллах от топ-8 и идет предпоследним по голам (34) во всей лиге.