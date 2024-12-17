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Сегодня, 16:00

Новый ЦСКА — скучный, но эффективный. При Воробьеве клуб вернулся к старому хоккею

ЦСКА сыграет с «Куньлунем» в матче КХЛ 17 декабря
Михаил Зислис
Обозреватель
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Похоже на то, что было при Игоре Никитине.

По итогам первой половины регулярного чемпионата ЦСКА круто изменил свою жизнь в лучшую сторону, как никто другой. Пока после провального начала сезона тот же самый сценарий пытается провернуть «Авангард», сменивший руководство, тренерский штаб и часть команды. Только армейцы отказались от радикальных мер и по старинке прошли путь очищения через работу.

В начале октября, когда они дома в течение трех дней с треском были разбиты в пух и прах двумя уральскими командами (0:7 от «Металлурга» и 0:4 от «Трактора»), казалось, что судьба главного тренера Ильи Воробьева предрешена и без кардинальных шагов не обойтись.

Однако такому повороту помешали особенности управления клубом. В нем ключевые решения спортивного плана не зависят от частного мнения одного человека. Высокопоставленный куратор ЦСКА Игорь Сечин не склонен к эмоциональным выводам, поэтому менеджерам дали возможность разобраться в том, что они сами сделали не так.

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Индивидуальный уровень собранных в команде игроков достаточно высокий, если сравнивать с лигой в целом. Найти спасителя на стороне очень сложно, учитывая, что даже средние клубы обеими руками держатся за своих лидеров. Попытки договориться со статусным легионером завершились пока неудачно, хотя армейцы приценивались к видным хоккеистам — Кайлеру Ямамото и Рокко Гримальди.

Постепенно команда стала выздоравливать и набирать обороты. Что ей потребуется время на раскачку, было понятно еще летом. Слишком много обновлений произошло по сравнению с минувшим сезоном как в тренерском штабе, так и в составе.

Ставка на подкрепление из АХЛ смотрелась перспективной, но на данный момент сработала лишь частично. В длинном регулярном чемпионате не избежать проблем и спадов. Кризис в начале сезона хорош только тем, что времени для выхода из него много.

Иван Просветов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Яркий пример — вратарь Иван Просветов. Он не сразу сработался с тренером Клеменом Мохоричем, вел себя независимо и в какой-то момент оказался в шаге от обмена. Однако в ЦСКА умеют ждать и терпеть, если того требует ситуация.

Прошли те времена, когда можно было легко избавиться от Николая Голдобина или Никиты Сошникова. Рынок ужался, а швырять налево и направо миллионы клуб перестал. Сейчас Просветов играет на уровне лучших вратарей лиги. Его заслуга в последних успехах очевидна.

ЦСКА одержал 12 побед в последних 15 матчах, причем только дважды пропустил больше двух шайб — от «Куньлуня» и «Трактора». В этих цифрах легко разглядеть убедительный ответ на вопрос о причинах подъема армейцев в таблице. На старте сезона они старались играть более активно. Отчего сильно страдали, поскольку никак не могли найти правильный баланс и позволяли слишком многое соперникам у своих ворот.

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Илья Воробьев — сын своего отца, поэтому играть скучно и эффективно ему привычно. С переменным успехом в разные годы он пытался делать то же самое в «Металлурге». Несколько лет назад руководство ЦСКА, по уши наевшись системным хоккеем, не простило Игорю Никитину поражения даже в финале Кубка Гагарина. Теперь оно готово мириться со старыми идеями, глядя на текущие результаты.

Наверное, через какое-то время этого станет маловато. Воробьеву надо быть готовым. Список требований в армейском клубе очень высок и промежуточными успехами можно обезопасить себя лишь на короткий срок.

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Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
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