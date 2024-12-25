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Сегодня, 20:00

Самый громкий (пока) обмен перед дедлайном КХЛ. ЦСКА отдал «Авангарду» потухшую звезду за малополезного американца

Окулов перешел из ЦСКА в «Авангард»
Михаил Зислис
Обозреватель
Хоккеисты Константин Окулов и Коул Кэсселс
Константин Окулов и Коул Кэсселс.
Фото Global Look Press, «СЭ»
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Константин Окулов едет в Омск, Коул Кэсселс — в Москву.

«Авангард» победил в обмене, поскольку заполучил более классного и проверенного временем игрока. Коул Кэсселс в Омске быстро стал объектом насмешек, и расставаться с ним никому не жаль, несмотря на желание нового главного тренера Ги Буше дать еще один шанс американскому нападающему.

Константин Окулов находится на спаде и обойдется заметно дороже. Но у него контракт только до конца нынешнего сезона и нападающий должен рвать пятую точку, чтобы сильно не потерять в деньгах в ближайшем будущем. Вопрос о том, как сработаются жесткий и авторитарный канадский специалист с находящимся на своей волне интровертом Окуловым, остается открытым. Как минимум будет любопытная история.

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ЦСКА не первый месяц искал варианты избавиться от Окулова. Это намерение выглядело абсолютно закономерным. Нападающий, который провел в армейском клубе семь с половиной сезонов, в нынешнем чемпионате словно впал в летаргический сон. Четыре года подряд он набирал как минимум по 50 очков, включая плей-офф. От прежнего Окулова, считавшегося одной из звезд КХЛ и находившегося в шаге от отъезда за океан, осталась лишь бледная тень.

С этим еще можно было бы смириться, если бы не статус одного из самых высокооплачиваемых игроков команды (75 миллионов рублей зарплаты и 7,5 миллиона бонусов в год). Для нападающего его потенциала 16 (5+11) очков в 36 матчах — это боль и слезы.

Хоккеист Константин Окулов
Константин Окулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Впервые в карьере он залез в минус по показателю полезности (-5). В «Авангард» Окулова могли бы отправить и раньше в нынешнем сезоне, если бы не отъезд из Омска по семейным делам центрфорварда Линдена Вея, который давно нравился ЦСКА.

Армейцы, расставшись с потухшей звездой, расчистили место в платежке и до окончания дедлайна рассчитывают подписать вратаря и центрального нападающего. Кэсселс вполне подойдет для третьего звена. Главное — не ждать от него чудес, как это случилось ранее в Омске.

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Одно время был шанс, что Окулов отправится на перезагрузку в родную «Сибирь». Такой вариант существовал, но не стал реальностью. По информации из источника, близкого к игроку, его бывший клуб не проявил должной активности. Этот факт должен огорчить весь Новосибирск, который был бы готов встретить прежнего кумира со всей радостью. Пока городу придется подождать.

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Константин Окулов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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