Эффективный пятак и явный пропуск большого штрафа. Что помогло ЦСКА одолеть СКА

Московские армейцы обыграли питерских (4:0) и снова повели в серии (2-1).

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ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Окулов — 2 (Дыбленко, Нестеров), 23:58 — 1:0. Каменев — 8 (бол., Григоренко, Слепышев), 39:39 — 2:0. Соркин — 2 (бол., Дитц), 54:29 — 3:0. Классон — 1 (мен., п.в.), 59:46 — 4:0.

Вратари: Рейдеборн — Николаев (55:53 — 57:34, 58:21 — 59:46).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 24 (9+11+4) — 24 (5+11+8).

Судьи: Раводин, Юдаков.

6 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 10 250 зрителей.

Счет в серии: 2-1

В третьей встрече серии питерцам наконец-то удалось то, что они не смогли сделать в домашних матчах, — не проиграть первый период и не дать ЦСКА почувствовать уверенность. СКА извлек уроки из предыдущих двух встреч и в стартовые 20 минут практически лишил соперника вменяемого начала атаки, отрядив достаточно глубоко в зону хозяев одного активного форчекера, которого здорово поддерживали у бортов двое других нападающих. А еще, казалось, нашел противоядие против давления красно-синих у бортов и достаточно спокойно выходил из-под него без отбросов и потери контроля.

Не повезло сегодня команде Ротенберга глобально лишь с реализацией. Чего только стоят голевой момент Дмитрия Яшкина на пятачке Адама Рейдеборн и опаснейший выход «2 в 1», во время которого шайба предательски сошла с крюка Валентина Зыкова, не сумевшего бросить с кистей из убойной позиции.

Долгое время количество контролируемых входов ЦСКА в зону петербуржцев можно было пересчитать по пальцам одной руки. Не помогло разукрасить атаку хозяевам в стартовой двадцатиминутке и первое большинство, подаренное Захаром Бардаковым. Однако в самом начале второго периода судьи два раза подряд перевели игру в формат «4 на 4», и команда Федорова на свободном льду задышала совсем по-другому. Причем в обоих случаях обоюдные удаления спровоцировал Сергей Плотников. Еще до ухода команд в раздевалку на перерыв он повздорил после сирены с Михаилом Пашниным, а уже через 48 секунд после выхода из бокса оказался на льду после небольшого контакта с Игорем Ожигановым и укатил вместе с защитником СКА на скамейку штрафников за слишком картинное падение.

Во многом именно 4 минуты более свободного пространства и позволили хозяевам перевернуть матч. Гол Константина Окулова, вылезшего по ходу затяжной позиционной атаки в центр и поразившего дальнюю «девятку» роскошным кистевым из-под защитника, не вытекал из логики игры. Но когда этому ЦСКА с его убийственной реализацией нужна была россыпь моментов, чтобы добывать победы?

Сильнее оказались москвичи не только в реализации, но и в таком нюансе, как игра на пятачке. Хозяева по ходу всего сезона частенько предпочитали розыгрышам до верного в большинстве банальные набросы от синей линии в расчете на подставления или броски с помехой со средних дистанций. И сначала это наглядно продемонстрировал гол Владислава Каменева на 40-й минуте, а в третьем периоде этот тезис окончательно подтвердил Максим Соркин, снявший вопросы о победителе.

В конце концов прогнуть ЦСКА во второй половине и перевернуть игру, как двумя днями ранее, парни Ротенберга не сумели. Не оказала эффекта и показательная посадка Никиты Гусева, не сыгравшего в заключительной двадцатиминутке ни одной смены.

Впрочем, неизвестно, как бы сложился итоговый счет и результат, накажи арбитры в начале третьего периода большим штрафом Матвея Гуськова за контакт с Дмитрием Николаевым. В попытке проткнуть шайбу между ногами нападающий красно-синих попал клюшкой в пах голкиперу. Причем сделал это настолько сильно, что достаточно серьезно выгнул свое орудие труда на всю жесткость. Вот только после видеопросмотра Алексей Раводин и Сергей Юдаков посчитали, что в этом моменте не было ничего криминального.

Чем не ключевой эпизод встречи, на который команда из Санкт-Петербурга может списать второе поражение в серии?