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Сегодня, 21:35

Теперь фаворита финала определить невозможно. Армейцы сравняли счет в серии с «Ак Барсом»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеисты ЦСКА празднуют гол в ворота «Ак Барса»
Фото Владимир Беззубов/photo.khl.ru
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Команда Федорова победила без двух ключевых игроков основы.

КХЛ. Финал Кубка Гагарина. Первый матч
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Каменев — 9 (Окулов, Плотников), 12:32 — 0:1. Дыбленко — 2 (Григоренко, Полтапов), 34:02 — 0:2. Григоренко — 11 (п.в., Сергеев), 58:11 — 0:3.
Вратари: Билялов (57:00 — 58:11) — Рейдеборн.
Штраф: 9 — 8.
Броски: 29 (9+10+10) — 19 (6+7+6).
Судьи: Белов, Кулаков.
19 апреля. Казань. «Татнефть-Арена».
Счет в серии — 1-1

Начало финальной серии выдалось для ЦСКА максимально неудачным. И дело не только в поражении в первом матче при в целом равной игре. В Казань не приехал травмированный центрфорвард Андрей Светлаков, а в первом матче защитник ЦСКА Классон, пытаясь сделать силовой прием, попал не в Радулова, а в одноклубника Мамина. Максим в итоге не попал в состав на вторую игру.

Армейцы, кажется, решили, что единственно верный способ не пропускать от «Ак Барса» — полностью лишить соперника шайбы. Гости просто не выпускали казанцев из зоны, что логично привело к голу Каменева после паса Окулова из-за ворот.

Удивительно, но, как только гости забили, от их давления не осталось и следа. Казанцы давили, и в паре моментов гостей спас только не слишком удачно сыгравший в первом матче вратарь Рейдеборн.

Вряд ли Сергей Федоров планировал отдавать инициативу при минимальном перевесе, и после выхода из раздевалки армейцы вернулись к своей игре. Как результат — еще одна шайба после позиционной атаки и броска защитника Дыбленко.

Гости не давали соперникам шанса в равных составах, но при этом дважды нарушили правила, предоставив хозяевам шанс полторы минуты играть в формате «5 на 3». Забить казанцам не удалось, а вскоре Кирилл Адамчук заработал пятиминутный штраф за удар локтем в голову Сергея Плотникова.

ЦСКА не забил в большинстве, но это и не было их главной задачей. Армейцы выиграли второй матч серии, показав свой эталонный хоккей. И кто теперь фаворит, сказать просто невозможно.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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