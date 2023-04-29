Этот ЦСКА невероятен. Такой команды-династии в истории КХЛ еще не было

Адаптировались к потолку зарплат и побеждают всех.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Седьмой матч

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Голы: Петров — 3, 19:10 — 1:0. Слепышев — 8 (Светлаков), 20:15 — 1:1. Воронков — 8 (Радулов), 27:16 — 2:1. Каменев — 11 (Плотников), 30:12 — 2:2. Дитц — 4 (Окулов), 31:28 — 2:3.

Вратари: Билялов (58:02) — Рейдеборн.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (5+8+8) — 33 (14+14+5).

Судьи: Бирин, Оленин.

29 апреля. Казань. «Татнефть-Арена».

Счет в серии: 3-4.

Радуйся, ликуй, беснуйся и сходи с ума от восторга, ЦСКА! На наших глазах творится история. Армейцы на казанском льду заслужили почетную привилегию считаться сильнейшей командой лиги в эпоху жесткого потолка зарплат. Три победных седьмых матча в течение одного розыгрыша плей-офф, два титула подряд и волевая победа в решающей встрече — блестящее достижение. О нем можно будет вспомнить с гордостью годы спустя.

Армейцы не только догнали «Ак Барс» по количеству титулов в КХЛ, но и в шестой раз за последние семь полноценных розыгрышей Кубка Гагарина дошли до финала. Серьезная заявка на то, чтобы считаться командой-династией.

Жесткий потолок в лиге действует уже третий год, поэтому возможности собирать каждый сезон дримтим, выдергивая по максимуму лучших игроков со стороны, больше нет. Благосклонность арбитров — это не про ЦСКА, который почти не попадает в судейские скандалы.

Две трети клубов КХЛ могут только мечтать о таких ресурсах. Но в виртуальной «лиге олигархов» армейцы идут на первом месте, заметно опережая других толстосумов, способных забивать платежную ведомость по максимуму — СКА, «Ак Барс», «Металлург», «Автомобилист» и «Локомотив». Менеджмент москвичей во главе с президентом Игорем Есмантовичем, заложив крепкий фундамент еще во времена безудержных расходов, грамотно адаптировался к новым реалиям.

Прямо сейчас доминируют свежие эмоции, а не только исторические сюжеты. Красота, драма, восхищение, интрига, фантастика — ярких слов для описания собственных впечатлений по итогам решающего матча всего сезона можно использовать бесчисленное количество. Лучше седьмой игры в истории финалов КХЛ еще не было. Память стирает детали, но сохраняет впечатления. За 15 лет настолько яркого и одновременно равного хоккея видеть не доводилось. В 2014-м «Металлург» добивал сопротивление пражского «Льва» (7:4), а больше ничего в голову не приходит.

Великолепный второй период с обоюдными шансами с четырьмя шайбами был прекрасен, подарив 20 минут чистого восторга. Этот ЦСКА лучше этого «Ак Барса» умеет играть в хоккей. Приятно было смотреть. Как же здорово, что в решающем матче финала нашлось место для смелости и риска. Сидение в окопах и системный хоккей от обороны надоели до невозможности. ЦСКА в самый важный момент сыграл действительно смело, ярко и активно, подарив лиге фантастическое окончание отличного сезона.