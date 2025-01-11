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Сегодня, 12:15

Что случилось с ЦСКА? Армейцы проиграли четыре раза подряд после 11-матчевой победной серии

ЦСКА проиграл «Куньлуню» и потерпел четвертое поражение подряд
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты ЦСКА Иван Просветов, Владислав Провольнев, Никита Охотюк и Кирилл Долженков
Иван Просветов, Владислав Провольнев, Никита Охотюк и Кирилл Долженков.
Фото ХК ЦСКА
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Уступили даже «Куньлуню».

Победная серия ЦСКА из 11 матчей прерывается тоже довольно шумно. Илья Воробьев в Мытищах терпит четвертое поражение подряд. И в такие моменты теряешься. Что же происходит?

Большинство победных серий можно объяснить. Такие, правда, случались во времена, когда не было потолка зарплат и одни команды были существенно сильней других. Тем ценнее успех армейского клуба, который в декабре вообще не проиграл ни одного матча. Сейчас на такой длинной дистанции показывать отличную игру очень сложно.

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев (в&nbsp;центре). Новый ЦСКА — скучный, но эффективный. При Воробьеве клуб вернулся к старому хоккею

Проблема в том, что армейская серия скорее удивляла, чем заставляла говорить о команде, используя яркие краски. Допустим, в четырех встречах они добились успеха вне основного времени. Ничего страшного, конечно, но все-таки штрих. В большинстве матчей команда Ильи Воробьева побеждала вопреки, а не за счет своей силы.

Конечно, глупо принижать серию побед, но сейчас, когда у команды серия из четырех поражений, это вообще не удивляет. В декабре везло, а сейчас перестало. Проблемы ЦСКА никуда не делись, а когда ожидаемо стало сбоить звено Максима Соркина, так сразу начался кошмар.

Нападаюший ЦСКА Виталий Абрамов
Виталий Абрамов.
Фото Global Look Press

Признайтесь, что и тройка Виталий Абрамов — Михаил Соркин — Прохор Полтапов сенсационно показывала такой выдающийся хоккей. Взять того же Абрамова. Он классный форвард, но его удачные действия чередуются с довольно длительными провалами. Так было на всех отрезках карьеры, например в фарме «Оттавы». Из-за этого его, кстати, обменяли из «Трактора», так как слишком уж нестабильно играл хоккеист. Сейчас у него как раз наступил плохой период, и вы видите, что в последних четырех встречах у команды нет набранных очков.

Но получается, что ЦСКА, пригласив лучшего свободного агента из тренеров, перемешав состав и взяв много сильных ребят из АХЛ, строился только на одном звене. Причем на тех, кто изначально был в клубе. Это немного странно.

Но если разобраться глубже, то видно, что у Ильи Воробьева все те, от кого ждали прогресса, выступают плохо, а некоторые просто превращаются в посредственностей. Посмотрите, кем стал яркий снайпер Иван Дроздов. То ли ему никак не могут найти места, то ли дают не те задания, но так Дроздов и до ВХЛ может доиграться. Он туда не попадет, конечно, но только потому, что в России не слишком богатый выбор нападающих.

Константин Окулов и&nbsp;Коул Кэсселс. Самый громкий (пока) обмен перед дедлайном КХЛ. ЦСКА отдал «Авангарду» потухшую звезду за малополезного американца

Вряд ли только Илья Воробьев виноват в проблемах Константина Окулова, но форвард, обменянный в «Авангард», стал играть здорово, а в нынешнем ЦСКА для него не было места. Все хуже и хуже смотрится Владислав Каменев. А уж про ребят, приехавших из Северной Америки, и говорить нечего.

Как можно сделать из Руслана Исхакова такого игрока, за которым неинтересно наблюдать? Это ведь именно в ЦСКА он стал хоккеистом, чей КПД равняется нулю. И точно не потому, что нападающий стал хуже относиться к работе. Илья Воробьев не знает, что с ним делать, и это самое печальное.

Есть вопросы и к менеджерам. Знаю, что в армейском клубе тренера и близко не подпускают к трансферам, с ним даже советуются редко. Тогда кто именно привел в команду Коула Кэсселса? Да и по другим ребятам из Северной Америки явно ошиблись. Позвали хороших парикмахеров, но в ЦСКА им надо чинить водопровод.

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев
Илья Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

И все же большие вопросы к тренеру. Дроздов, Исхаков — это понятно. Молодой Кирилл Долженков играет здорово в ВХЛ, иногда в КХЛ, но на него не делают ставку, по малейшему поводу загоняют в резерв.

Прошло пять месяцев после назначения главного тренера, за счет чего ЦСКА вернется в фавориты, до сих пор не видно. И 11 побед не должны обманывать. Последние 4 поражения гораздо информативней.

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Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
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