ЦСКА проиграл шесть последних матчей из семи. Кто виноват: главный тренер или менеджмент?

Увольнять Илью Воробьева рано, а армейцам пора выбираться из ямы.

Еще не закончился октябрь, а у ЦСКА в этом сезоне 11 поражений. И пусть многие из них после окончания основного времени, вряд ли этого кого-то успокаивает. У коллектива Ильи Воробьева 21 очко, но от девятого места всего три пункта при игре в запасе у конкурента. Так что же происходит?

Илья Воробьев не так часто, но все равно вспоминает о том, что у него новая команда, которой надо дать время для того, чтобы все встало на свои места. Но когда тренер говорит подобные вещи, он должен быть очень уверен в себе. И своей уверенностью заражать других. Но если отнестись к словам специалиста хладнокровно, то особо и не понятно, на что рассчитывать.

Последний сезон Воробьев пропустил. За год до этого специалист, имея более сбалансированный, сыгранный состав, мучился с «Металлургом» и вылетел во втором раунде, да и по ходу сезона его пытались уволить несколько раз. И потому непонятно, откуда у тренера опыт строительства команды в условиях, приближенных к нынешним армейским.

И ссылки на огромное количество новичков тоже выглядят странно. Если разобраться, не у одного ЦСКА много новобранцев. В КХЛ нет команд с точечной селекцией (можно вспомнить лишь «Локомотив», отчасти московское «Динамо»), практически все меняют по одному-два звена, а по-настоящему новая команда лишь «Барыс», где вообще за короткий срок прошли сразу две перестройки. Потому и сложно работать в нашей лиге, так как нет стабильности составов.

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев (слева) и Александр Попов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Но и сваливать все на Илью Воробьева тоже будет неправильно, хотя к вопросам по его работе мы еще вернемся. Есть серьезные претензии к менеджерам, которые формировали состав. Да, все понятно, были санкции от международной федерации, но, насколько известно, план укрепляться именно этими хоккеистами, которые есть сейчас, родился еще весной. То есть Егора Афанасьева, Ивана Просветова и Дениса Гурьянова брали не с бухты-барахты. С ними вели переговоры заранее.

И теперь вопросы к тем, кто считал, что нынешний Гурьянов реально усилит команду. Человек, который откровенно кувыркался последние сезоны в НХЛ, просидел в запасе «Филадельфии» перед отъездом (переводя на наш язык, не попадал в состав «Витязя»), не мог стать другим, вернувшись домой. Он и в России-то толком не играл, чтобы говорить о его приверженности европейскому хоккею.

Помню, что летом Игорь Есмантович на пресс-конференции повторял:

— Вы будете приятно удивлены трансферами.

Тогда все знали, кто приедет в клуб, все потенциальные новички никого не удивляли, но мы надеялись на чудо. Типа выкупа контракта Кирилла Капризова или досрочное возвращение Александра Романова и Ильи Сорокина. Ничего этого не было.

Ни Охотюк, ни Афанасьев, ни Просветов не могли нас удивить. Единственное стоящее возвращение — Руслан Исхаков, который, кстати, весь сезон просидел в АХЛ, так как ему явно не хватало сил для НХЛ.

На что рассчитывали в клубе? Как менеджеры вообще оценивают игроков? Они вообще разбираются в своем деле или ориентируются на сайты со статистикой?

И тут мы снова возвращаемся к Илье Воробьеву. Да, у него новая команда. Но это не объясняет, почему при нем проваливает сезон Константин Окулов, все реже заметен Владислав Каменев, неузнаваем Максим Мамин. Это новички должны кувыркаться, а ветераны вести за собой. Но ничего этого нет.

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Большие претензии к тренеру по тому, как он строит команду. У него талантливый центр Исхаков никак не может получить стабильное место в составе, партнеры постоянно меняются, а сам Руслан из-за этого нервничает. А в кого при Воробьеве превратился Иван Дроздов? Форвард, который был лучшим в «Салавате Юлаеве», сейчас абсолютно другой.

Иногда в игре ЦСКА бывают просветления. Яркие моменты случались и в матче против «Сочи», и против СКА. Шикарно местами смотрелись в матче против «Динамо». Но если посмотреть, у кого выиграли армейцы в этом сезоне, то сильных соперников и не было. У Уфы финансовые проблемы, в команде Алексея Кудашова на тот момент был бардак. Про «Амур», «Витязь» и «Адмирал» не говорим.

Совсем не настаиваю на отставке Ильи Воробьева. Но хочется понять, осознают ли в ЦСКА, куда они идут. Судя по молчанию, по тому, как клуб еще больше закрывается от всех, внутри не все спокойно. Но ведь все равно придется что-то делать.