СКА не зря охотился за вратарем. Серебряков начал отрабатывать миллионы

Сегодня, 22:15
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Каменев — 1 (Плотников, Окулов), 0:40 — 1:0. Грицюк — 3 (бол., Толчинский, Кадейкин), 4:01 — 1:1. Карнаухов — 6 (Дыбленко), 21:23 — 2:1. Толчинский — 2 (Кадейкин, Пашнин), 25:08 — 2:2. Воробьев — 3 (мен., Сергеев), 43:32 — 2:3.
Вратари: Федотов (58:43) — Серебряков.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 36 (6+17+13) — 24 (8+10+6).
Судьи: Беляев, Морозов.
6 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 8870 зрителей.
Вратарь Никита Серебряков начал отрабатывать потраченные на него миллионы уже в первом матче за СКА. Первое впечатление от его игры получилось максимально ярким. Своими надежными действиями он повлиял на всю команду, которая в нужный момент справилась с мощным давлением хозяев, и выглядел надежнее, чем его коллега Иван Федотов из ЦСКА. Началось для него все хуже некуда — голкипер СКА пропустил после первого же броска в самом дебюте встречи.
СКА действовал терпеливо, отбивался преимущественно грамотно и с каждой минутой прибавлял в уверенности. Решающая шайба, заброшенная Михаилом Воробьевым в меньшинстве, стала следствием ошибки Никиты Нестерова — он не смог обработать скачущую шайбу на чужой синей линии, позволив форварду соперника умчаться в одиночестве к воротам Федотова.
Возвращение в зону плей-офф — приятное событие. Однако сама игра петербуржцев, несмотря на ряд позитивных моментов, по-прежнему вызывает вопросы. В первую очередь это касается действий в обороне и в нейтральной зоне. Только приобретением лучшего вратаря прошлого сезона их не решишь и на пребывание в самолетах не спишешь.