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Сегодня, 22:15

СКА не зря охотился за вратарем. Серебряков начал отрабатывать миллионы

СКА на выезде обыграл ЦСКА
Михаил Зислис
Обозреватель
Никита Серебряков (СКА).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Звездный новичок СКА отразил 34 броска и обеспечил волевую победу в гостях над чемпионом (3:2) в принципиальном армейском дерби.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Каменев — 1 (Плотников, Окулов), 0:40 — 1:0. Грицюк — 3 (бол., Толчинский, Кадейкин), 4:01 — 1:1. Карнаухов — 6 (Дыбленко), 21:23 — 2:1. Толчинский — 2 (Кадейкин, Пашнин), 25:08 — 2:2. Воробьев — 3 (мен., Сергеев), 43:32 — 2:3.
Вратари: Федотов (58:43) — Серебряков.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 36 (6+17+13) — 24 (8+10+6).
Судьи: Беляев, Морозов.
6 октября. Москва. «ЦСКА Арена». 8870 зрителей.

Вратарь Никита Серебряков начал отрабатывать потраченные на него миллионы уже в первом матче за СКА. Первое впечатление от его игры получилось максимально ярким. Своими надежными действиями он повлиял на всю команду, которая в нужный момент справилась с мощным давлением хозяев, и выглядел надежнее, чем его коллега Иван Федотов из ЦСКА. Началось для него все хуже некуда — голкипер СКА пропустил после первого же броска в самом дебюте встречи.

Однако Серебряков много выручал потом. Особенно во втором периоде, когда раз пять ему пришлось спасать свою команду по-крупному. Москвичи неожиданно легко создавали один момент за другим, но высокой эффективностью похвастаться не могли. Дважды вести в счете и почти сразу терять преимущество недопустимо в матче такого уровня. ЦСКА, несмотря на последние победы с большим количеством заброшенных шайб, еще далек от своих идеальных кондиций, и пока его игру сложно назвать сбалансированной.

СКА действовал терпеливо, отбивался преимущественно грамотно и с каждой минутой прибавлял в уверенности. Решающая шайба, заброшенная Михаилом Воробьевым в меньшинстве, стала следствием ошибки Никиты Нестерова — он не смог обработать скачущую шайбу на чужой синей линии, позволив форварду соперника умчаться в одиночестве к воротам Федотова.

Возвращение в зону плей-офф — приятное событие. Однако сама игра петербуржцев, несмотря на ряд позитивных моментов, по-прежнему вызывает вопросы. В первую очередь это касается действий в обороне и в нейтральной зоне. Только приобретением лучшего вратаря прошлого сезона их не решишь и на пребывание в самолетах не спишешь.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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