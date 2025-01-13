ЦСКА прервал кошмарную серию. Победил «Спартак» в дерби и вернул уверенность в себе

Дубль в день рождения сделал Максим Мамин.

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ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва) — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Мамин — 8 (мен.), 0:54 — 1:0. Галимов — 7 (Беляев, Филин), 24:58 — 1:1. Фатеев — 7, 30:16 — 2:1. Беляев — 6 (Филин), 31:47 — 2:2. Мамин — 9 (Ярош, Классон), 40:40 — 3:2. Гурьянов — 12 (Карнаухов, Классон), 57:02 — 4:2.

Вратари: Просветов — Николаев (58:55).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 39 (8+15+16) — 30 (17+8+5).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

13 января. Москва. «ЦСКА Арена».

К столичному дерби, которое всегда славится накалом и драматизмом, ЦСКА подошел с четырехматчевой серией поражений. Лучшей мотивации перед встречей со «Спартаком» для команды Ильи Воробьева подобрать было сложно. Положение армейцев осложнила не только череда неудач. Трагизма добавило отсутствие заброшенных шайб в двух прошлых матчах с «Куньлунем» и минским «Динамо». Непривычно видеть ЦСКА, который остается 173 минуты (последний раз забивали еще против «Локомотива») без голов. Против «Спартака» засуха наконец-то прервалась.

Сегодня армейцы забили очень быстро. Хотя начало матча, когда вратарь Иван Просветов заработал нелепое удаление, могло обеспокоить штаб Воробьева. За голкипера, который на 10-й секунде выбросил шайбу за пределы площадки, вступился Максим Мамин. Сегодняшний именинник в контратаке наказал «Спартак» за неточный пас Николая Голдобина. Шайба в меньшинстве на 54-й секунде столичного дерби стала прекрасным подарком на 30-летний юбилей.

ЦСКА выходил вперед, «Спартак» догонял — такой сценарий получил сегодняшний матч. В самом результативном втором периоде красно-белые сначала спаслись от гола Егора Фатеева, который справедливо отменили после запроса на помеху вратарю. Однако спустя пять минут форвард ЦСКА забил еще раз. К этой шайбе никаких вопросов не возникло. «Спартак» относительно быстро отреагировал голом Александра Беляева, но на старте третьего периода вездесущий Мамин оформил дубль и снова вывел ЦСКА вперед.

В третьем периоде «Спартак» имел все шансы, чтобы вернуться в игру, даже оставшись без Павла Порядина, который получил травму еще во втором отрезке. Однако красно-белые осложнили себе жизнь тремя удалениями. Вместо того чтобы спасать матч, они отбивались в меньшинстве. Хотя забить номинальные гости могли даже в неравных составах, когда один на один улетел Александр Пашин, но бросил выше створа.

Успокоил концовку для ЦСКА Денис Гурьянов. Вернувшийся из НХЛ форвард забросил 12-ю шайбу в сезоне. Вероятно, от нападающего, который еще пару лет назад зажигал в топ-6 «Далласа», в России ждали более результативной игры. Пока же Денис не так ярок. Гурьянов пропустил четыре последних матча, а сегодня помог команде одержать первую победу в 2025 году. Успех армейцев омрачило повреждение Виталия Абрамова. В середине третьего периода лидер ЦСКА неудачно влетел в борт после контакта с Дмитрием Вишневским. Арбитры в этом моменте не усмотрели нарушения правил. Абрамов же закончил матч досрочно и больше не появился на льду.