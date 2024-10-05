ЦСКА опять разбили всухую! Кошмарные 0:11 за два матча с уральскими топами КХЛ

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ЦСКА — «Трактор» (Челябинск) — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Тертышный — 2 (бол., Кравцов, Ткачев), 17:45 — 0:1. Робинсон — 2 (Юртайкин, Шабанов), 30:20 — 0:2. Ибрагимов — 1 (Жарков), 46:00 — 0:3. Робинсон — 3 (бол., Дронов), 52:30 — 0:4.

Вратари: Просветов — Фукале.

Штраф: 14 — 4.

Судьи: Белов, Соин.

5 октября. Москва. «ЦСКА Арена».

Несчастливая полоса для ЦСКА продолжается — на этот раз команда Ильи Воробьева проиграла «Трактору» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:4. Для армейцев это уже третье поражение в четырех последних матчах.

Второй разгром за три дня

Для ЦСКА матч с «Трактором» был отличным шансом извиниться перед болельщиками за унизительное домашнее поражение от «Металлурга». 3 октября армейцы уступили «Магнитке» с общим счетом 0:7, пропустив шесть шайб за второй период. Так крупно в родных стенах ЦСКА не проигрывал с 2009 года — тогда от «Динамо» также залетело семь.

Примечательно, что для Воробьева это был первый матч против бывшего клуба — в «Металлурге» он работал (в свой второй приход) с 2019 по 2023 год. И хотя для его нынешней команды поражение не стало крупнейшим в истории (армейцев в 2012 году громил «Амур» 0:8, а в 1961-м «Динамо» — 5:14), от встречи с «Трактором» болельщики ЦСКА ждали только победы. Но не получилось даже навязать сопернику достойную борьбу.

Лидер Восточной конференции «Трактор» отличился в каждом из периодов — шайбы забросили Никита Тертышный (18-я минута), Бадди Робинсон (31, 52) и Марсель Ибрагимов (47). Хозяева опять, как и позавчера, слабо сыграли в меньшинстве, а сами ушли со льда без голов.

В этот раз Воробьев появился быстрее

Разгром — настоящее испытание для тренера и команды. Воробьев после поражения от «Магнитки» пришел на пресс-конференцию спустя почти два часа и был лаконичен: «Обтекаю. Если честно, такого позора не припомню».

Задержку Илья Петрович объяснил просто: «После игры произошло то, что и должно было: разговор по душам в не самых цивилизованных тонах».

На вопрос о том, слышал ли тренер что-нибудь об увольнении, Воробьев ответил резко: «Я не слышал. Умнее ничего нет?»

По игре тоже высказался: «Мы меняли звенья и вратаря. Как только начали подбираться ближе к голу, нас молниеносно наказывали и забивали еще один. Реакция наших хоккеистов была, но результат на табло».

После встречи с «Трактором» Воробьев появился оперативнее — ждать никого не заставил. И тоже был краток — вся пресс-конференция заняла чуть меньше трех минут: «Не забивая голов, невозможно выиграть. Это основное. Заряженные вышли? Согласен. Работали? Согласен. При равной игре — 0:4. Этот этап надо пройти. Что не ломает нас — делает нас сильнее. Нам чуть-чуть не хватает — надо забить и все пойдет. Как отношусь к этим двум матчам? У нас нормальные пару дней были, так вам скажу. Веселые. Надо выкарабкиваться».

После 12 матчей ЦСКА занимает четвертое место в Западной конференции — на счету армейцев 15 очков. Следующий матч еще с одним топом с «Востока» — 8 октября в Москву приедет «Салават Юлаев».