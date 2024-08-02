ЦСКА вернул в Россию из Америки сразу шесть игроков за день! Помогут ли они Воробьеву взять Кубок?

Армейцы дождались изменений в законодательстве и подписали несколько новичков.

Независимость от ИИХФ

Почти все межсезонье болельщики ЦСКА были вынуждены жить в томительном ожидании принятия поправок к закону «О физкультуре и спорту», которые даровали КХЛ независимость от ФХР и ИИХФ. Кажется, никто в лиге их не ждал так сильно, как москвичи, которые ввязались в полномасштабную войну с Люком Тардифом и его организацией и получили бан на трансферы из других лиг.

Фактически армейцев интересовало только одно изменение, сделавшее необходимые ранее для оформления международных переходов трансферные карты рудиментом. Если конкуренты, начиная с мая, не только ждали новостей с североамериканских рынков, но и активно работали на внутреннем, перекраивая составы, то почти все ресурсы для усиления ушедших в небольшую перестройку красно-синих хранились за океаном и требовали надлежащего оформления. И вот после того, как лига окончательно привела нормативно-правовую базу в соответствие с обновившимся главным спортивным законом страны, клуб наконец-то сумел абсолютно легально зарегистрировать контракты сразу шестерых новичков.

О том, что на Автозаводской этим летом высадится целый десант из-за океана, стало известно еще весной. Некоторых из возвращенцев в ЦСКА ждали достаточно давно. Однако на родину они вернулись единым скопом. Причем количества и позиционного разнообразия более чем хватает, чтобы относительно спокойно пережить расставания с Иваном Федотовым, Михаилом Григоренко, Андреем Светлаковым, Даренном Дицем, Антоном Слепышевым и Сергеем Плотниковым.

Михаил Григоренко. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Шестерка новичков

На так и не пополнившего список элитных российских вратарей Ивана Просветова в команде Ильи Воробьева рассчитывают как на твердого первого номера. Однако оценить реальный уровень голкипера, укатившего в Америку в далеком 2016-м и игравшего с того времени исключительно на другом континенте, сейчас сложно. За четыре года в системе абсолютно безобразной «Аризоны» воспитанник красно-синих не смог застолбить себе даже место бэкапа на уровне НХЛ.

Ни к чему не привела и попытка проявить себя в куда более благополучном «Колорадо», которому с забитой платежкой пришлось экономить на последнем рубеже и делать ставку на неочевидных вратарей. При этом бросало то в жар, то в холод 25-летнего москвича и в АХЛ. Потому утверждать, что он точно сильнее здорово использовавшего свои шансы в КХЛ Дмитрия Гамзина, пока нельзя. Как и проводить сравнения с Федотовым, с которым его пока что роднят разве что хорошие для современного хоккея габариты.

Куда меньше сомнений должно быть относительно защитников Дмитрия Саморукова и Никиты Охотюка. Первый несколько лет назад провел в ЦСКА классный «коронавирусный» сезон в аренде, находясь на контракте новичка с «Эдмонтоном». Только перенести эту уверенность на игру в системе «Ойлерз» у крупного разностороннего парня, который неплохо работает с шайбой, не получилось.

По-хорошему, возвращаться в КХЛ муж сестры Виталия Кравцова должен был прошлым летом одновременно со своим родственником, когда получил в Северной Америке лишь односторонний контракт с фарм-клубом «Питтсбурга». Ближе к Новому году экс-лидер молодежной сборной 1999 года рождения сумел заработать от «Пингвинов» двустороннее соглашение. Но в итоге сыграть в одной команде с Малкиным ему не довелось. По ходу сезона не раз проходила информация, что Саморуков и дальше будет стучаться в НХЛ. Но в конце концов он выбрал первый крупный контракт в своей карьере и твердое место в топ-4 родного клуба.

Переформатированный же за океаном в домоседа Охотюк, уезжавший восемь лет назад в юниорскую лигу Онтарио с достаточно серьезными атакующими задатками, точно добавит ЦСКА надежности сзади, мышц и здоровой агрессии в единоборствах. Сложно представить, что некогда один из самых перспективных защитников страны с его нынешним игровым стилем станет звездой КХЛ или вернется к давно позабытой роли потенциального качественного плеймейкера, но борта от его силовых будут трещать регулярно, а оборонительный потенциал вполне позволяет в будущем рассчитывать на статус скрытого MVP армейцев, которым еще недавно был швед Клас Дальбек.

Возраст воспитанника «Трактора» позволяет ему спокойно вернуться в НХЛ через пару лет по окончании контракта с москвичами, когда ему стукнет 25 лет. Проблема лишь в том, что защитников его профиля в НХЛ предостаточно, и его потолком рискует стать третья пара. В России же игроков подобного плана и уровня не так много, как хотелось бы.

Наконец-то вернувшийся на родину Денис Гурьянов, права на которого Игорь Есмантович выменял у «Лады» пару лет назад, со своим броском должен стать прямой заменой Михаилу Григоренко в роли главного снайпера команды. Учитывая, что у парня из Тольятти никогда не было проблем со скоростью и объемом катания, он может стать даже более доминирующим игроком по сравнению с одним из столпов золотого ЦСКА.

Сколотить связку с Гурьяновым вполне может лучший бомбардир «Милуоки» Егор Афанасьев — вместе они успели поиграть в фарм-клубе «Нэшвилла». Габаритный силовой форвард, который успешно использует свои размеры на пути к воротам и убойный бросок, должен за три года сделать несколько шагов вперед перед тем, как предпринять еще одну попытку штурма НХЛ. Смущает только одно — в июне «Предаторз» обменяли права на вингера в перестроечный «Сан-Хосе», в верхние звенья которого через несколько лет будет пробиться гораздо сложнее, чем сейчас.

Огромные надежды красно-синие связывают с 24-летним Русланом Исхаковым, уставшим стучаться в основу ветеранского «Айлендерс». Тонкий техничный нападающий c прекрасным хоккейным интеллектом и великолепными руками, который в прошлом сезоне периодически взрывал интернет хайлайтами, потенциально может освежить центральную ось ЦСКА и заменить в ней куда более прямолинейного и рабочего Андрея Светлакова. Смущает лишь то, что в АХЛ его использовали большую часть времени на фланге.

Мастерства — много, опыта — недостаточно

На бумаге состав ЦСКА с потерей важных частей чемпионской команды Сергея Федорова вряд ли стал на голову слабее с позиции мастерства и таланта. А вот с точки зрения опыта и количества носителей чемпионского гена с уходом Григоренко, Слепышева, Плотникова, Светлакова и Дица просел достаточно серьезно.

Много вопросов связано с тем, сколько времени у североамериканского десанта уйдет на обратную адаптацию к российскому хоккею. Да и сложно представить, что при новом тренере, которому также потребуется время на строительство новой системы и пропаганду своих идей, новички моментально полноценно заменят тех, кто несколько лет определял лицо и результат легендарного клуба.

Время на раскачку у новичков в регулярке точно будет — москвичи привыкли предпринимать радикальные шаги только по результатам плей-офф. В этом они не похожи на своих нетерпеливых питерских антагонистов, где отдача и очки нужны с первых матчей. С кого точно будет повышенный спрос на старте сезона, так это с Нестерова, Окулова, Карнаухова и других осколков золотого состава, переживших последствия неудачного чемпионата — именно от их работы как на льду, так и в раздевалке во многом будет зависеть то, как быстро Просветов, Охотюк, Исхаков, Афанасьев, Саморуков и Гурьянов впитают в себя выработанные клубом за долгие годы инстинкт убийцы и менталитет победителя.

ЦСКА в сезоне-2024/25. Версия «СЭ»

Звено 1

Дроздов — Каменев — Окулов

Охотюк — Нестеров

Просветов



Звено 2

Афанасьев — Соркин — Гурьянов

Классон — Саморуков

Гамзин



Звено 3

Мамин — Исхаков — Абрамов

Уильямс — Ярош



Звено 4

Долженков (Полтапов) — Карнаухов — Мингачев (Фатеев)

Провольнев (Макаров)