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Сегодня, 09:00

ЦСКА вернул в Россию из Америки сразу шесть игроков за день! Помогут ли они Воробьеву взять Кубок?

ЦСКА вернул из США шесть хоккеистов за день
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Егор Афанасьев.
Фото ХК ЦСКА
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Армейцы дождались изменений в законодательстве и подписали несколько новичков.

Независимость от ИИХФ

Почти все межсезонье болельщики ЦСКА были вынуждены жить в томительном ожидании принятия поправок к закону «О физкультуре и спорту», которые даровали КХЛ независимость от ФХР и ИИХФ. Кажется, никто в лиге их не ждал так сильно, как москвичи, которые ввязались в полномасштабную войну с Люком Тардифом и его организацией и получили бан на трансферы из других лиг.

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Фактически армейцев интересовало только одно изменение, сделавшее необходимые ранее для оформления международных переходов трансферные карты рудиментом. Если конкуренты, начиная с мая, не только ждали новостей с североамериканских рынков, но и активно работали на внутреннем, перекраивая составы, то почти все ресурсы для усиления ушедших в небольшую перестройку красно-синих хранились за океаном и требовали надлежащего оформления. И вот после того, как лига окончательно привела нормативно-правовую базу в соответствие с обновившимся главным спортивным законом страны, клуб наконец-то сумел абсолютно легально зарегистрировать контракты сразу шестерых новичков.

О том, что на Автозаводской этим летом высадится целый десант из-за океана, стало известно еще весной. Некоторых из возвращенцев в ЦСКА ждали достаточно давно. Однако на родину они вернулись единым скопом. Причем количества и позиционного разнообразия более чем хватает, чтобы относительно спокойно пережить расставания с Иваном Федотовым, Михаилом Григоренко, Андреем Светлаковым, Даренном Дицем, Антоном Слепышевым и Сергеем Плотниковым.

Михаил Григоренко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Шестерка новичков

На так и не пополнившего список элитных российских вратарей Ивана Просветова в команде Ильи Воробьева рассчитывают как на твердого первого номера. Однако оценить реальный уровень голкипера, укатившего в Америку в далеком 2016-м и игравшего с того времени исключительно на другом континенте, сейчас сложно. За четыре года в системе абсолютно безобразной «Аризоны» воспитанник красно-синих не смог застолбить себе даже место бэкапа на уровне НХЛ.

Ни к чему не привела и попытка проявить себя в куда более благополучном «Колорадо», которому с забитой платежкой пришлось экономить на последнем рубеже и делать ставку на неочевидных вратарей. При этом бросало то в жар, то в холод 25-летнего москвича и в АХЛ. Потому утверждать, что он точно сильнее здорово использовавшего свои шансы в КХЛ Дмитрия Гамзина, пока нельзя. Как и проводить сравнения с Федотовым, с которым его пока что роднят разве что хорошие для современного хоккея габариты.

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Куда меньше сомнений должно быть относительно защитников Дмитрия Саморукова и Никиты Охотюка. Первый несколько лет назад провел в ЦСКА классный «коронавирусный» сезон в аренде, находясь на контракте новичка с «Эдмонтоном». Только перенести эту уверенность на игру в системе «Ойлерз» у крупного разностороннего парня, который неплохо работает с шайбой, не получилось.

По-хорошему, возвращаться в КХЛ муж сестры Виталия Кравцова должен был прошлым летом одновременно со своим родственником, когда получил в Северной Америке лишь односторонний контракт с фарм-клубом «Питтсбурга». Ближе к Новому году экс-лидер молодежной сборной 1999 года рождения сумел заработать от «Пингвинов» двустороннее соглашение. Но в итоге сыграть в одной команде с Малкиным ему не довелось. По ходу сезона не раз проходила информация, что Саморуков и дальше будет стучаться в НХЛ. Но в конце концов он выбрал первый крупный контракт в своей карьере и твердое место в топ-4 родного клуба.

Переформатированный же за океаном в домоседа Охотюк, уезжавший восемь лет назад в юниорскую лигу Онтарио с достаточно серьезными атакующими задатками, точно добавит ЦСКА надежности сзади, мышц и здоровой агрессии в единоборствах. Сложно представить, что некогда один из самых перспективных защитников страны с его нынешним игровым стилем станет звездой КХЛ или вернется к давно позабытой роли потенциального качественного плеймейкера, но борта от его силовых будут трещать регулярно, а оборонительный потенциал вполне позволяет в будущем рассчитывать на статус скрытого MVP армейцев, которым еще недавно был швед Клас Дальбек.

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Возраст воспитанника «Трактора» позволяет ему спокойно вернуться в НХЛ через пару лет по окончании контракта с москвичами, когда ему стукнет 25 лет. Проблема лишь в том, что защитников его профиля в НХЛ предостаточно, и его потолком рискует стать третья пара. В России же игроков подобного плана и уровня не так много, как хотелось бы.

Наконец-то вернувшийся на родину Денис Гурьянов, права на которого Игорь Есмантович выменял у «Лады» пару лет назад, со своим броском должен стать прямой заменой Михаилу Григоренко в роли главного снайпера команды. Учитывая, что у парня из Тольятти никогда не было проблем со скоростью и объемом катания, он может стать даже более доминирующим игроком по сравнению с одним из столпов золотого ЦСКА.

Сколотить связку с Гурьяновым вполне может лучший бомбардир «Милуоки» Егор Афанасьев — вместе они успели поиграть в фарм-клубе «Нэшвилла». Габаритный силовой форвард, который успешно использует свои размеры на пути к воротам и убойный бросок, должен за три года сделать несколько шагов вперед перед тем, как предпринять еще одну попытку штурма НХЛ. Смущает только одно — в июне «Предаторз» обменяли права на вингера в перестроечный «Сан-Хосе», в верхние звенья которого через несколько лет будет пробиться гораздо сложнее, чем сейчас.

Огромные надежды красно-синие связывают с 24-летним Русланом Исхаковым, уставшим стучаться в основу ветеранского «Айлендерс». Тонкий техничный нападающий c прекрасным хоккейным интеллектом и великолепными руками, который в прошлом сезоне периодически взрывал интернет хайлайтами, потенциально может освежить центральную ось ЦСКА и заменить в ней куда более прямолинейного и рабочего Андрея Светлакова. Смущает лишь то, что в АХЛ его использовали большую часть времени на фланге.

Мастерства — много, опыта — недостаточно

На бумаге состав ЦСКА с потерей важных частей чемпионской команды Сергея Федорова вряд ли стал на голову слабее с позиции мастерства и таланта. А вот с точки зрения опыта и количества носителей чемпионского гена с уходом Григоренко, Слепышева, Плотникова, Светлакова и Дица просел достаточно серьезно.

Много вопросов связано с тем, сколько времени у североамериканского десанта уйдет на обратную адаптацию к российскому хоккею. Да и сложно представить, что при новом тренере, которому также потребуется время на строительство новой системы и пропаганду своих идей, новички моментально полноценно заменят тех, кто несколько лет определял лицо и результат легендарного клуба.

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Время на раскачку у новичков в регулярке точно будет — москвичи привыкли предпринимать радикальные шаги только по результатам плей-офф. В этом они не похожи на своих нетерпеливых питерских антагонистов, где отдача и очки нужны с первых матчей. С кого точно будет повышенный спрос на старте сезона, так это с Нестерова, Окулова, Карнаухова и других осколков золотого состава, переживших последствия неудачного чемпионата — именно от их работы как на льду, так и в раздевалке во многом будет зависеть то, как быстро Просветов, Охотюк, Исхаков, Афанасьев, Саморуков и Гурьянов впитают в себя выработанные клубом за долгие годы инстинкт убийцы и менталитет победителя.

ЦСКА в сезоне-2024/25. Версия «СЭ»
Звено 1
Дроздов — Каменев — Окулов
Охотюк — Нестеров
Просветов

Звено 2
Афанасьев — Соркин — Гурьянов
Классон — Саморуков
Гамзин

Звено 3
Мамин — Исхаков — Абрамов
Уильямс — Ярош

Звено 4
Долженков (Полтапов) — Карнаухов — Мингачев (Фатеев)
Провольнев (Макаров)

Денис Гурьянов
Дмитрий Саморуков
Иван Просветов
Никита Охотюк
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
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