Невероятный обмен в КХЛ. Участвовали три клуба и решили полугодовой конфликт

Жафяров едет в «Авангард», Гераськин — в «Магнитку», Кошелев — в «Ак Барс».

За два дня до закрытия трансферного окна взорвалась самая настоящая информационная бомба — агент Шуми Бабаев обратился в КХЛ с просьбой расторгнуть контракты его клиентов Дамира Жафярова и Никиты Евсеева с «Ак Барсом» из-за «спортивной дискриминации».

«Мне не оставили другого выбора, поэтому пришлось пойти на крайнюю меру. Жафярову и Евсееву просто не дают играть. Это последняя попытка восстановить справедливость. Со своей стороны долгое время пытался договориться, используя всевозможные способы, чтобы ребята смогли заниматься любимым делом. Другие клубы были готовы заплатить за них солидную компенсацию. Но тренерский штаб «Ак Барса» во главе с Зинэтулой Билялетдиновым относится к моим игрокам максимально предвзято и никуда их не отпускает», — заявил Бабаев в интервью «СЭ».

При этом агент отметил, что у него нет претензий к генеральному менеджеру казанцев Марату Валиуллину. И действительно, по нашей информации, Валиуллин последние два месяца предпринимал активные попытки обменять Жафярова, не устраивающего по стилю игры Билялетдинова, в другой клуб. И именно генменеджер «Ак Барса» впервые предложил тройной обмен с участием «Авангарда» и «Магнитки».

Игорь Гераськин. Фото ХК «Авангард»

Еще в начале декабря Дамир Жафяров мог отправиться в Омск, Семен Кошелев — в Казань, а Игорь Гераськин — в Магнитогорск, но в итоге от обмена отказался «Авангард», решивший дать еще один шанс Гераськину. Появился еще один возможный вариант обмена — уже напрямую Кошелева на Жафярова, но тут отказался сам Дамир, не захотевший переходить в «Магнитку».

И вот буквально за несколько часов до дедлайна ситуация разрешилась — по информации «СЭ», тройной обмен все-таки состоится. Как уточнил Михаил Зислис, при этом «Авангард» получит денежную компенсацию от «Магнитки» за Гераськина — летом омичи потратили более 60 миллионов рублей на выкуп игрока у «Северстали» и компенсировали ее сейчас.

На первый взгляд, этот обмен на руку всем. В первую очередь, конечно, Жафярову, который в этом сезоне толком и не играл, а в «Авангарде» займет место в топ-6 атаки. Но и для омичей обмен выгоден: Гераськину не удалось выйти на лидирующие позиции, уровень Жафярова на данный момент все-таки выше.

Гераськин возвращается к Андрею Разину, под руководством которого расцвел в «Северстали», а Кошелев идеально подходит под хоккей Билялетдинова. Вот только непонятно, что мешало сторонам прийти к согласию еще месяц назад.