В «Ак Барсе» издеваются над известным нападающим. Его включили в состав, но всю игру он просидел в запасе

Что ждет Дамира Жафярова в Казани?

Нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров в день матча против «Авангарда» не появился на раскатке в группе играющих хоккеистов, но вечером все-таки попал в состав. Он был тринадцатым нападающим и просидел на скамейке все 64 минуты игры, ни разу не выйдя на лед.

Если бы речь шла о лимитчике, о хоккеисте, который только-только вернулся после травмы, или о новичке клуба, то мы бы и не удивились. Но речь о форварде, чья зарплата составляет 60 миллионов рублей в год, который здоров и в полном порядке. А в прошлом сезоне на счету Дамира 53 очка в 75 матчах. И он не играет?

Можно сказать, что это явная ошибка менеджеров «Ак Барса», и они не знают, как ее исправить. Наш постоянный эксперт Леонид Вайсфельд уже не раз описывал, что должны сделать в клубе. Надо подойти к главному тренеру, поинтересоваться, почему хоккеист не играет, и действовать после ответа тренера. Если Жафяров не нужен — обменять его, расторгнуть контракт или предпринять еще какие-нибудь действия, чтобы огромная зарплата не висела мертвым грузом. Тренер может сказать, что заинтересован в хоккеисте, но тогда он должен его выпускать на лед.

Дамир Жафяров. Фото ХК «Ак Барс»

Так должны работать во всех клубах, но в «Ак Барсе» все немного не так. Там главный тренер назначен с одобрения главы республики и не позволит с ним разговаривать жестко. Вроде бы и без ответа видно, что Дамир ему совершенно не нужен. Тут достаточно взглянуть на статистику. Казанский клуб провел 14 матчей, пять из которых (включая последний) хоккеист пропустил. До этого он просто не попадал в заявку.

В тех девяти играх, когда тренер все-таки включал игрока в состав, Жафяров только один раз провел на площадке больше 15 минут. Это было 14 сентября, команда проиграла «Салавату Юлаеву», а хоккеист не отметился результативными действиями. Еще в четырех встречах форвард провел на площадке менее 10 минут, даже в игре против «Куньлуня», когда ему удалось забить.

Еще раз. Если бы Жафяров пришел из ВХЛ, то это было бы нормальной ситуацией. Но Дамиру скоро 30, за его плечами 598 игр в КХЛ и 312 очков, львиная доля которых набрана в последние годы. О чем же разговаривать? Но Билялетдинов ничего не говорит по Дамиру. И руки связаны.

Да и обменять его не так-то просто. Во-первых, без согласия Дамира это невозможно. Во-вторых, немногие в лиге захотят принять игрока с такой зарплатой. И не потому, что сомневаются в игроке, просто сейчас немногие могут позволить себе отдавать 60, а те, кто может, уже укрепили состав. В-третьих, страшно отдавать такого результативного хоккеиста. Сейчас все здоровы, полны сил, но на дворе октябрь, мало ли что может произойти.

Фото ХК «Ак Барс»

Но каково Дамиру отдыхать, когда все играют? Зная его, скажу, что он не готов терпеть все что угодно, даже за большую зарплату. Деньги — это отлично, но Жафяров любит играть в хоккей, быть полезным, побеждать.

Беда в том, что в «Ак Барсе» слишком поздно определились с главным тренером, а Билялетдинов особо не участвовал в селекционной работе, предпочтя размышлять, нужен ли ему еще один год в КХЛ. Не устоял перед огромными деньгами и уговорами первых лиц республики. Лет пять назад появление Дамира было бы исключено. В том смысле, что если бы Жафяров был не нужен тренеру, то с ним бы и не вели переговоров.

А он явно не игрок Билялетдинова. Посмотрите на игру команды, на состав и задайте себе вопрос — куда ставить Дамира? Вместо кого? С каким центром? В той единственной полноценной игре, когда он был на площадке 16 минут, он выходил с Сафоновым и Петровым. Его пробовали с Галиевым и Семеновым, даже с Сафоновым и Радуловым. И везде он не нравился Билялетдинову. У тренера нет такой позиции «бомбардир, который реализовывает моменты». Хоть по стилю «Ак Барс» и похож на московское «Динамо», в Казани не держат игроков типа Гусева.

Что же делать? Как бы ни было страшно менеджерам клуба, но надо заходить в тренерскую и решать вопрос. Губить игрока и транжирить бюджет нельзя. Но это легко сказать, а сделать гораздо трудней. Не исключено, что Билялетдинов и не станет разговаривать. Не менеджеры назначили его в клуб.