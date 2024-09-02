Интервью нападающего магнитогорского «Металлурга» Даниила Вовченко — о полученной травме после хита защитника «Нефтехимика».

Нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко получил травму в матче Мемориала Ромазана против «Нефтехимика». При входе в зону форварда жестко встретил защитник нижнекамцев Роман Абросимов. Главный тренер Андрей Разин отреагировал на момент категорично и увел команду в раздевалку, не дав доиграть матч. Вовченко увезли в больницу, а уже через три дня выписали. На открытой тренировке перед сезоном-2024/25 корреспондент «СЭ» пообщался с Даниилом о силовом приеме, возвращении на лед и новом контракте с клубом.

— Приятно видеть вас в хорошем настроении вместе с командой. Как самочувствие?

— Все нормально. Еще неделька — и можно выходить на лед.

— Уже через неделю?!

— После травмы прошло пять дней. Надо выждать две недели, и никаких проблем не будет.

— Давайте вспомним силовой прием Абросимова в матче с «Нефтехимиком». Как все выглядело вашими глазами?

— Когда мне прилетело, я был уже без сознания, ничего не помню. Проснулся в больнице. Посмотрел момент на видео, но как все было на льду, я не помню.

— Могли ли вы избежать столкновения — например, увернуться или сыграть по-другому?

— Судя по картинке, мог. Но в тот момент я не заметил защитника. Так случилось.

— Какие были ощущения, когда проснулись в больнице? Получали ранее похожие травмы?

— Нет, такую травму получил первый раз. Проснулся в больнице, находился в легком шоке. Состояние было такое, что хотелось выйти на лед и доиграть матч.

— Вас выписали уже на третий день?

— Да. Два дня я провел в больнице и поехал домой.

— Рады, что не задержались в больнице?

— Конечно. У нас много травмированных игроков перед сезоном. Всегда хочется помочь команде играть в хоккей. Травмы — это очень неприятно. Рад, что все обошлось.

— Абросимов связался с вами?

— Да. Он написал мне, извинился. Никаких проблем и претензий нет, все нормально.

— Зла на него не держите?

— Я думаю, он точно не хотел меня выключить. Это игровой момент. Грязи в моменте не было. Он так попал, что пришлось закончить игру. Андрей Владимирович увел команду, чтобы избежать драк и потасовок. Перед стартом сезона надо всем быть в хорошей форме и избежать травм.

— Какие были мысли, когда, проснувшись наутро, узнали, что Андрей Разин увел команду?

— Я этому особо не удивился. Мне, честно, было не до этого. Хотелось побыстрее выйти из больницы и не думать об этой игре.

Даниил Вовченко. Фото ХК «Металлург»

— Команда навестила вас в больнице. Приятно?

— Конечно. Приехали главный тренер, игроки. Это тоже важно для меня. Спасибо им большое за поддержку. Скоро уже присоединюсь к команде, буду помогать на льду.

— С кем остались ваши мопсы, пока вы лежали в больнице?

— Собаки пока в Череповце, они живут там.

— Какие ожидания от предстоящего сезона? Насколько будет сложно «Металлургу» повторить успех?

— Удержаться на вершине в два раза тяжелее. Мы хорошо поработали на предсезонке. Все готовы к сезону, все ждут первого матча. Думаю, все будет хорошо.

— Нынешняя предсезонка Разина отличается от предыдущих?

— Сроки сборов сократились. Нагрузки были не такие большие. Все хоккеисты готовились самостоятельно до сборов. Предсезонка отличалась только тем, что сборы шли не так долго, но по содержанию все то же самое.

— В межсезонье вы продлили контракт с «Металлургом». Это было сложное решение?

— Проблем никаких не возникло. Мы сразу договорились. Меня устроили условия, клуб — тоже. Приятно работать в такой организации.

— После чемпионства не замечаете у некоторых партнеров звездной болезни?

— Все пацаны остались такими же простыми. Никакой короны нет. Все понимают, что на одном Кубке Гагарина останавливаться нельзя. Надо расти дальше и выигрывать как можно больше трофеев.