Большое интервью звезды «Северстали» Данила Аймурзина.

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин стал одним из главных открытий минувшего сезона в КХЛ. После обмена из «Салавата Юлаева» молодой игрок стал лидером череповчан и вошел в топ-25 лучших бомбардиров регулярного чемпионата. В интервью «СЭ» Аймурзин рассказал о своих жизненных приоритетах, увлечениях, отношении к деньгам и многом другом.

Работа с Козыревым

— Как ты оценишь сезон?

— Я просто хотел провести полностью сезон в КХЛ, и получилось, что у нас собрался хороший коллектив, у меня были отличные партнеры. Я думаю, благодаря им так все и получилось. Было доверие со стороны тренерского штаба, руководства. Поэтому можно сказать, что сезон хороший, но я не раз говорил, что я максималист и всегда есть куда расти. Мы могли забивать и набирать намного больше.

— До обмена из «Салавата» Андрей Козырев выходил на тебя? Не секрет, что в обмен на Александра Самонова он хотел получить именно тебя.

— Нет, не выходил. Я вообще не знал об этом. Узнали уже за неделю до трансфера. Я удивился. Мы с ним работали в молодежной сборной, на Кубке Черного моря, когда три команды сборной России собирались и играли между собой. Я с ним тренировался две недели. Не думал, что он знал меня так хорошо, но, наверное, увидел что-то, чего не видели другие. Я очень благодарен, что так получилось.

— В чем секрет тренера Козырева?

— Не знаю на самом деле в чем секрет. Он очень классный как человек, как тренер. Много внимания микродеталям на льду уделяет. В основном, наверное, видит чуть больше, чем остальные, с точки зрения оценки потенциала игрока, на что сам игрок способен. Думаю, в этом и есть его секрет.

— Он бывает жестким?

— Конечно, не без этого. Он может и поругать, и подсказать. Это идеальный баланс, который должен соблюдать тренер. Быть одновременно хорошим другом, товарищем и тем, кто может отругать и не дать расслабиться в нужный момент.

— За привоз сильно влетает?

— Все зависит от ситуации. Он сам почувствует, когда надо поругать, а когда надо подсказать.

— В какой момент ты понял, что тебе доверяют в «Северстали»?

— Я до сих пор так не думаю. Хорошая молодая школа у Череповца. Всегда есть игроки, которых можно купить. Железного места в составе ни у кого нет, расслабляться нельзя ни в коем случае.

— Не было ли у тебя обиды на «Салават Юлаев», что тебя обменяли?

— Нет. Благодарен руководству «Салавата Юлаева», что они поставили меня в известность, поговорили со мной. Я понимал, что это шанс показать себя.

— У тебя были сомнения перед обменом?

— Особо не думал об этом. Руководство клуба само решает, что и как делать с игроком. Мне просто хотелось провести сезон КХЛ. Что было бы, если я бы остался, мы не узнаем.

— Как тебе давался переезд в Череповец в бытовом плане?

— В первое время очень тяжело было с точки зрения понимания, что и как. Я переезжал в Нефтекамск. Это не так далеко, три часа на машине. Все понимаешь, все ясно. А когда приехал в Череповец, не знал, что у меня в контракте не прописана квартира. И я должен был за пару суток найти себе жилье. Первое время жил с Тимофеем Давыдовым, ему спасибо огромное. Потом нашел себе квартиру и теперь уже знаю, как переезжать и что надо делать.

— Готовишь сам себе?

— На самом деле я очень редко готовлю. В основном готовка идет зимой, когда на улице холодно и не хочется никуда идти. Учил меня Саша Ремов, с которым играли вместе. Если бы не он, наверное, ел бы сейчас банально пельмени с яичницей. А так и пасту, и курицу могу приготовить.

— Какое у тебя коронное блюдо?

— Болоньезе.

— Есть чем занять себя в Череповце?

— Развлечений мало, но это, наверное, больше плюс, чем минус. Есть где поесть, поспать, отдохнуть и, конечно, поиграть в хоккей. Да и город классный, люди добрые очень.

Фото ХК «Северсталь»

Куда едем? В Казань?

— Как реагировал на слухи о том, что тебя могут обменять в «Ак Барс»?

— Удивился, потому что мне попадаются такие новости крайне редко. А мама сидит во «ВКонтакте» и увидела этот слух. Она у меня спрашивает: «Куда мы сегодня едем? В Казань?» Пока мы в Череповце. Поэтому я на это не обращаю особого внимания, так как много вбросов и ненужной информации. Думаю, перед тем как обменять, поставят в известность любого игрока.

— Твоим родным тяжело было бы принять твой переход в «Ак Барс»?

— Не знаю, как бы они отреагировали. Им главное, чтобы я просто играл, а где, думаю, для них особого значения не будет иметь. В семье всю жизнь болели за «Салават», но хоккейная жизнь такова, что ты можешь оказаться в любом клубе.

— Какой момент этого сезона тебе запомнился?

— Наверное, мой первый гол, который забил за «Северсталь». Это было дома. Классная атмосфера, болельщиков почувствовал сразу. Еще запомнился рекордный гол Пилипенко, потому что он долго не мог забить. Мы больше на него старались играть.

— Как вы нашли взаимопонимание с Кириллом? Ведь сначала с вами играл Вовченко, потом Ильин.

— Летом мы неделю вкатывались. Потом появились звенья, и мы втроем оказались. Я, Пилипенко и Вовченко всю предсезонку вместе прошли. Потом пошли травмы. Было тяжеловато, но в системе Андрея Леонидовича каждый игрок может играть с любым. Да, у нас хороший коннект получился втроем. Потом Вовченко заменил Ильин, и тоже сразу поняли друг друга.

— До «Северстали» был ли партнер в твоей карьере, с которым у тебя было такое взаимопонимание?

— Наверное, в «Толпаре». Мы весь сезон играли с Андреем Кузнецовым. Мой первый сезон хорошо играли. В «Торосе» с Сашей Пашиным играли, с Саней Ремовым. Мы много времени провели вместе.

— Что тебя сблизило с Кириллом Пилипенко?

— Изначально мы с ним вообще не общались. Я, когда пришел, мало с кем общался. Знал Никиту Гуслистова, Тимофея Давыдова. Мы с Давыдовым с детства друг против друга играли. Он всю жизнь в Омске, считай это первый его переезд. С Гуслистовым в сборной пересекались. Потом, когда стали вместе в звене играть, сблизились с Пилипенко.

— Ты говоришь, что мало общался первое время. Тебе нужно время, чтобы открыться человеку?

— Я сам по себе не особо общительный человек. Больше промолчу, чем буду рассказывать что-то.

— Насколько для тебя важный стимул, что твоя хорошая игра окупится финансово?

— Вообще об этом не думаю. Мне просто хочется играть и кайфовать от хоккея. Просто радоваться, что могу играть в КХЛ.

— Какая у тебя самая крупная покупка?

— Мне, кстати, видео понравилось, когда человек рассказывает про деньги. Он говорит: «Я сейчас могу позволить себе пачку Pringles, которые не мог позволить себе в детстве. Две пачки Pringles легко могу». Вот это про меня.

— Есть какая-то крупная покупка, о которой ты мечтал с детства?

— Наверное, пока рано об этом говорить. У меня почти все деньги идут родителям. Главное, чтобы у них все было хорошо.

— У тебя машина есть?

— У меня и прав нет.

— Нет такого желания?

— Пока что нет. Некогда с правами. Я как-то учился два года назад. Мне осталось одно занятие, и я мог ехать на экзамен, но пришлось отправляться на сборы. Если ты долгое время не ходишь, то у тебя все сгорает. Надо все заново проходить. Не получилось — значит, чуть отложим. Постараюсь в этом году сдать. Может, до отъезда получится.

Фото ХК «Северсталь»

Любой игрок мечтает об НХЛ

— Хорошо помнишь последнее чемпионство «Салавата» в 2011-м?

— Да. Я вообще тогда был маленьким. Начинал влюбляться в хоккей все больше и больше. Хорошо запомнил это время. Мы с папой по телевизору смотрели все матчи.

— Кто был любимым игроком?

— Наверное, не было таких, потому что у меня в основном крайне редко бывают любимые игроки. Только если Патрик Кейн.

— Ты следишь за карьерой Кейна в «Детройте»?

— Да. По новой информации, его хотят обратно в «Чикаго». Вообще очень хороший игрок, но начинаешь понимать, что ему все тяжелее и тяжелее даются сезоны, очки. Я буду рад, если он будет играть еще долго. Вдруг когда-нибудь мы окажемся в одной команде.

— Сам когда-то думал про карьеру в НХЛ?

— Любой игрок мечтает поехать в НХЛ. Это ни для кого не секрет. Я бы хотел там поиграть, почувствовать атмосферу. В какой именно команде? Там уже, думаю, без разницы будет. Главное — просто попасть, а дальше — как пойдет.

— Были ли у тебя какие-то контакты с НХЛ?

— Нет, потому что я особо не отвечаю с незнакомых номеров. Вообще не беру трубку. А так у меня нет такой информации.

— Какая команда в НХЛ тебе нравится?

— Мне всегда нравился «Чикаго». Всегда за ними слежу. Классный клуб. В детстве всегда болел за «Чикаго».

— Отличие НХЛ от КХЛ в том, что там шансы команд равны. В КХЛ когда-нибудь будет так, что «Северсталь» станет претендовать на Кубок Гагарина?

— С каждым годом лига выравнивается. Уже нет проходных команд, которые не борются за плей-офф. Любой клуб может выиграть кубок. Это показал нынешний плей-офф.

Никогда не думал, что в плей-офф попадут три клуба с «Востока» и только один с «Запада». Все думали, что «Запад» сильнее.

— Тебя удивила развязка в финале?

— Да. Я очень рад за Даню Вовченко, потому что мы с ним хорошо сдружились, за Александра Петунина.

— Тебя удивил Набоков?

— Не скажу, что удивил. Он и в молодежке хорошо играл. Я знал, что он хороший вратарь. Если вратарь ловит кураж, то его тяжело остановить. Для меня не стало это сюрпризом, потому что я видел, как он играет.

— Три лучших молодых игрока КХЛ прямо сейчас.

— Данила Юров, Илья Иванцов. Хорошо в плей-офф сыграл Канцеров. Ну и Набоков, само собой. У нас вообще вся лига молодая. В каждом амплуа есть свои лидеры.

— Против каких команд тебе приятнее играть? Которые играют в атакующий и комбинационный хоккей или которые играют от обороны?

— Со всеми командами тяжело играть, тяжело взламывать оборону. Если соперник играет в открытый хоккей, то и ты можешь позволить себе больше креатива. Классно, когда есть разные команды и тебе надо научиться играть со всеми. Например, «Торпедо» заставляет соперника играть быстро, «Локомотив» — медленно.

— Бросается в глаза, что у «Северстали» мало силовых приемов. Это установка тренера, чтобы избежать удалений?

— Нет, это не с удалениями связано, просто игра клюшкой более эффективна. Ты можешь ударить человека, но ты позволишь ему отдать пас. Мы перекрываем большую часть передач.

— Как тебе в голову пришла идея завести телеграм-канал?

— Я вообще не знаю, как это получилось. Изначально хотел заниматься стримами по Counter-Strike. Мне надо было как-то собрать аудиторию вместе и один пост выложить. У нас парни из «Салавата» начали заводить телеграм-каналы: Даня Алалыкин, Серега Варлов. Я всегда говорил, что не буду давать много контента. Выкладывать буду тогда, когда будет время и настроение. Поэтому у меня в канале не так много публикаций. Выходит тогда, когда хочу.

Фото ХК «Северсталь»

В киберспорте был бы более агрессивным

— Если бы не хоккей, чем бы ты занимался?

— Наверное, футбол. Я вообще шел на футбол в шесть лет. И там брали с семи. И потом папе пришло предложение, что можно на хоккей отдать, его друг тоже отдал своего сына. Наверное, в футбол бы играл или, может быть, диджеем бы стал. Классно, когда ты можешь раскачать толпу.

— Тебе клубная музыка нравится?

— Нравится музыка, которую можно петь и ее знают многие. Мне не нравится музыка техно без слов. Мне нравится музыка со словами и которая может донести что-то до человека.

— Как ты отвлекаешься от хоккея?

— Наверное, компьютерные игры. Не скажу, что в сезоне часто играл. Это скорее мой детокс. Можно в тишине посидеть, отдохнуть, прогуляться.

— Ты смотришь соревнования по киберспорту?

— Да, до сих пор смотрю.

— Говорят, киберспорт, возможно, даже включат в программу Олимпиады.

— Будет интересно посмотреть на лучших игроков в мире. Думаю, если он будет на Олимпиаде, то будут одни и те же команды. Потому что в киберспорте собирают игроков, которые говорят на одном языке и смогут коммуницировать между собой.

— Как думаешь, ты в киберспорте смог бы добиться успеха?

— Не знаю. Тяжело очень долго сидеть за компьютером. Люди по 10-12 часов сидят, восемь спят. Наверное, это тяжело. Если бы получалось, то, наверное, смог. Если нет, то нашел бы что-нибудь другое.

— В хоккее и киберспорте есть что-то общее? Быстрота принятия решений, например.

— В киберспорте можно сказать, что я был бы снайпером. Когда каждый выстрел должен быть точным. Я был бы более агрессивным в игре, нежели в хоккее. Это своего рода схоже. Когда в пятерке играешь, каждая граната, как в хоккее каждая передача, важна. За счет этого можно и коммуникацию наладить с другими игроками. Вообще бывает интересно ради удовольствия поиграть друг с другом.

Фото ХК «Северсталь»

— Такое увлечение может стать проблемой?

— Я не настолько люблю видеоигры, чтобы очень много времени им уделять. Просто бывает прикольно. Особенно когда есть друзья, с кем поиграть. Мы даже могли сходить поиграть в компьютерный клуб вместе, отвлечься от хоккея. Но наша задача это не киберспорт. Это чисто ради удовольствия. Думаю, такие проблемы в России мало у кого могут быть.

— Есть ли у тебя девушка?

— Сейчас нет у меня девушки, я один. Я сам по себе скромный человек. Мне сложно к кому-то подойти и познакомиться на улице. Когда надо, само придет.

— Какими качествами должна обладать девушка, чтобы она тебе понравилась?

— Мне без разницы, чем она будет заниматься. Главное, чтобы у нее было свое дело, хобби. Моя задача — просто помогать и поддерживать.

— Как ты относишься к ранним бракам?

— Если человек уверен в своем партнере, то почему нет? У меня много друзей по году, у них уже дети есть. Я очень рад за них. Кто-то рано взрослеет, кто-то чуть позже. Если я еще в компьютерные игрушки играю, кому-то это уже может быть неинтересно. Меня самого мама родила в 21, поэтому как-то спокойно к этому отношусь.

— Кто на тебя оказал наибольшее влияние из родителей?

— Наверное, мама, потому что она мне очень много времени уделяла. Родители, понятное дело, и дедушка. Потому что они первые после хороших игр говорили, что ты сыграл хорошо, но не стоит задирать нос, и когда ты сыграл плохо, они подбадривали. Я вообще очень им благодарен по сей день. Очень их люблю и ценю то, что они делали для меня.

— Есть ли качества, которые тебе не нравятся в самом себе?

— Наверное, вредный сам по себе немного. Душнила.

— Что тебя раздражает в других людях в первую очередь?

— Стараюсь не видеть плохого в других людях. Наверное, мне не нравятся выпендрежники. Но даже с ними можно спокойно общаться, если принять это.

— Какие главные приоритеты у тебя в жизни?

— Наверное, семья. Меня мама так воспитала, что главное — семья. Ну и, конечно, в хоккей хотелось бы поиграть больше. Чтобы он мне приносил удовольствие.