«Авангард» творит необъяснимые вещи. Теперь купил за 45 миллионов игрока из запаса «Магнитки»

Данил Башкиров стал очередным новичком омского клуба.

«Авангард» в ноябре выглядит как ненасытный шопоголик, дождавшийся «черной пятницы». Вот только закупаются омичи явно не по сниженным ценам — скорее наоборот, сильно переплачивают. Чего стоит только выкуп за 40 миллионов рублей у «Куньлуня» нападающего Наиля Якупова, который еще в конце лета был свободным агентом. Сегодня же омичи выменяли из «Металлурга» форварда Данила Башкирова — по информации «СЭ», сумма денежной компенсации составила 45 миллионов рублей.

«Магнитка» сама выкупала Башкирова у «Салавата Юлаева», причем совершила эту сделку в начале мая 2024-го. Тогдашний спортивный директор магнитогорцев Сергей Гомоляко сделал оффершит Башкирову, предложив ему трехлетний контракт со средней зарплатой в 32 миллиона рублей в год (30 — в сезоне-2024/25, 33 — в двух последующих). Хоккеист принял это предложение, а в «Салавате» не стали его повторять, посчитав не соответствующим уровню Башкирова. Уфимцы были готовы дать двухлетний контракт с зарплатой в 15 и 17 миллионов рублей в год. Как показал нынешний сезон, это более чем адекватная оценка уровня игрока.

В начале сезона у «Металлурга» было много травмированных нападающих — пропустили первые матчи Юров и Вовченко, еще дольше отсутствовали Зернов и Канцеров. Шансом заявить о себе в отсутствие чемпионов воспользовались некоторые молодые игроки — в частности, форвард 2005 года рождения Андрей Козлов. Башкиров же не всегда попадал в состав, даже наполовину собранный из игроков фарм-клуба.

Нападающий «Металлурга» Данил Башкиров забивает гол в ворота «Сибири» (3:1). Фото ХК «Металлург»

Данил — безусловно, талантливый нападающий, и Виктор Козлов доверял ему в Уфе. В прошлом сезоне его игровое время составило более 15 минут за матч — больше было только у четырех явных лидеров атаки «Салавата Юлаева» Ливо, Хмелевского, Дроздова и Шарова. Так стоило ли гнаться за деньгами в Магнитогорск?

То, что выкуп Башкирова за большие деньги, — провальная сделка, стало ясно почти всем, в том числе новому спортивному директору «Магнитки» Евгению Бирюкову. Поэтому вряд ли у него возникли хоть какие-то сомнения, когда «Авангард» проявил заинтересованность в Башкирове. Любой ценой молодого игрока точно отдавать бы не стали, а вот полностью отбить весенние затраты — отличный вариант. Тем более учитывая то, что «Металлург» ищет варианты усиления состава до дедлайна.

Логику «Авангарда» понять сложно, но только если не представить сундук, доверху наполненный золотыми монетами. Сейчас омский клуб располагает очень большим бюджетом и может позволить себе тратить деньги на выкуп хоккеистов из других клубов: платежную ведомость выше 900 миллионов рублей все равно не заполнишь. А вот если Башкиров заиграет, то такие траты оправдают себя. Другого выхода, кроме как использовать все варианты на рынке, у руководства омичей сейчас нет — надо спасать сезон. Вот только вряд ли в этом может помочь хоккеист, который сидел в запасе другого клуба даже без особой конкуренции.