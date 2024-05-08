Интервью Данилы Юрова.

Нападающий «Магнитки» Данила Юров всегда считался большим талантом, но до нынешнего сезона не мог полноценно закрепиться в основном составе. После прихода на пост главного тренера Юров стал одним из важнейших игроков «Металлурга» и выиграл вместе с командой Кубок Гагарина. В интервью «СЭ» 20-летний форвард рассказал об интересе со стороны «Миннесоты» и доверии Разина.

Поеду в НХЛ, когда буду уверен

— Ты хотел уехать в НХЛ?

— Я как-то сразу выбрал вариант оставаться. На тот момент провел только половину хорошего сезона. Понимал, что этого мало для успешной игры за океаном. В принципе недолго размышлял, потому что даже Никита Гребенкин все равно два сезона сыграл в КХЛ. Я думаю, что надо минимум два года на хорошем уровне провести здесь, а потом ехать туда и уже там доказывать.

— Выигрыш кубка мог как-то на твое решение повлиять?

— Кубок — это приятно, но все равно надо еще больше добавлять стабильности и еще больше научиться каким-то деталям. Игре в защите, прокачать свой бросок. И когда уже буду уверен внутри себя, что я готов ехать в НХЛ, тогда и поеду.

— Насколько часто тебе звонили скауты?

— Наверное, они спокойно относились, нечасто спрашивали, какое у меня решение. Периодически задавали такие вопросы. В последние дни мы уже с ними переговорили, они приняли мою позицию, сказали, что понимают и знают, что КХЛ хорошая и сильная лига, и пожелали мне только удачи, защитить титул и добавить в своей игре.

— Робин Пресс — один из героев плей-офф.

— Робин очень хорош в коммуникации с командой, на русском языке может поговорить. Ему, когда что-то объясняют или в перерыве тренерский штаб доносит до нас информацию, не требуется переводчик. Он все сам понимает. Простой парень, с юмором у него все в порядке, постоянно с улыбкой ходит. Ну а как он бросает: я таких людей еще не видел, чтобы настолько рассчитывали силу броска и точность. Так удобно эту шайбу подставлять, что одно удовольствие на пятаке играть. Я уверен, что, если я буду там стоять, она в меня никогда не прилетит, и со спокойной душой закрываю вратаря.

Фото ХК «Металлург»

— Понятно, что «Миннесота» — это вопрос будущего. Переписываешься с Капризовым, Хуснутдиновым? Пишут ли тебе из клуба?

— Ну вот с Маратом в апреле пару раз списывались, он сказал, что Кирилл ему там здорово помог с бытом. Ну и в принципе с тренерским штабом по развитию общаемся. Когда я ездил туда летом, они сказали, что ждут меня и что хотели бы меня видеть как можно скорее. Но я им ответил, что не хочу приезжать и прозябать в низах каких-то, хочу приехать готовым игроком. И пример Кирилла для меня — самый наглядный и важный, чтобы понимать, каким туда надо приехать.

— А ты следишь за составом? Кого ты можешь подвинуть, с кем потенциально играть в звене?

— Лиам Огрен дебютировал в концовке регулярного чемпионата, еще пара молодых парней сыграла. С защитником Фейбером мы в лагере в одном номере жили, я его поздравлял с какими-то достижениями, он меня поздравил с победой в Кубке. К моменту, когда я приеду, может, у них там все уже перевернется с ног на голову. Так что особо не слежу.

— Ты следишь за другими переходами? Удивил ли кто-то?

— Таких переходов сенсационных не было, в середине апреля все сенсации уже объявили, какие могли быть. Наверное, удивил уход Артема Сергеева из СКА, защитник достаточно опытный, с хорошим арсеналом своих плюсов, на пятаке он очень хорош, и я, честно, не понимаю, почему он ушел. Хотя поначалу он вроде бы лидером был по игровому времени.

— Для тебя сезон складывался по-разному, в какой-то момент тебя перевели в центр. Насколько быстро адаптировался в центре? Сейчас ощущаешь себя больше как центральный или хочется сыграть на фланге?

— Наверное, больше мешало то, что не так часто в центре играл, то с краю, то в центре, приходилось перестраиваться через игру. Это немного не давало мне привыкнуть к позиции центра. А так, когда наша тройка устаканилась, стало легко. Пацаны понимали, что я могу, я стал понимать, что они могут. Подстраховывал их, а они — меня. У нас было хорошее взаимопонимание, надеюсь, в следующем году мы еще результативнее сыграем.

Фото ХК «Металлург»

Самое сложное — серия с «Амуром»

— За счет чего получилось обыграть «Локомотив» в четырех матчах?

— Наверное, первая причина, что мы выиграли оба пятака. Они нам с пятака забили один гол всего, по-моему, в четвертой игре. Тренерский штаб сразу сказал, что если мы выиграем вот эти два компонента игры, то можно будет спокойно рассчитывать на победу в матче. И мы играли так, чтобы выполнить задания от тренерского штаба. Скажу честно, немного непривычно было играть в такой хоккей, в какой мы сыграли с «Локомотивом», немного закрытый. Было тяжело с нашего стиля перестроиться на тот стиль, который принес нам победу.

— В плей-офф «Магнитка» показала, что может перестраиваться под соперника. Как вы научились так грамотно играть по заданию, рационально использовать слабые стороны соперника?

— У нас каждый умеет в защите играть, тем более защитников с детства обучают, что на пятаке не должна муха пролетать. Думаю, что все наши защитники умеют играть строго, просто Андрей Владимирович Разин в регулярке развязывал всем руки. Он сразу сказал, что в регулярке будем играть по одному стилю, а ближе к плей-офф будем перестраивать нашу игру. Он постоянно это твердил на протяжении сезона, и даже в сезоне были такие матчи, где мы закрывались и выигрывали.

Здесь просто было большее количество таких игр, чем в регулярке, и все начали говорить, что мы гибкая команда, но мы в регулярке пытались так играть. У нас хорошо получалось, и у нас этот навык был. Для меня не было каким-то открытием, что мы можем так играть строго.

— Какой был самый сложный момент в плей-офф?

— В серии с «Амуром». Эти перелеты, которые нас вымотали. Я не представляю, как «Амур» весь сезон держался в таком графике. Мы за эту серию очень прилично «наелись». Приходилось тренироваться между играми, на льду катались каждый день. Эта серия была очень тяжелой лично для меня и, думаю, всей команде далась тяжело.

— Почему все боятся лететь на Дальний Восток? «Авангард» в последнем матче с вами не особо хотел выигрывать и лететь туда.

— Дело в перелетах, это все-таки не очень приятно, когда ты вылетаешь из Хабаровска после игры уставший и 7-8 часов проводишь в самолете.

Фото ХК «Металлург»

— Чем ты можешь объяснить такой прорыв Ильи Набокова?

— Наверное, за прошлое лето он сделал хорошую работу в плане психологии. Все-таки у него не самые удачные плей-офф были в МХЛ. Он хорошо справился с этим давлением. По году он считался у нас всегда талантливым и хорошим вратарем. Просто нужно было пройти через трудности, чтобы случилось такое.

— А тебе самому пришлось проделать эту психологическую работу? С прошлым тренером ты играл очень мало.

— Я летом понял, что если не в этом сезоне, то когда еще, время уходит. Понимал, что надо перенастроить голову, что я могу, я умею играть на хорошем уровне. Просто надо было обнулиться, начать карьеру с чистого листа. И я это сделал. Настроился, подготовился хорошо физически — и выходил, играл. Тренер мне доверял, я старался ему за это доверие отплачивать голами и набранными очками. Приносил команде победу, не только голами, но и правильными действиями. Обнулился и начал делать то, что я умею.

— Видели, что ты поблагодарил Киприянова — тренера по физподготовке. Не каждый хоккеист будет отмечать именно тренера по ОФП. Насколько его вклад в твой прогресс велик?

— Его вклад в мой прогресс весомый, он стоит на одном уровне с моими родителями. Когда я зашел в команду, он начал со мной заниматься, четыре года мы с ним занимались. Думаю, что он тоже переживал, когда я немного играл. То, сколько он времени уделял мне за эти сезоны, — бесценно.

— Андрей Разин в интервью говорил, что следующий сезон для тебя будет сложным, тебя будут оценивать очень высоко. Ты сам понимаешь, что следующий чемпионат не будет для тебя легче? Будешь как-то менять подготовку?

— Пока не думаю об этом, хочу осознать, что мы выиграли Кубок. Это осознание пока до меня не дошло. Немного отдыхаю от хоккея, хочу две — две с половиной недели отдохнуть от хоккея. Потом уже буду заново переосмысливать все вещи, которые случились. Подготовку изменю, будут некоторые нюансы, из-за которых придется изменить. Глобально ничего не поменяется, только пара вещей. Оставлю все то же самое. Сейчас из-за поздних сборов подготовка будет чуть больше длиться. Надо рассчитать силы, чтобы к сборам прийти свежим, а не выжатым.

Фото ХК «Металлург»

— Как сами хоккеисты отнеслись к тому, что сборы будут начинаться позднее?

— Все равно это приятно, что нас не с середины июля собирают, а с августа, за месяц до чемпионата. Все-таки сейчас в КХЛ уже все профессионалы, все понимают, что просто так ты не сможешь играть, тем более такой ритм игр сейчас. Здорово, что все ставится на профессиональную подготовку каждого спортсмена. Тем более есть все возможности, даже у нас в Магнитогорске есть открытая площадка с гантелями, куда можно просто прийти бесплатно и заниматься. Это однозначно плюс для нашей лиги. Не будет этих трехнедельных сборов, где здоровье люди оставляли еще до чемпионата. Большой шаг в прогрессе лиги.

— Какие планы у тебя на кубок?

— Повезу кубок в Челябинск, в хоккейную школу Макарова, где я начинал. По датам еще согласовывают, но в Челябинске я буду с кубком.

— Кажется, что Егор Яковлев с кубком в первые дни вообще не расставался.