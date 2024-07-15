«В плей-офф нельзя показывать, когда больно». Лидер «Магнитки» выиграл кубок с порванными связками

Сегодня, 18:00
Нападающий «Магнитки» Денис Зернов стал одним из главных героев минувшего плей-офф, забросив 12 шайб в 23 матчах. При этом хоккеист выходил на лед с серьезной травмой — сразу после окончания сезона Зернов лег на операцию. В интервью «СЭ» Денис рассказал о восстановлении после травмы, праздновании победы в Кубке Гагарина и тренерском подходе Андрея Разина.
— Как прошла операция?
— После сезона сделал МРТ, сказали, что нужна операция. Сначала хотел делать в Германии, где уже оперировался раньше, но там нужно было две недели ждать визу. Решил не ждать и сделал операцию в Москве.
— Не было риска? Ведь в Германии был врач, который уже делал тебе операцию.
— Операция была не такая сложная. Если бы был более тяжелый случай, точно надо было бы к нему ехать.
— Ты же порвал связки. Что может быть тяжелее?
— Иногда нужно пересаживать кость. Вот тогда точно пришлось бы в Германию лететь.
— Не беспокоит то, что уже не первый раз травмировал это плечо?
— Четыре года вообще ничего не было с плечом.
— Говорят, что ты специально не показывал, что тебе больно, когда получил травму.
— Да, это еще Боб Хартли научил, что в плей-офф нельзя показывать, когда тебе больно. Встал, поехал на смену. В раздевалке плечо вставили на место, затейпировали. А я ведь еще и ударился им. И когда начал вставать, то понял, что не могу.
— Боль ушла, когда выиграли кубок?
— Делают обезболивающие уколы, так что боли не чувствуешь. Старался на вбрасываниях аккуратнее играть последние два матча, когда уже с травмой выходил.
— А для чего рисковать, ведь могут быть серьезные последствия?
— Настраивал себя на то, что осталось чуть-чуть. Может быть, чувствовал, что есть реальный шанс выиграть, что от меня многое зависит.
— Как праздновал победу?
— Шикарно, время быстро пролетело. Был парад чемпионский, сейчас друзья, родители приехали.
— Почему в Балашиху привезли кубок?
— Переехал жить в Москву, а в Челябинск уже много ребят возили кубок. Плюс с ребенком тяжело туда ехать. А я все-таки играл в Балашихе, у меня много друзей здесь.
— Теперь нет мыслей об НХЛ?
— Если бы были предложения, можно было бы подумать. Мне один скаут написал после плей-офф, спросил о планах. Я сказал, что у меня контракт на три года.
— Мечта осталась?
— Если бы контракта не было, после такого сезона можно было поехать. Решили с семьей, что сейчас лучше остаться в России.
— Ощущаешь себя сильнейшим центрфорвардом в России?
— Нет, конечно. Шалунов, Ткачев, Светлаков, Каменев, Шипачев — много сильных центров.
— Насколько быстро вы привыкли к Андрею Разину?
— Нам повезло, что у нас был хороший старт. Когда команда выигрывает, атмосфера хорошая, да и тренер особо не ругается. Был тяжелый момент, когда проиграли пять матчей подряд, но такое у всех бывает.
— Наверняка слышали о том, что у него непростой характер.
— Судя по рассказам ребят, которые работали с ним раньше, Разин изменился в хорошую сторону. Ничего сложного не было.
— Какой разговор с тренером можно вспомнить?
— Был интересный случай, не помню, с кем играли — либо с «Сочи», либо с «Витязем». В третьем периоде мы вели в две-три шайбы, я вроде неплохо играл, но очков не набрал. И Разин меня посадил. Я разозлился. Потом он выпустил меня в меньшинстве, и я отыграл все две минуты. Потом вернулся на лед, а тренер отправляет играть. В итоге я 6 или 8 минут играл без смен.
— Потом выяснил, что это было?
— Нет. Наверное, он подумал, что я специально не менялся в меньшинстве.
— Все боятся, что у «Магнитки» будет чемпионское похмелье. Есть мотивация снова доказывать?
— Думаю, все будет нормально. Андрей Владимирович нас правильно настроит, если у кого-то будут мысли расслабиться, то он быстро их выбьет из головы.
— У тебя уже четыре финала, два кубка. Когда играл в «Ладе», думал, что будет такая удачная карьера?
— Если честно, вообще об этом не думал. Была мечта выиграть Кубок, повезло, что попадаю в большие команды.