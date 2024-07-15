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«В плей-офф нельзя показывать, когда больно». Лидер «Магнитки» выиграл кубок с порванными связками

Нападающий «Металлурга» Зернов рассказал о восстановлении после травмы
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеист «Металлурга» Денис Зернов.
Денис Зернов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Интервью Дениса Зернова.

Нападающий «Магнитки» Денис Зернов стал одним из главных героев минувшего плей-офф, забросив 12 шайб в 23 матчах. При этом хоккеист выходил на лед с серьезной травмой — сразу после окончания сезона Зернов лег на операцию. В интервью «СЭ» Денис рассказал о восстановлении после травмы, праздновании победы в Кубке Гагарина и тренерском подходе Андрея Разина.

— Как прошла операция?

— После сезона сделал МРТ, сказали, что нужна операция. Сначала хотел делать в Германии, где уже оперировался раньше, но там нужно было две недели ждать визу. Решил не ждать и сделал операцию в Москве.

— Не было риска? Ведь в Германии был врач, который уже делал тебе операцию.

— Операция была не такая сложная. Если бы был более тяжелый случай, точно надо было бы к нему ехать.

Хоккеист «Металлурга» Денис Зернов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Ты же порвал связки. Что может быть тяжелее?

— Иногда нужно пересаживать кость. Вот тогда точно пришлось бы в Германию лететь.

— Не беспокоит то, что уже не первый раз травмировал это плечо?

— Четыре года вообще ничего не было с плечом.

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— Говорят, что ты специально не показывал, что тебе больно, когда получил травму.

— Да, это еще Боб Хартли научил, что в плей-офф нельзя показывать, когда тебе больно. Встал, поехал на смену. В раздевалке плечо вставили на место, затейпировали. А я ведь еще и ударился им. И когда начал вставать, то понял, что не могу.

— Боль ушла, когда выиграли кубок?

— Делают обезболивающие уколы, так что боли не чувствуешь. Старался на вбрасываниях аккуратнее играть последние два матча, когда уже с травмой выходил.

— А для чего рисковать, ведь могут быть серьезные последствия?

— Настраивал себя на то, что осталось чуть-чуть. Может быть, чувствовал, что есть реальный шанс выиграть, что от меня многое зависит.

Денис Зернов с Кубком Гагарина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Разин изменился в хорошую сторону

— Как праздновал победу?

— Шикарно, время быстро пролетело. Был парад чемпионский, сейчас друзья, родители приехали.

— Почему в Балашиху привезли кубок?

— Переехал жить в Москву, а в Челябинск уже много ребят возили кубок. Плюс с ребенком тяжело туда ехать. А я все-таки играл в Балашихе, у меня много друзей здесь.

— Теперь нет мыслей об НХЛ?

— Если бы были предложения, можно было бы подумать. Мне один скаут написал после плей-офф, спросил о планах. Я сказал, что у меня контракт на три года.

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— Мечта осталась?

— Если бы контракта не было, после такого сезона можно было поехать. Решили с семьей, что сейчас лучше остаться в России.

— Ощущаешь себя сильнейшим центрфорвардом в России?

— Нет, конечно. Шалунов, Ткачев, Светлаков, Каменев, Шипачев — много сильных центров.

— Насколько быстро вы привыкли к Андрею Разину?

— Нам повезло, что у нас был хороший старт. Когда команда выигрывает, атмосфера хорошая, да и тренер особо не ругается. Был тяжелый момент, когда проиграли пять матчей подряд, но такое у всех бывает.

Хоккеист «Металлурга» Денис Зернов.
Денис Зернов (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Наверняка слышали о том, что у него непростой характер.

— Судя по рассказам ребят, которые работали с ним раньше, Разин изменился в хорошую сторону. Ничего сложного не было.

— Какой разговор с тренером можно вспомнить?

— Был интересный случай, не помню, с кем играли — либо с «Сочи», либо с «Витязем». В третьем периоде мы вели в две-три шайбы, я вроде неплохо играл, но очков не набрал. И Разин меня посадил. Я разозлился. Потом он выпустил меня в меньшинстве, и я отыграл все две минуты. Потом вернулся на лед, а тренер отправляет играть. В итоге я 6 или 8 минут играл без смен.

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— Потом выяснил, что это было?

— Нет. Наверное, он подумал, что я специально не менялся в меньшинстве.

— Все боятся, что у «Магнитки» будет чемпионское похмелье. Есть мотивация снова доказывать?

— Думаю, все будет нормально. Андрей Владимирович нас правильно настроит, если у кого-то будут мысли расслабиться, то он быстро их выбьет из головы.

— У тебя уже четыре финала, два кубка. Когда играл в «Ладе», думал, что будет такая удачная карьера?

— Если честно, вообще об этом не думал. Была мечта выиграть Кубок, повезло, что попадаю в большие команды.

Денис Зернов
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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