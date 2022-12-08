«Ак Барс» может возглавить канадец с русскими корнями. Решится ли казанский клуб на такой шаг?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вариант

Источники сообщают, что «Ак Барс» рассматривает кандидатуру Дэвида Немировски на пост главного тренера команды. Последнее время специалист, ставший известным по работе с «Торпедо», отдыхает. Был вариант, что он возглавит «Куньлунь», стороны уже даже пришли к согласию, но в китайской команде появился новый менеджер, который по какой-то причине сделал так, что канадский специалист с российскими корнями отказался от работы.

Немировски провел в «Торпедо» четыре года, но формально карьеру начал в «Адмирале». В сезоне-2017/18 был спортивным директором, а затем оказался на скамейке и выполнял роль помощника. В «Торпедо» рисковали, приглашая новичка на пост тренера, но вряд ли пожалели. Команда при Немировски стала играть в хоккей, это был зрелищный коллектив, чьей основной фишкой стали волевые победы, причем преимущество в одну-две шайбы у соперника никогда не смущали команду. В трех из четырех сезонов команда регулярно попадала в плей-офф, не получилось занять место в восьмерке только в предыдущем чемпионате, который был завершен досрочно. При этом нижегородцы попеременно выступали то в Восточной, то в Западной конференции. Дэвид удивлял всех, что не устраивал летних сборов, никого не гонял, делая ставку на индивидуальную работу хоккеистов со специалистом по физической подготовке.

Рассказывают, что некоторые хоккеисты самостоятельно ходили в зал по вечерам, чувствуя, что им не хватает нагрузок. Из плохих историй слышал, что Немировски всегда выделял легионеров и позволял им чуть больше, чем остальным. Зато при Дэвиде раскрылся Дамир Жафяров, да и вообще тренер — сторонник творческого хоккея, а уж с исполнителями в Казани полный порядок. Пока в шорт-листе кандидаты такого уровня, что Дэвид становится фаворитом гонки.

Выступление

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА уступил в последнем матче перед паузой «Торпедо» — 2:4, и на паузу уйдет, занимая третье место в турнирной таблице Западной конференции. Тяжело понять, какие же армейцы настоящие. Но трудно не заметить, что режим «машины» команда врубает в этом сезоне гораздо реже, чем год назад. Да, была серия из 11 побед подряд. Но и впервые при Сергее Федорове были две серии из трех поражений. Если брать ноябрь и декабрь, то у команды больше плохого, чем хорошего. Армейцы проигрывали СКА с разгромным счетом 2:6, уступили «Авангарду», «Металлургу» и «Локомотиву». Да и поражение в среду от «Торпедо» показало, что сбоить стало чуть сильней, чем обычно.

Отчасти трудности можно объяснить кадровыми проблемами. Антон Слепышев пропустил три последних матча, да и после середины ноября играл нечасто, нет Максима Мамина и Виталия Абрамова. Приходится больше доверять молодежи, но полной свободы действий нет ни у кого. Прохор Полтапов редко играет в большинстве, остальные на подхвате.

В системе клуба серьезная проблема. По-хорошему, все талантливые ребята из молодежки должны получать опыт взрослого хоккея в ВХЛ, но, приходя в «Звезду», они попадают в руки Егора Михайлова, а он скорее убьет интерес к игре у спортсменов, чем поможет им развиваться. И все знают об этом, но ничего сделать не могут. Не слишком удачно играют и вратари. Ни Адам Рейдеборн, ни Александр Шарыченков, который долго лечился, не показывают оптимальной игры. Это вообще серьезная проблема клуба, которую, впрочем, никак не собираются решать. Тренер постоянно подчеркивает, что голкиперу должны помогать полевые игроки и нельзя сваливать вину на одного человека. Но вратари должны спасать, а оба делают это крайне редко. Говорить о перспективах армейцев можно будет, когда в строй вернутся все лидеры. Но это уже не тот ЦСКА, которого все боятся. Багаж Игоря Никитина заканчивается, а какой тренер Сергей Федоров, не знает и он сам.

Возвращение

В МХЛ в этом сезоне использовали уже 91 главного арбитра, накануне в лиге дебютировал знаменитый судья Никита Шалагин. В России было два лучших лайнсмена в мире. Глеб Лазарев и Шалагин работали на самых престижных турнирах и самых важных матчах. Оба, побывав на Олимпиаде в Пекине, решили, что достигли своего потолка на уровне лайнсменов, и захотели стать главными судьями. Лазарев уже вовсю работает на матчах ВХЛ и МХЛ, следующим летом он, вероятней всего, поедет на сбор вместе с кандидатами для работы в КХЛ. Больших проблем у него нет, игру видит, держит. Ему бы уже и в КХЛ попробовать, но так нельзя, сезон Лазарев должен провести в низших лигах. И без этого он преодолел одну карьерную ступень, по-хорошему, Глеб должен был работать только на играх молодежки.

С Шалагиным сложней. Во время Олимпиады в Пекине ему предложили поработать в Северной Америке. Судья с радостью согласился, но, приехав за океан, вдруг осознал, что его там не особо и ждут. Ни НХЛ, ни АХЛ не помогли с рабочей визой, они вообще бросили Никиту на произвол судьбы, заявив, что если он самостоятельно решит проблему с документами, то тогда можно о чем-то говорить. Когда в нашу лигу зовут иностранцев, то помогают им со всеми вопросами, но в Америке ты должен выкручиваться сам. Решить вопрос не получилось, а от североамериканцев были только слова и обещания — и больше ничего.

Наконец Никита решил вернуться домой. Ему бы позволили тоже начать с ВХЛ, учитывая заслуги и авторитет, но на дворе уже декабрь, а в ВХЛ есть сформированный пул арбитров. Приходится начинать с молодежки. Никита стартовал с опозданием, в отличие от Лазарева, и сейчас ему придется пройти длинный путь. Но, говорят, что у обоих хорошие перспективы сделать карьеру и в качестве главных судей. Осталось дождаться, когда они пробьются в КХЛ.