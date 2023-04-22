«Сибирь» решила играть в хоккей по Ларионову. Что из этого выйдет?

Команду из Новосибирска возглавил канадец Дэвид Немировски.

Ставка на атаку и молодежь

Какой мы знаем «Сибирь» в эру правления ее бессменного босса Кирилла Фастовского? Рабоче-крестьянской командой, которая формируется из крошек с трансферного стола и играет в не самый притягательный хоккей с прицелом на оборону в угоду приемлемому результату. Но, кажется, в преддверии переезда на новую арену сибиряки решили последовать тренду, заданному по большей части Игорем Ларионовым, и кардинально сменить вектор развития в сторону атаки.

Первые предпосылки к стилистической перестройке можно было услышать в большом интервью «СЭ» Сергея Климовича. Тогда спортивный директор клуба с большим восторгом отзывался о новом «Торпедо» и намекал, что хочет видеть в «Сибири» подобный хоккей. Официально новосибирцы сошли со старых рельс две недели назад, когда завершили сотрудничество с Андреем Мартемьяновым и прямо провозгласили большие изменения. Окончательно же сибиряки подтвердили смену курса сегодняшним назначением Дэвида Немировски, подписавшим контракт по схеме «1+1».

КХЛ для нового тренера «Сибири» — чуть ли не родная лига. Еще будучи игроком, этнический одессит, родившийся в Канаде, успел поиграть за «Локомотив», «Химик», «Ак Барс», СКА, «Барыс» и ЦСКА, где впервые пересекся со своим новым начальником. Вот и тренерскую карьеру он начинал в России, совмещая в течение трех лет посты спортивного директора и ассистента в «Адмирале».

Весь нынешний сезон канадец с российским паспортом и украинскими корнями отдыхал в родном Торонто, а до этого четыре сезона довольно неплохо работал в «Торпедо», которое он трижды выводил в плей-офф в режиме ограниченных ресурсов. Его команда достаточно уверенно чувствовала себя в регулярке, показывая заточенный на атаку и отчасти хаотичный хоккей, который многие успели окрестить «романтическим». Правда, в плей-офф карета резко превращалась в тыкву и не могла преодолеть порог первого раунда. Поэтому отчасти размен Мартемьянова, не получившего новый контракт в Новосибирске из-за второго непопадания в полуфинал «Востока» подряд, выглядит несколько нелогичным и авантюрным.

При этом «Сибирь» была далеко не единственным клубом, претендовавшим в этом сезоне на русскоязычного иностранца. Если прошлой весной сын одесских эмигрантов мог возглавить «Куньлунь», которому в итоге он сам дал отказ, то этой рассматривался в качестве преемника Виктора Козлова в «Салавате Юлаеве» и периодически всплывал в списках претендентов на пост главного тренера «Авангарда».

«Немировски — специалист с прогрессивными взглядами на хоккей, создающий доверительное и позитивное настроение в коллективе. Важным для нас является то, что Дэвид большую часть игровой карьеры выступал в России, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе главным тренером. Немировски проповедует атакующий стиль игры и это именно то, какой мы хотим видеть «Сибирь» в следующем сезоне.

Дело не только в Ларионове и его хоккее. Уже много команд играет в таком стиле — не только «Торпедо». Это уже такой мировой тренд. Хоккей — это все равно зрелище. Поэтому чтобы привлекать зрителя, нужно играть в активный агрессивный хоккей с прицелом на атаку.

Для смены стиля не нужны баснословные ресурсы. Бюджет команды не меняется. Меняется только подход и стиль. У нас остается упор на своих воспитанников — этот вектор мы не меняем, и эта задача остается в приоритете. И Дэвид знает об этом», — так прокомментировал назначение нового тренера генеральный директор новосибирцев Кирилл Фастовский.

Как назначение Немировски, так и уход от старых устоев пока воспринимаются с оптимизмом. В «Сибири» достаточно давно напрашивались перемены, за которыми априори всегда интересно наблюдать. Как бы чернорабочий хоккей не был надежен, многим болельщикам надоело лицезреть из года в год ставку на пахоту, игру в стиле «биться — бороться — забрасывать шайбу в угол — толкаться» и откаты ради игры по счету. Тем более, теперь перед глазами у них резко возник заразительный пример в лице другого вечного середняка из Нижнего Новгорода, который некогда при Петерисе Скудре был побратимом новосибирцев по бюджету, амбициям и принципам комплектования. Самим же хоккеистам старая формация и вовсе начала претить, не позволяя получать удовольствие от процесса.

«Думаю, в новом сезоне мы будем давать все шансы молодежи. Это не просто разговоры — у них реально будет шанс. Самое главное, чтобы они были готовы физически. Иначе им будет сложно. А так опыт приходит через игры и доверие», — заверил канадец журналистов сразу после подписания контракта.

Дэвид Немировски.

Что даст новый тренер

Слова Немировски о том, что он будет давать шансы молодежи расти через доверие и игры действительно подкупают. Хотя, за четыре года в «Торпедо» он не открывал таланты в промышленных масштабах. Кто точно может сказать спасибо канадцу, так это лучший снайпер «автозаводцев» Сергей Гончарук, которого до работы с ним мало кто знал, и нападающий «Локомотива» Иван Чехович, начавший выходить на проектную мощность именно при нем.

Поставить в заслугу Дэвиду можно и ренессанс карьеры некогда заглохшего по иронии судьбы в Новосибирске Дамира Жафярова. Однако в руки к нему после небольшого периода совместной работы во Владивостоке он попал пусть слегка потухшим и однозначно нераскрытым, но все же достаточно опытным на уровне КХЛ игроком.

Куда больше смущают комментарии Фастовского о том, что для смены стиля сибирякам не потребуется много ресурсов. Да, в Новосибирске прямо сейчас есть разрывающие молодежку братья Климовичи, переросший МХЛ по возрасту праворукий атакующий защитник Артем Жуков, крайне перспективный нападающий-масочник Владимир Михалев и полупризрачный актив в лице главного таланта системы Дмитрия Овчинникова, который находится на действующем контракте новичка с «Торонто». Только за ними по-настоящему ценных активов, вокруг которых можно будет выстраивать прекрасную «Сибирь» будущего, по большому счету нет. Пока нижегородцы смогли наладить ситуацию с собственной школой и сделать ее одной из лучших в Поволжье, новосибирцы из-за отсутствия нормального взаимодействия с местной ДЮСШ, которая организационно не входит в структуру клуба, растеряли всех топовых воспитанников вплоть до 2010 года рождения и лишились почти всех плодов «бронзового» хоккейного бума восьмилетней давности.

Если брать в качестве примера все то же «Торпедо», то там пришли к атакующему хоккею далеко не с бухты барахты. В Нижнем Новгороде еще до прихода Ларионова была почва, которую отчасти подготавливал как раз-таки Немировски. Однако колоссальную работу здесь проделал селекционный отдел под руководством генерального менеджера Максима Гафурова, который выменивал нужных себе игроков и часами отсматривал людей под требования Профессора, попутно наполняя за копейки школу и «Чайку» отказниками из топ-клубов. Готов ли так же рыть игроков Фастовский, который прошлым летом заявлял о нецелесообразности появления собственной скаутинговой службы? Ответ дать сложно. Отчасти его слова сейчас выглядят бравадой. С другой стороны, вряд ли один из самых опытных менеджеров КХЛ будет сидеть со сложенными руками.

А еще, чтобы идти в сезон с условными Федотовым и Конюшковым на синей линии, нужно заранее быть готовым к критике и взять на себя смелость пойти на осознанный риск. В «Торпедо» не спасовали и не прогадали. Как будет в «Сибири» — еще один большой вопрос. Пока не очень понятно, какую задачу поставят Немировски, чей контракт подписан по схеме «1+1». Если исходить из логики, которой руководствовался клуб, расставаясь с Мартемьяновым, то от нового тренера будут ждать как минимум выхода во второй раунд плей-офф. Попадание же в кубковую восьмерку можно будет расценивать как продолжение топтания на одном и том же месте. Впрочем, нельзя исключать, что Фастовский даст своему новому подчиненному время на культивирование новой философии и вместе с ним будет планомерно перестраивать клубную систему. В любом случае наблюдать за походом по свежим нижегородским следам будет еще интересно.