18 ноября, 23:15

«Динамо» еще больше поблекло после ухода Кудашова. Почти без шансов проиграли «Спартаку» в дерби

Московское «Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после отставки Кудашова
Егор Сергеев
корреспондент
Московское «Динамо» проиграло «Спартаку» в первом матче после отставки Кудашова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Форвард «Динамо» Дилан Сикьюра атакует ворота «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
У бело-голубых 4 поражения в последних 5 играх.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Спартак

Московское «Динамо» проиграло «Спартаку» (2:4) в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова.

Первый период без Кудашова

В понедельник, 17 ноября, бело-голубые объявили об отставке Алексея Кудашова, который возглавлял команду с 2021 года. Затем Козлов, входивший в тренерский штаб, провел первую тренировку.

Но самое главное испытание ждало Вячеслава Анатольевича на следующий день — первое московское дерби со «Спартаком». Фанаты на «ВТБ Арене» в начале встречи проводили Кудашова, громко скандируя его фамилию.

Большая часть первого периода прошла без опасных моментов и практически без пауз. Но ближе к середине начались удаления: дважды нарушали игроки «Динамо», но спартаковцы не смогли реализовать численное преимущество. Затем штрафные минуты за блокировку получил нападающий красно-белых Александр Беляев — бело-голубые давили, но не забили, играя в большинстве. Да еще и пропустили сразу после возвращения форварда на лед: Беляев выскочил со скамейки штрафников, получил передачу от Джоуи Кина, сблизился с Владиславом Подъяпольским и отличным кистевым броском переиграл голкипера.

Стоить отметить еще два момента, которые произошли до ухода команд в раздевалку — мощнейший выстрел Даниила Пыленкова в перекладину, а также блестящую актерскую игру Седрика Пакетта, который изобразил страдания после того, как Кристиан Ярош якобы попал ему по лицу клюшкой. Судьи сначала поверили, а потом отменили удаление — никакого касания там не было.

Форвард «Динамо» Дилан Сикьюра атакует ворота «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» проснулось только в третьем периоде

Во второй двадцатиминутке еще одну шайбу забросили игроки «Спартака», и задача для «Динамо» заметно усложнилась. Беляев забрался в зону соперника, сместился правее, развернулся и отдал на синюю линию Кину. Сильный бросок от защитника красно-белых, шайба влетела в сетку — Подъяпольский не среагировал.

«Спартак» много атаковал, перебросав динамовцев в створ со счетом 14-8. А в третьем периоде очень быстро на табло загорелись цифры 3:0 — Павел Порядин здорово запустил шайбу в зону на Ивана Морозова, который накатил и из круга вбрасывания и щелчком поразил дальнюю девятку рикошетом от перекладины.

«Динамо» сократило отставание благодаря Антону Слепышеву, отличившемуся с близкой дистанции с острого угла. И тут неожиданно интрига ожила: забил еще и Максим Мамин. Справа из круга для вбрасывания бросил по воротам — Артем Загидулин отбил. Максим Комтуа был готов добивать, но и Мамин уже успел подъехать, в итоге опередил партнера и вогнал шайбу в сетку. «Спартаку» пришлось брать тайм-аут, чтобы перевести дух.

После этого красно-белые заметно упростили игру, выдержали давление соперника, после чего убежали в быструю атаку и забили в пустые ворота усилиями Даниэля Усманова — 4:2 в пользу «Спартака».

«Динамо» с 33 очками занимает пятое место в Западной конференции. «Спартак» идет шестым с 31 очком.

  • AbidoHasan

    19.11.2025

  • Sehrgut

    Мы хозяева Столицы!!! Всё.

    19.11.2025

  • Vitamin007

    Автор что курит?!

    19.11.2025

  • КИРИЛСОН

    Все по делу...

    19.11.2025

  • Марко Петкович

    Ничего страшного.Роман Борисыч придет и игра наладится

    18.11.2025

  • Константин Мишин

    глупости автор пишет... была абсолютно равная игра, просто красно-белым чуть больше повезло...

    18.11.2025

  • Lars Berger

    Не уверен, что автор смотрел игру.

    18.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Динамо (Москва)
    ХК Спартак (Москва)
    Алексей Кудашов
